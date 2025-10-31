ETV Bharat / sports

પંજાબમાં કબડ્ડી ખેલાડીની ગોળી મારીને હત્યા, ધોળા દિવસે ગુનો આચરવામાં આવ્યો

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ગોળીબાર વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટને કારણે થયો હતો. ઘટના બાદ બધા આરોપીઓ કારમાં ભાગી ગયા હતા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
લુધિયાણા: પંજાબના લુધિયાણામાં 31 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે બપોરે તેજપાલ સિંહ નામના કબડ્ડી ખેલાડીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેજપાલ લગભગ 25 વર્ષનો હતો અને ગિડરવિંડી ગામનો રહેવાસી હતો. એવું કહેવાય છે કે ગોળીબાર અંગત દુશ્મનાવટને કારણે થયો હતો. ઘટના બાદ આરોપીઓ કારમાં ભાગી ગયા હતા. જગરાવના એસએસપી ડૉ. અંકુર ગુપ્તાએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી.

શું છે સમગ્ર ઘટના:

એસએસપીએ જણાવ્યું હતું કે જગરાવના રોમી દેહી ગામના રહેવાસી હની રોમી અને કાલા રોમી વચ્ચે લાંબા સમયથી દુશ્મનાવટ ચાલી રહી હતી. હરિ સિંહ રોડ પર તેમની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. ઘટના દરમિયાન હની રોમીએ ગોળી ચલાવી હતી, જે તેજપાલને વાગી હતી. તેને ગંભીર હાલતમાં શહેરની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તપાસ બાદ ડોક્ટરે તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

પોલીસ શું કહે છે:

એસએસપીએ કહ્યું, "અમને માહિતી મળી હતી કે જગરાવ શહેરના હરિ સિંહ રોડ પર બપોરે 2:50 વાગ્યે તેજપાલ અને હની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. તેજપાલને ગોળી વાગી હતી અને તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું. તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને, અમે બંને આરોપીઓની ઓળખ કરી લીધી છે. અમારી ટીમો તેમને પકડવા માટે પહેલાથી જ મોકલવામાં આવી છે. આરોપીઓ પાસે સફેદ સ્વિફ્ટ કાર હતી જેમાં તેઓ ભાગી ગયા હતા."

જૂની દુશ્મનાવટ હતી:

એસએસપી અંકુર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે જૂની દુશ્મનાવટ બહાર આવી રહી છે. તેમની વચ્ચે અગાઉ ઝઘડો થયો હતો, પરંતુ સ્થાનિક પોલીસને આ વાતની જાણ નહોતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એસએસપીએ જણાવ્યું હતું કે કારમાં બે કે ત્રણ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ હતા, પરંતુ હજુ સુધી તેમની ઓળખ થઈ નથી.

બે વ્યક્તિઓની ઓળખ થઈ:

એસએસપીએ જણાવ્યું હતું કે ગોળીબારની ઘટનામાં સંડોવાયેલા બે વ્યક્તિઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે. તેમના નામ હની અને કાલા રોમી છે. પોલીસ ટીમો તેમને પકડવા માટે દરોડા પાડી રહી છે. બંનેની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે.

