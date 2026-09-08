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જૂનાગઢની શ્રદ્ધા કાથડની ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં વેસ્ટ ઝોનમાં થઈ પસંદગી, ગોવામાં એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાઓમાં લેશે ભાગ

જૂનાગઢમાં બહાઉદ્દીન વિનયન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી શ્રદ્ધા કાથડે ગોળા ફેક સ્પર્ધામાં સફળતા હાંસલ કરી છે.

જૂનાગઢની શ્રદ્ધા કાથડની ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં વેસ્ટ ઝોનમાં થઈ પસંદગી
જૂનાગઢની શ્રદ્ધા કાથડની ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં વેસ્ટ ઝોનમાં થઈ પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 4:57 PM IST

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જૂનાગઢ: ગોળા ફેક જેવી સ્પર્ધામાં જૂનાગઢમાંથી હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ખેલાડીઓની પસંદગી થઈ રહી છે, જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી શ્રદ્ધા કાથડ ગુજરાતની ટીમ માટે ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં પસંદ થઈ છે. ગોવા ખાતે એથ્લેટિક સ્પર્ધામાં ગોળાફેંકના ખેલાડી તરીકે ગુજરાતની સાથે જૂનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. શ્રદ્ધા કાથડ આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036માં આયોજિત થનારા ઓલમ્પિકમાં પણ ભારતના ખેલાડી તરીકે ટીમમાં સામેલ થઈને જૂનાગઢનું નામ રોશન કરે તેવી ઈચ્છા ધરાવે છે.

ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતાની સાથે જ શાળા કક્ષાએ આયોજિત થતા રમતગમત સ્પર્ધામાં તેમણે પહેલી વખત એસ.જી.એફ.આઈ લેવલ ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ ક્રમે વિજેતા રહી હતી, ત્યારબાદ રાજ્ય સ્તરે આયોજિત થતી એસ.જી.એફ.આઈ સ્પર્ધામાં પણ શ્રદ્ધા કાથડે પહેલા રેન્ક સાથે અને રાજ્યની સ્પર્ધા જીતવામાં સફળતા મેળવી હતી.

જૂનાગઢની શ્રદ્ધા કાથડની ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં વેસ્ટ ઝોનમાં થઈ પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

શ્રદ્ધાની Etv ભારત સાથે ખાસ વાતચીત

જૂનાગઢમાં બહાઉદ્દીન વિનયન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી શ્રદ્ધા કાથડે ગોળા ફેક સ્પર્ધામાં સફળતા હાંસલ કરી છે. જીલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર શ્રદ્ધા કાથડ આગામી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગોવા ખાતે આયોજિત થનારી વેસ્ટ ઝોન સ્પર્ધાઓમાં ગુજરાતની ટીમમાં પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે સામેલ થઈને ગોળા ફેંક સ્પર્ધામાં ગુજરાતની સાથે જૂનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. શ્રદ્ધા એ Etv ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036 માં આયોજિત ઓલમ્પિકમાં ભારત તરફથી રમીને મેડલ પ્રાપ્ત કરી ભારત ગુજરાત અને જૂનાગઢનું નામ રોશન કરવા માટે તે મહેનત કરી રહી છે.

શ્રદ્ધા સધન તાલીમ મેળવી રહી છે

શ્રદ્ધા કાથડ અને અન્ય ત્રણ મહિલા ખેલાડીઓ જૂનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે સધન તાલીમ મેળવી રહી છે. સવારના બે અને સાંજના બે મળીને કુલ ચાર કલાક સુધી સખત તાલીમ લઈને સ્પર્ધામાં ગુજરાતના ખેલાડી તરીકે જૂનાગઢનું નામ રોશન કરવા માટે મેદાનમાં પરસેવો પણ પાડી રહી છે, જેમાં તેમને કોચ મનીષ જીલડીયા અને મિતલ બારૈયા નો સાથ અને સહકાર પણ મળી રહ્યો છે.

કોઈ એક ખેલાડીની સફળતા પાછળ જેટલી મહેનત ખેલાડીની હોય છે તેટલી જ મહેનત તેના કોચની પણ હોય છે, જેના થકી રમતમાં થતી નાની નાની ભૂલો પર કામ કરીને એક સારું પ્રદર્શન મેદાનમાં આપી શકાય જેને લઈને પણ મહીલા ખેલાડીઓ આજે દિવસ દરમિયાન સખત તાલીમ મેળવીને ગોળા ફેંક જેવી સ્પર્ધામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતને મેડલ મળે તે દિશામાં પણ કામ કરી રહી છે.

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Last Updated : September 8, 2026 at 4:57 PM IST

TAGGED:

શ્રદ્ધા કાથડ
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જૂનાગઢ
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