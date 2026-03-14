ધૂમધામથી નીકળી કુલદીપ યાદવની જાન; સાથી ક્રિકેટરોએ મચાવી ધૂમ, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ આપ્યા આશિર્વાદ
ખાસ સ્ટાઈલમાં એન્ટ્રી કરશે કુલદીપ, સેરેમનીને શાહી રંગ આપવામાં આવશે
Published : March 14, 2026 at 9:55 PM IST
મસૂરી: પર્વતોની રાણી મસૂરી આજે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવની શાહી લગ્નને લઈને ચર્ચામાં છે. સાંજે કુલદીપ યાદવની જાન ધૂમધામથી નીકળી. આ દરમિયાન તેના સાથી ક્રિકેટરો નાચતા-ઝમતા જોવા મળ્યા. યજુવેન્દ્ર ચહલ અને તિલક વર્મા બારાતમાં રંગ જમાવ્યો.
મસૂરીમાં કુલદીપના શાહી લગ્ન: કુલદીપ યાદવના લગ્નમાં હાજરી માટે દેશ-વિદેશથી અનેક ખાસ મહેમાન મસૂરી પહોંચ્યા છે. કેટલાક મહેમાનોની હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહી છે. લગ્ન સમારોહનું આયોજન મસૂરીની વેલકમ હોટેલ બાય ITC હોટેલ્સ દ સવોયે ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. મહેમાનોના સ્વાગત માટે હોટેલના મેનેજમેન્ટે શાહી સ્તરની તૈયારીઓ કરી છે.
પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી આપશે નવદંપતીને આશીર્વાદ: લગ્ન સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે આધ્યાત્મિક ગુરુ ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી પણ મસૂરી પહોંચ્યા છે. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી જૌલીગ્રાન્ટ એરપોર્ટથી સડક માર્ગે મસૂરી પહોંચ્યા. તેઓ નવદંપતીને આશીર્વાદ આપશે. જણાવવામાં આવે છે કે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી મસૂરીમાં એક કલાક રોકાશે, અને ત્યારબાદ 8 વાગે પાછા જતા રહેશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ ખેલાડી મોહમ્મદ કૈફ પણ પોતાના પરિવાર સાથે મસૂરી પહોંચ્યા છે.
ખૂબ જ ખાસ હશે જાનની એન્ટ્રી: ખાસ વાત એ છે કે લગ્નને વધુ શાહી બનાવવા માટે બારાતની એન્ટ્રી અત્યંત ખાસ કરાવવામાં આવી છે. આના માટે દુલ્હા કુલદીપ યાદવની બારાત માટે એક ખાસ શણગારવાળી ઘોડી અને એક શાહી વિન્ટેજ કાર “રોલ્સ-રોયસ” દેહરાદૂનથી મંગાવવામાં આવી હતી. જાનની એન્ટ્રી આ વિન્ટેજ કાર અને પરંપરાગત ઘોડી સાથે કરાવી, જેનાથી સમારોહને શાહી સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું.
તિલક વર્મા, કુલદીપની લગ્નમાં પહોંચ્યા: ભારતીય ટીમના યુવા ક્રિકેટર તિલક વર્મા પણ મસૂરી પહોંચ્યા. ક્રિકેટ જગતના ઘણા જાણીતા ખેલાડી અને મહેમાનોએ પણ સમારોહમાં ભાગ લેવાની સંભાવના દર્શાવી છે.
મહેમાનો માટે ભવ્ય ફટાકડા: ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ ટીમ મુજબ, લગ્નના મોટા ભાગના આયોજનને ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું છે, જેથી સમારોહની ભવ્યતા અને આકર્ષણ જાળવાય. જોકે, જાણવામાં આવ્યું છે કે વિલંબે સાંજે મહેમાનોના મનોરંજન માટે ભવ્ય ફટાકડા કરવામાં આવશે, જે મસૂરીની વાદીઓમાં પ્રકાશ ફેલાવી દેશે.
મહેમાનો માટે ખાસ દાવતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ડિનરમાં અફઘાની કુઝીનથી લઈને ઉત્તરાખંડના પર્વતી ઉત્પાદનોથી તૈયાર કરાયેલ પરંપરાગત વાનગીઓ પીરસવામાં આવશે. ઉપરાંત, ઉત્તરાખંડની લોકસંસ્કૃતિ દર્શાવવા માટે પરંપરાગત નૃત્ય પ્રસ્તુત કરાશે, જેથી મહેમાનો પર્વતોની સંસ્કૃતિ અને મહેમાનપણાનો આનંદ લઈ શકે.
ટૂંકમાં મસૂરીમાં થઈ રહેલા આ લગ્ન કોઈ શાહી સમારોહથી કમ નહીં હોય, જેમાં ક્રિકેટ જગત, આધ્યાત્મિક જગત અને સમાજના અનેક પ્રતિષ્ઠિત લોકો ભાગ લઈને આ ખાસ ક્ષણના સાક્ષી બનશે.
