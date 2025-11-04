સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતીનો અનોખો યોગ પ્રયોગ, હાથ અને પગની આંગળી પર કરે છે શરીરનું સંતુલન
Published : November 4, 2025 at 5:16 PM IST
જુનાગઢ: ભવનાથમાં પરિક્રમાનો મેળો ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે નર્મદા કિનારે આવેલા ચાણોદ આશ્રમના સન્યાસી સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતી યોગ અભ્યાસને લઈને પણ ખૂબ જ ચર્ચામાં જોવા મળે છે. સમગ્ર દેશમાં આયોજિત થતાં ધાર્મિક મેળાવળા અને ઉત્સવોમાં સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતી હાથ અને પગના આંગળીઓ પર શરીરનું સંતુલન રાખીને સૌને એક વખત વિચારતા કરી મૂકે છે. સ્વામી એ ભવનાથમાં તેમના યોગાભ્યાસ પ્રસ્તુત કરીને પાછલા 40 વર્ષથી તેમની યોગ સાધનાને ETV ભારત સમક્ષ રજૂ કરી હતી.
યોગ ક્રિયાના સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતી જૂનાગઢમાં
ભવનાથમાં પરિક્રમાનો મેળો ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આ મેળા માં અનેક સાધુ સન્યાસીઓ આવતા હોય છે, જેમાંના કેટલાક ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત યોગ સાધના પણ ધરાવતા હોય છે તેવા જ એક સન્યાસી એટલે નર્મદા જિલ્લાના ચાણોદ ગામમાં આવેલા આશ્રમના સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતી પોતાના હાથ અને પગની આંગળીઓ પર અદભુત રીતે શરીરનું સંતુલન કરીને યોગ અભ્યાસમાં ભારે નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી છે.
સ્વામી સમગ્ર ભારતમાં આયોજિત થતા ધાર્મિક ઉત્સવ મેળાવડા અને મહાકુંભ જેવા અતિ પવિત્ર આયોજનમાં પણ સામેલ થાય છે અને તેમની આ યોગ ક્રિયા મહાકુંભ મેળામાં પ્રસ્તુત કરીને સૌ કોઈને વિચારતા કરી મૂક્યા હતા.
સ્વામીનું હાથ અને પગની આંગળી પર શરીરનું સંતુલન
સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતી એક પગની માત્ર પાંચ આંગળીઓ પર સમગ્ર શરીરનું સંતુલન અને તે પણ પલાઠી વાળેલી યોગમુદ્રામાં ખૂબ જ આબેહૂબ અને સૌ કોઈને રોમાંચિત કરી મૂકે તે પ્રકારે કરે છે. વધુમાં સ્વામી ઓમકારાનંદ હાથની 10 આંગળી પર સમગ્ર શરીરનું સંતુલન જમીનને સમાંતર કરીને પણ પોતાની યોગ મહારત સાબિત કરી રહ્યા છે.
સામાન્ય રીતે સમગ્ર શરીરનું વજન માત્ર પગની પાંચ આંગળીઓ કે હાથની દસ આંગળી પર સંતુલિત કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ શરીરને ખૂબ ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ પ્રકારની યોગ ક્રિયામાં મહારત હાંસલ કરેલા સ્વામી ઓમકારાનંદ સરસ્વતી પાંચ વર્ષની ઉમર થી યોગ સાથે જોડાયેલા છે, જેના પરિણામે આજે તેઓ ખૂબ મુશ્કેલ કહી શકાય તેવી યોગ ક્રિયા કરતા જોવા મળે છે.
નોંધ- (કોઈ પણ વ્યક્તિએ વીડિયો જોયા પછી આ પ્રકારના યોગ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો)
