હોકી જુનિયર એશિયા કપ: મલેશિયાને 3-1થી હરાવીને ભારત ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યું
પાંચ વખત ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીતી ચૂકેલી ભારતીય જુનિયર હોકી ટીમ હવે છઠ્ઠી વખત ટ્રોફી જીતવાના લક્ષ્ય સાથે ફાઈનલ મેચ રમવા માટે સજ્જ થઈ રહી છે.
Published : September 11, 2026 at 6:20 PM IST
JUNIOR ASIA CUP HOCKEY 2026: ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમે જુનિયર એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. શુક્રવારે રમાયેલી પ્રથમ સેમીફાઇનલમાં ભારતે મલેશિયાને 3-1થી હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે, ભારતીય ટીમે પોતાનું ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ જાળવી રાખવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ ડગલું ભર્યું છે.
પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ભારત માટે કેપ્ટન અનમોલ એકકાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા બે ગોલ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, સુખવિંદરે પણ ટીમ માટે એક ગોલ કર્યો હતો. મલેશિયા માટે એકમાત્ર ગોલ એમ. રાહુલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. હવે ફાઇનલમાં ભારતનો મુકાબલો પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે રમાનારી બીજી સેમીફાઇનલના વિજેતા સાથે થશે.
𝗛𝗔𝗟𝗙-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 11, 2026
Thanks to captain Anmol Ekka's penalty-corner strike, the Indian Junior Men’s Team leads Malaysia 1–0 at the break in the AHF Junior Asia Cup 2026 semi-final! 🏑⚡
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AHF જુનિયર એશિયા કપ 2026માં ભારતીય જુનિયર પુરુષ ટીમનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી શાનદાર રહ્યું છે. પૂલ Aમાં રમી રહેલી આ ટીમનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન એ વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓ હાલમાં ત્રણ જીત અને એક ડ્રો સાથે પ્રથમ સ્થાને છે. બીજી તરફ, દક્ષિણ કોરિયાએ જાપાનને 3-2થી હરાવીને નવ પોઈન્ટ સાથે બીજું સ્થાન મેળવ્યું અને સેમી-ફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.
𝗪𝗘’𝗥𝗘 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗘𝗗 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 11, 2026
The Indian Junior Men’s Team beats Malaysia 3–1 in the first semi-final of the AHF Junior Asia Cup 2026 to book a place in the final and keep its title defence firmly on track! 🏑⚡
One more win, boys! 💪🇮🇳#HockeyIndia… pic.twitter.com/cUuPynh2P3
આ મેચમાં, ગોલકીપર વિવેક લાકરા ભારતીય ગોલપોસ્ટની સામે મજબૂત દીવાલની જેમ અડીખમ ઊભા રહ્યા; તેમણે એક પેનલ્ટી સ્ટ્રોક બચાવ્યો અને અનેક શાનદાર બચાવ કર્યા. આ પ્રદર્શન માટે તેમને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમે 'પૂલ A'ની પોતાની અંતિમ મેચમાં ચાઈનીઝ તાઈપેઈને 15-૦થી હરાવીને AHF જુનિયર એશિયા કપની સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલામાં કેપ્ટન અનમોલ એકકાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા એકલા હાથે છ ગોલ કર્યા હતા.
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