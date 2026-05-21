જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો યથાવત, કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત બીલી જીન કિંગ કપમાં બની વિજેતા
Published : May 21, 2026 at 8:40 PM IST
Updated : May 21, 2026 at 9:00 PM IST
જુનાગઢ: જેન્સી કાનાબારે ભારતની જુનિયર કક્ષામાં પ્રથમ ક્રમની મહિલા ખેલાડી બનતાની સાથે જ પ્રથમ વખત કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત બીલી જીન કિંગ કપમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં તેણે માલદીવ ઈન્ડોનેશિયા ચાઇના ઓસ્ટ્રેલિયા કઝાકિસ્તાનની મહિલા ખેલાડીઓને હરાવીને બીલી જીન કિંગ કપ જીતી લીધો હતો.
કઝાકિસ્તાનમાં જેન્સી કાનાબારનો વિજય
ભારતની જુનિયર નંબર વન ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત બીલી જીન કિંગ કપમાં વિજેતા થઈને વધુ એક વખત ટેનિસમાં તેનો દબદબો કાયમ કર્યો હતો. પહેલા રાઉન્ડમાં માલદીવ બીજા રાઉન્ડમાં ઇન્ડોનેશિયા ત્રીજા રાઉન્ડમાં ચાઇના ચોથા રાઉન્ડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પાંચમાં રાઉન્ડમાં ઉજબેકિસ્તાન છઠ્ઠા રાઉન્ડમાં કઝાકિસ્તાનની તમામ નંબર વન ખેલાડીઓને પરાજય આપીને બીલી જીન કિંગ કપ પર કબજો જમાવ્યો હતો.
જેન્સી કાનાબાર અને સચિન તેંડુલકરની મુલાકાત
ઉઝબેકિસ્તાનમાં ચેમ્પિયન બનેલી જેન્સી કાનાબારની આજે ભારતના લીટલ માસ્ટર ક્રિકેટ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર સાથે પણ મેદાનમાં રૂબરૂ મુલાકાત થઈ હતી. સચિન તેંડુલકર અને જેન્સી કાનાબાર સાથે મેદાનમાં 10 મિનિટ સુધી વાતચીતનો દોર ચાલ્યો હતો, જેમાં સચિન તેંડુલકરે જેન્સી પાસેથી વિગતો પ્રાપ્ત કરી હતી જેમાં તેણે ટેનિસ રમવાની શરૂઆત ક્યારથી કરી તેની રમતમાં એક ખેલાડી તરીકે દિવસનું શેડ્યૂલ શું હોય છે.
દિવસમાં કેટલીક પ્રેક્ટિસ સેશન કરવાના હોય છે મેચ સમયે મેચ પ્રેશર હોઈ છે કે નહીં રમતી વખતે એક અલગ પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે, જે મેચ પ્રેશર માં પરિવર્તિત થતું હોય છે, આવા તમામ મુદ્દાઓને લઈને તેમણે જેન્સી સાથે પોતાના અનુભવ પણ શેર કર્યા હતા. સચિન તેંડુલકર એ પણ કહ્યું હતું કે, હું પણ રેગ્યુલર ગ્રાન્ટ સ્લેમ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જોવા માટે જાવ છું આટલી વાતો અને અનુભવ સચિન તેંડુલકરે જેન્સી કાનાબાર સાથે પણ શેર કર્યા હતા.
જેન્સી કાનાબાર જુનાગઢ ખેલાડી આ ટેનીસ સ્ટાર આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી છે. ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરનાર જેન્સી કાનાબાર હવે ભારતની પાછલા 25 વર્ષની સૌથી યુવાન નંબર વન મહિલા ખેલાડી તરીકે પસંદગી થઈ છે. ભારતની જ નંબર વન ખેલાડી સાનિયા મિર્ઝાનો રેકોર્ડ તોડીને આજે 14 વર્ષ પાંચ મહિનાની ઉંમરે સિંગલ સ્પર્ધામાં ભારતની નંબર વન ખેલાડી બનીને ભારતની સાથે ગુજરાત અને જૂનાગઢનું નામ પણ રોશન કર્યું છે.
