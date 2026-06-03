ETV Bharat / sports

ચોરવાડની ખેડૂત પુત્રી કાજલ વાજાએ, એશિયન અંડર-20 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો

હોંગકોંગમાં આયોજિત 22 મી એશિયન જુનિયર એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં ચોરવાડની કાજલ વાજા એ સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

કાજલ વાજાએ એશિયન અંડર-20 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો
કાજલ વાજાએ એશિયન અંડર-20 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: જિલ્લાના ચોરવાડની વતની કાજલ વાજા એ મેં મહિનાના અંતિમ સપ્તાહમાં હોંગકોંગ ચાઇના ખાતે આયોજિત 22 મી એશિયન જુનિયર એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં 4×100 રિલે સ્પર્ધામાં 45.04 સેકન્ડ સાથે 400 મીટરનું અંતર પૂરું કરીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. કાજલ વાજા અને તેમની ટીમનો આ રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ પણ નોંધાયો છે. હોંગકોંગ ચાઇના ખાતે કાજલની સાથે તમિલનાડુની ભાવના, હરિયાણાની આરતી, ઉત્તર પ્રદેશની નિયસ અન્ય ત્રણ દોડવીર મહિલા ખેલાડી તરીકે રીલે દોડમાં સામેલ થઈ હતી. ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતી કાજલ આગામી દિવસોમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને સુવર્ણપદક જીતવાની તૈયારી કરી રહી છે.

ચોરવાડની દીકરીએ દેશનું નામ કર્યું રોશન

24મી એપ્રિલ થી 31 મે 2026 દરમિયાન હોંગકોંગ ચાઇના ખાતે ૨૨મી એશિયન જુનિયર એટલેટીક ચેમ્પિયનશિપ નું આયોજન થયું હતું, જેમાં ભારતીય મહિલાઓની એક ટીમે પણ 4×100 મીટરની રિલે સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. ચાર મહિલાની ટીમમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના ચોરવાડમાં રહેતા હીરાભાઈ વાજાની પુત્રી કાજલ પણ ગુજરાતમાંથી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને હોંગકોંગ પહોંચી હતી, જ્યાં તેની ટીમમાં તમિલનાડુની ભાવના હરિયાણાની આરતી ઉત્તર પ્રદેશની નિયસ અને ગુજરાતની કાજલ આ ચાર મહિલા ખેલાડીઓએ 4×100 મીટર રિલે સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને 45.05 સેકન્ડ સાથે 400 મીટર નું અંતર પૂરું કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભારતને સિલ્વર અપાવ્યો હતો. ભારતની આ ચાર મહિલા ખેલાડીઓ દ્વારા જે સમયમાં 400 મીટરનું અંતર પૂર્ણ કર્યું છે તે ભારતનો નવા રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ પણ બન્યો છે.

કાજલ વાજાએ એશિયન અંડર-20 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો (Etv Bharat Gujarat)

Etv Bharat સાથે કાજલ વાજાના પિતાએ કરી વાત

કાજલ વાજા ના પિતા હીરાભાઈ વાજા એ Etv Bharatને આપેલી ટેલીફોનિક વિગતો અનુસાર, તેઓ સ્વયમ ચોરવાડમાં ખેત મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. પોતાની પુત્રી કાજલને રમતગમતમાં શોખ હોવાથી તેણે પહેલા ડીએલએસએસ સોમનાથ ખાતે પ્રવેશ લઈને તાલીમ મેળવી જ્યાંથી તે એથ્લેટિક્સમાં આગળ વધવા માગતી હતી, જેથી અમે તેને રમત અને રમતનું મેદાન ન છોડવાની વાત ને મંજુરી આપીને તેને રમતમાં જ પોતાની કારકિર્દી બને તે દિશામાં આગળ વધવાની સલાહ આપી.

ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026
ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026 (Etv Bharat Gujarat)

કાજલના કોચ રહેલા શિવમ ઉપાધ્યાય પણ Etv Bharat સાથે કરેલી એક્સક્લુસિવ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, પાછલા દસ વર્ષથી કાજલ તેમની પાસે એથ્લેટિક્સ અને તેમાં પણ રિલે-દોડની તાલીમ લઈ રહી છે. પહેલા તે સોમનાથ ડીએલએસએસ ખાતે જુનિયર ખેલાડી તરીકે તેમની પાસે તાલીમ મેળવી રહી હતી હાલ તે નડિયાદ ખાતે આવેલા હાઈ પરફોર્મન્સ સેન્ટરમાં 25 જૂન 2023 થી સઘન તાલીમ મેળવી રહી છે, જેને કારણે તે આટલો સફળ અને યશસ્વી દેખાવ કરી રહી છે. આગામી દિવસોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાને લઈને પણ કાજલ ખૂબ જ મહેનત સાથે તૈયારી કરી રહી છે, જેમાં રમતને લગતી ત્રુટીઓ અને રમતમાં સુધારાને લઈને તેઓ સતત ખેલાડી તરીકે કાજલને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે.

ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026
ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026 (Etv Bharat Gujarat)

એથ્લેટિક્સના મેદાનમાં કાજલનો દેખાવ

એથ્લેટિક્સના મેદાનમાં કાજલ 100 અને 200 મીટરની 4×100 રીલે ટીમમાં ગુજરાત અને ભારતની ખેલાડી છે 2019 માં કાજલ યંગ ટેલેન્ટ તરીકે જૂનાગઢ ડીએલએસએસમાં પસંદગી થઈ હતી. કાજલે અત્યાર સુધીમાં 13 જેટલા રાષ્ટ્રીય પદકો પણ રમત-ગમતના મેદાનમાં તેમની પ્રતિસ્પર્ધી મહિલા ખેલાડીઓને પાછળ રાખીને મેળવ્યા છે, જેમાં 3 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર અને 8 કાંસ્ય પદકની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ વિશ્વના અંડર 19 મહિલા ખેલાડીઓને પાછળ રાખીને 2 સિલ્વર પદક જીતવામાં પણ સફળતા મેળવી છે. હોંગકોંગ ચાઈના ખાતે આયોજિત એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં તેણે તેની કારકિર્દીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ તરીકે 2 સિલ્વર પદક મેળવ્યા છે.

ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026
ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2026 (Etv Bharat Gujarat)

ભુવનેશ્વર ખાતે પણ ગોલ્ડ મેડલ

કાજલ વાજાએ 2026 માં ભુવનેશ્વર ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય ઇન્ડોર એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં 60 મીટર ની દોડમાં માત્ર 07.50 સેકન્ડમાં 60 મીટરનું અંતર પૂર્ણ કરીને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો. ભુવનેશ્વરમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવવાની સાથે કાજલે અંડર 19 કેટેગરીમાં સૌથી ઓછા સમયમાં 60 મીટર દોડ પૂર્ણ કરવાનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ પણ સ્થાપી દીધો હતો. એથ્લેટિક્સના મેદાનમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકાય તે માટે કાજલે આ વર્ષે 2026 માં આયોજિત ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામાંથી પણ ડ્રોપ લઈને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત સ્પર્ધામાં ભારતનું નામ રોશન થાય તે માટે પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં તેને હોંગકોંગ ચાઈના માં સિલ્વર પદક મળવા સુધીની સફળતા મળી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. બંગાળમાં સત્તા પરિવર્તન બાદ દાદાને મોટો ઝટકો, સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય
  2. ટીમ ઈન્ડિયા કરશે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ, ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 12 મેચ રમાશે

TAGGED:

KAJAL VAJA
ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP
JUNAGADH
KAJAL VAJA WON SILVER MEDAL
KAJAL VAJA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.