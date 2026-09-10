ભારતીય મહિલા ટીમે પાકિસ્તાનને કારમી હાર આપી, સેમીફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી
ભારતે મહિલા જુનિયર એશિયા કપની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 19-0થી કારમી હાર આપી હતી. આ મેચમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ ગોલનો વરસાદ કર્યો હતો.
Published : September 10, 2026 at 3:24 PM IST
JUNIOR HOCKEY ASIA CUP 2026: ચીનમાં યોજાઈ રહેલી મહિલા જુનિયર એશિયા કપની ક્વાર્ટર-ફાઈનલમાં ભારતે પાકિસ્તાન સામે 19-0થી જંગી વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે સેમી-ફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત રીતે નિશ્ચિત કરી લીધું છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમ અત્યાર સુધી અજેય રહી છે અને એક પણ મેચ હાર્યા વિના સેમી-ફાઈનલમાં પહોંચી છે. પાકિસ્તાન સામેની આ મેચમાં ફરી એકવાર ભારતીય ખેલાડીઓનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું હતું.
આ મેચમાં ભારતીય ટીમે કુલ 19 ગોલ કર્યા, જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમનો એક પણ ખેલાડી ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યો ન હતો. પૂજા મલિક ભારત માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી રહી, તેણે ત્રણ ગોલ કર્યા. પૂજા મલિક ઉપરાંત રોશની આઈંદ, સાનિકા ચંદ્રકાંત માને, મધુ સિદાર અને સુપ્રિયાએ બે-બે ગોલ કર્યા હતા.
ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન સામે ગોલનો વરસાદ કરી દીધો
આખી મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાન પર ભારતનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું હતું. પૂજા સાહુએ 7મી મિનિટમાં ગોલ કરીને ખાતું ખોલાવ્યું, અને ત્યારબાદ ભારતીય ખેલાડીઓએ ગોલનો ધોધ વહાવ્યો. સાનિકા ચંદ્રકાંત માનેએ બે ગોલ કર્યા અને હાફ-ટાઈમ સુધીમાં ભારતીય ટીમે કુલ 10 ગોલ નોંધાવી દીધા હતા. બીજા હાફમાં પણ પોતાનું શાનદાર પ્રદર્શન જારી રાખતા ભારતીય ખેલાડીઓએ વધુ 9 ગોલ કર્યા.
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗣𝗨𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗔 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
An emphatic 19-0 win over Pakistan sends the Indian Junior Women’s Team into the last four of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑💥
The road to the title continues! 🏆🇮🇳
We will face the… pic.twitter.com/rNTaETJr09
પૂજા મલિકે વધુ બે ગોલ કરીને પોતાની હેટ્રિક પૂરી કરી. તેના સિવાય રોશની, સાનિકા, મધુ અને સુપ્રિયાએ પણ બે-બે ગોલ કર્યા. સમગ્ર મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ટીમ લાચાર જણાતી હતી અને એક પણ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
ભારત સતત ત્રીજા ખિતાબ પર નજર
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમ અત્યાર સુધી અજેય રહી છે. ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાએ જાપાન, મલેશિયા અને દક્ષિણ કોરિયા જેવી ટીમોને સફળતાપૂર્વક હરાવી હતી. ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ટીમ 12 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી સેમીફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ કોરિયા અથવા મલેશિયા સામે ટકરાશે. ભારત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે જુનિયર એશિયા કપ 2026માં ભાગ લઈ રહ્યું છે અને સતત ત્રીજા ખિતાબ પર નજર રાખી રહ્યું છે; અગાઉ ટીમે 2023 અને 2024માં મહિલા જુનિયર એશિયા કપ જીત્યો હતો.
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