જુનાગઢની જેન્સી મહિલા સિંગલ રેન્કમાં પ્રથમ ક્રમે
ભારતની ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબાર ભારતની સૌથી યુવાન વયની સિંગલ કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમની મહિલા ખેલાડી બની ગઈ છે. આજથી 25 વર્ષ પૂર્વે ભારતની જ સાનિયા મિર્ઝા 14 વર્ષ 05 મહિના અને 11 દિવસની ઉંમરે ભારતની નંબર વન સિંગલ કેટેગરીની મહિલા ખેલાડી બની હતી, ત્યારબાદ ત્રીજા ક્રમે અંકિતા ભાબરી પણ સામેલ છે. અંકિતા 14 વર્ષ 08 મહિના ની ઉમરે સિંગલ કેટેગરીમાં ભારતની નંબર વન મહીલા ખેલાડી હતી. સાનિયા મિર્ઝા અને અંકિતા ભામ્બરીને પાછળ છોડીને જુનાગઢની જેન્સી કાનાબાર 14 વર્ષ અને 05 મહિનાની ઉંમરે સિંગલ કેટેગરીમાં ભારતની પ્રથમ ક્રમની મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ છે.
હાલ દિલ્હીમાં ચાલી રહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી કાનાબાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જીતવાથી હવે તે માત્ર બે જ મેચ દૂર છે, ત્યારબાદ તે કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનીસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને ટેનિસના ક્ષેત્રમાં પણ ભારતના ખેલાડી નો દબદબો દુનિયાના ખેલાડીઓ સામે કઝાકિસ્તાનમાં બતાવવા માટે થનગની રહી છે.
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે અંડર-14 કેટેગરીમાં વધુ એક વખત પોતાની રમતના દમખમ વડે સાબિત કર્યું છે. જેન્સી કાનાબારે કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત થનાર જુનિયર ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના પ્રથમ ક્રમાંકના ખેલાડી તરીકે પસંદગી થઈ છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટો માં ભાગ લઈને વિજેતા પણ બની છે, તાજેતરમાં જ સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન પણ જેન્સી કાનાબાર બની હતી.
જેન્સી કાનાબાર ભારતની સબ જુનિયર નંબર-1 ટેનિસ પ્લેયર
જેન્સી કાનાબારે પોતાની દમખમ અને ટેનીસની રમતના સથવારે ભારતની સાથે જૂનાગઢ અને ગૂજરાતને ખૂબ મોટી નામના અપાવી છે. તાજેતરમાં જ કઝાકિસ્તાન ખાતે આયોજિત થનાર જુનિયર કક્ષાના આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના અંડર-14 કટેગીરીમાં મહિલા વર્ગમાં જેન્સી કાનાબારને પ્રથમ નંબરની મહીલા ખેલાડી તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે. જેન્સી કાનાબારની સાથે જૂનાગઢ અને ગુજરાતની સાથે ભારતનું પણ વિશેષ સન્માન થતું હોય એવો અહેસાસ સમગ્ર જૂનાગઢ અને ગુજરાત રાજ્ય કરી રહ્યું છે.
સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન
જેન્સી કાનાબારે તાજેતરમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપનની સબ જુનીયર કેટેગીરીમાં સમગ્ર વિશ્વના ખેલાડીઓને પરાસ્ત કરીને ચેમ્પિયન બની હતી. આ પહેલા જેન્સી કાનાબારે દુનિયાની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને ટેનિસ રમતો કોઈ પણ પ્લેયર રમવા માગતા હોય તેવી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટમાં પણ પસંદગી થઈને સેમિફાઇનલ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી હતી. આ સિવાય જેન્સી કાનાબારે રાજ્ય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી ટેનીસની અનેક ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને તેમાં વિજેતા બની ચૂકી છે, ત્યારે જેન્સી કાનાબાર પ્રથમ વખત સબ જુનિયર કક્ષામાં કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત થતી આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના નંબર વન પ્લેયર તરીકે ટેનિસના મેદાનમાં ઉતરતી જોવા મળશે.
