ICC 'પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ' માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો દબદબો, બંને કેટેગરીમાં જીત્યા એવોર્ડ
ICC એ જુલાઈ મહિના માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ' એવોર્ડના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી છે, જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓએ આ વખતે બંને એવોર્ડ જીત્યા.
Published : August 18, 2026 at 8:38 PM IST
ICC PLAYER OF THE MONTH: ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ 18 ઓગસ્ટના રોજ જુલાઈ માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ' એવોર્ડના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી - પુરુષો અને મહિલાઓ બંને કેટેગરીમાં. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડીઓએ આ વખતે બંને એવોર્ડ જીત્યા; ઓલરાઉન્ડર જસ્ટિન ગ્રીવ્સે જુલાઈમાં બેટ અને બોલ બંને સાથે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બાદ પુરુષોનો એવોર્ડ જીત્યો, જ્યારે અનુભવી ખેલાડી હેલી મેથ્યુઝે મહિલા એવોર્ડ જીત્યો. આ પાંચમી વખત છે જ્યારે મેથ્યુઝે તેના ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં આ એવોર્ડ જીત્યો છે.
શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ગ્રીવ્સ ચમકી
જુલાઈમાં શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામે ઘરઆંગણે રમાયેલી ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન જસ્ટિન ગ્રીવ્સે બેટ અને બોલ બંને સાથે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. શ્રીલંકા સામેની બીજી ટેસ્ટમાં, ગ્રીવ્સે 180 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી, ડ્રો મેળવવામાં અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમને શ્રેણી 1-0થી જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ત્યારબાદ, તેણે પાકિસ્તાન સામેની બંને ટેસ્ટમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ જીત્યો, તેના અસાધારણ પ્રદર્શનને કારણે.
A stylish West Indies all-rounder takes home the ICC Men's Player of the Month for July 2026 👏— ICC (@ICC) August 18, 2026
Read more 👉 https://t.co/TM3oJ9DMx4 pic.twitter.com/bEQceEgq8V
ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીત્યા બાદ, ગ્રીવ્સે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે તેના ઘરઆંગણે રમવું એક યાદગાર અનુભવ હતો. તેણે નોંધ્યું કે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામે બેટ અને બોલ બંને સાથે યોગદાન આપવું તેના માટે ખાસ હતું. તેણે ઉમેર્યું કે તે ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કરીને ખુશ છે અને ભવિષ્યમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપતા રહેવાની આશા રાખે છે.
For leading her side from the front through July 2026, West Indies' skipper has been crowned the ICC Women's Player of the Month for the fifth time 👏— ICC (@ICC) August 18, 2026
Read more 👉 https://t.co/1xwvVV3zOy pic.twitter.com/VG23u69p8a
હેલી મેથ્યુઝે પાંચમી વખત પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીત્યો
હેલી મેથ્યુઝે જુલાઈ માટે ICC મહિલા પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીત્યો છે, જે પાંચમી વખત તેણીએ આ સન્માન મેળવ્યું છે. જુલાઈમાં આયર્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન મેથ્યુઝે શાનદાર બેટિંગ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું, જેમાં કુલ 265 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પ્રથમ બે મેચમાં સદીનો સમાવેશ થતો હતો. વધુમાં, બોલિંગમાં, તેણીએ શરૂઆતની મેચમાં 52 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.
આ પણ વાંચો: