'જલવા હૈ હમારા' જૂનાગઢની જીન્સીએ આસામ ખાતે યોજાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય આઈ.ટી.એફ J 60 ટુર્નામેન્ટ જીતી

જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર આગામી દિવસોમાં ભારતના સૌથી યુવા મહિલા ખેલાડી તરીકે પોતાનો દબદબો સમગ્ર દુનિયા સામે રજૂ કરે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.

જીન્સીએ આસામ ખાતે યોજાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય આઈ.ટી.એફ J 60 ટુર્નામેન્ટ જીતી
જીન્સીએ આસામ ખાતે યોજાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય આઈ.ટી.એફ J 60 ટુર્નામેન્ટ જીતી (Etv Bharat Gujarat)
Published : November 24, 2025 at 6:43 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર ગોવાહાટી ખાતે આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય આઈ.ટી.એફ J 60 ટેનિસ સ્પર્ધામાં અલ્બીના કાકેનોવા ને 6-4 6-4 થી સીધા સેટોમાં હરાવીને વધુ એક ટેનિસની ટુર્નામેન્ટ લીધી છે. જેન્સી કાનાબાર અગાઉ વિમ્બલ્ડન જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પણ ભાગ લઈ ચૂકી છે અને આગામી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટુર્નામેન્ટ માટે પસંદ થવા માટે સૌથી પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવે છે.

જેન્સી કાનાબારે ગુવાહાટી ITF J60 સ્પર્ધા જીતી

જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર આગામી દિવસોમાં ભારતના સૌથી યુવા મહિલા ખેલાડી તરીકે પોતાનો દબદબો સમગ્ર દુનિયા સામે રજૂ કરે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. આસામના ગોવાહાટી ખાતે આયોજિત આઈ.ટી.એફ J 60 આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી કાનાબારે ફાઇનલમાં અલબીના કાકેનોવા કે જેનો ITF ક્રમાંક 209 છે તેની સામે બે સીધા સેટોમાં 6 4 6 4 થી જીત મેળવીને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા આઇ.ટી.એફ J 60 જીતી લીધી છે. ફાઇનલ અગાઉ જેન્સી એ પ્રથમ રાઉન્ડમાં ટેનિસકા બીજા રાઉન્ડમાં પ્રિયા શિંદે, ત્રીજા રાઉન્ડમાં શૈવી દલાલ અને સેમિફાઇનલમાં સટીના ટોરેજેન કે જેનો ITF વર્લ્ડ રેન્ક 320 છે તેની સામે વિજય મેળવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો અને ફાઇનલમાં અલ્બીના કાકેનોવા ને હરાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા જીતી લીધી હતી.

દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં બની ચેમ્પિયન
દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં બની ચેમ્પિયન (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ ની જેન્સી કાનાબારે ટેનિસની રમત મા અગાઉ અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એશિયન અંડર 16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને ગૌરવની ક્ષણો જેન્શી કાનાબારે અપાવી છે જેન્સી વિમ્બલડન સબ જુનિયર ટુર્નામેન્ટ પણ રમી ચૂકી છે ત્યારબાદ હવે આગામી ઓસ્ટ્રેલિયન ટુર્નામેન્ટમાં પણ જેન્સી કાનાબાર જુનિયર સ્પર્ધામાં સામેલ થાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે.

જેન્સી કાનાબાર એશિયન અન્ડર 16 ચેમ્પિયન

જૂનાગઢ ની જીન્સી કાનાબાર અમદાવાદમાં આયોજિત એશિયન અન્ડર 16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની છે. પહેલા રાઉન્ડમાં નેહા પાટીલને બે સીધા સેટોમાં 6-0 6-0 બીજા રાઉન્ડમાં અંજલી મેકા ને સીધા સેટોમાં 6-1 6-0 ત્રીજા રાઉન્ડમાં હની જુમાનીને બે સીધા સેટોમાં 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં અદિતિ ખાનપરા સામે જેન્સી કાનાબારનો 6-2 6-1 ના સીધા સેટોમાં વિજય થતા ફાઇનલમાં તેનો મુકાબલો આરાધ્યા મીના સાથે થયો હતો, જેમાં પણ જેન્સી કાનાબારે બે સીધા સેટો 6-1 6-1 થી આરાધ્યા મીનાને પરાજય આપીને એશિયન અંડર 16 કેટેગરી ની ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી હતી.

જેન્સી કાનાબારે ટેનિસમાં દબદબો આગળ વધાર્યો

જૂનાગઢ જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ કે જેનું આયોજન દિલ્હી ખાતે થયું હતું તેમાં ચેમ્પિયન બનીને વધુ એક વખત ટેનિસની રમતમાં જુનાગઢને ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્સીઈ કાનાબારે મનીલા ફિલિપિન્સમાં આયોજિત ડબલ્યુ ટી એ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં કોરિયાની ખેલાડી યેરિમ લીન ને 6-1 અને 6-2 ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે. ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે જ હવે જેન્સી ફ્લોરીડામાં આયોજિત ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટની સાથે વર્ષ 2026 માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન સ્પર્ધા માટે પણ પસંદગી થઈ છે. જૂનાગઢમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં રમનાર જેન્સી પ્રથમ ખેલાડી બની છે. જેન્સી કાનાબારે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત J 30 ચેમ્પિયનશિપમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આઈ.ટી.એફ ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતુ.

જેન્સી કાનાબાર સાથે વિદેશી ટેનિસ પ્લેયર
જેન્સી કાનાબાર સાથે વિદેશી ટેનિસ પ્લેયર (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબારે વધુ એક ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જીતી

જૂનાગઢની ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે દિલ્હીમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય તેની ટુર્નામેન્ટમાં મહિલા વર્ગની અંદર 14 કેટેગરીમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્શી કાનાબાર વિમ્બલડન જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પણ આ જ વર્ષે ભાગ લઈને જૂનાગઢને ટેનિસની દુનિયામાં વિશ્વના ફલક પર ચમકતું કર્યું હતું. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી એ વૈદેહી શીંદે ને 9-0, ટી સતીશને 9-0 ક્વાટર ફાઇનલમાં સરીના ને 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં જાનવી ને 6-2 ,6-0 અને ફાઇનલમાં પદ્મપ્રિયાને 6-2 6-2 ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ કે જે દિલ્હી ખાતે આયોજિત થઈ હતી તેમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢ ને ગૌરવની ક્ષણો અપાવી છે.

વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન યાનિક સિનર સાથે જેન્સી કાનાબાર
વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન યાનિક સિનર સાથે જેન્સી કાનાબાર (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો

જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે તેની કારકિર્દીની પ્રથમ itf જે 30 ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવી ને પ્રથમ વખત આ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જૂનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું હતું ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થતું હોય છે જુનિયર ખેલાડીઓ માટે આયોજિત થતી આવતી આ સ્પર્ધામાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન્સ બનતાની સાથે જ જૂનાગઢની એવી પ્રથમ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ છે કે કોઈ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થી પ્રવેશ મેળવીને ચેમ્પિયન બની હોય જેન્સી કાનાબાર મનીલા ફિલિપિન્સમાં ગ્રાન્ડ સ્લેમ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સ મા કોરિયાની ખેલાડીને 6-1 6-2 ના સીધા સેટ માં પરાજય આપીને સ્પર્ધા જીતી લેતા હવે જેન્સી કાનાબાર ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટ ફ્લોરિડા અને સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો છે.

પૂર્વ ટેનિસ વિશ્વ ચેમ્પિયન માર્ટિના હિંગિસ સાથે જેન્સી કાનાબાર
પૂર્વ ટેનિસ વિશ્વ ચેમ્પિયન માર્ટિના હિંગિસ સાથે જેન્સી કાનાબાર (Etv Bharat Gujarat)

મનીલા ફિલિપિન્સ ખાતે જેન્સીનો દેખાવ

બીજો રાઉન્ડ, એમ ટોરેકેમ્પો (ફિલિપાઇન્સ) 6-0 6-2, ત્રીજો રાઉન્ડ પાવેનોન નૌલસારી (થાઇલેન્ડ) 6-1 7-5 સેમિફાઇનલ યાસ્મિના ડ્યુસેમ્બેવા (કઝાખસ્તાન) 6-4 6-4 ફાઇનલ યેરીન લિમ (કોરિયા) 6-16 ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને ગ્રાન્ડ સ્લામ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સ જીતવામાં સફળ રહી હતી

ITF J30 સ્પર્ધામાં જેન્સી નો દેખાવ

જેન્સી કાનાબારે આઇ.ટી.એફ J 30 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને પ્રથમ રાઉન્ડમાં રિદ્ધિ શીંદે ને 6-1 6-2 બીજા રાઉન્ડમાં નંદીની કનસાલ ને 6-1 3-0 (હરીફ ખેલાડી ઈજા થતા મેચ નું પરિણામ) ત્રીજા રાઉન્ડમાં એન્જલ પટેલને 7-6 6-2 ક્વાટર ફાઇનલમાં મદગલ્લા પ્રિન્સી ને 6-3 6-0 સેમી ફાઇનલમાં આકાંક્ષા ઘોષ ને 4-6 3-6 6-3 અને ફાઇનલમાં એલીના ફેરીડ ને 6-7 7-5 અને 6-4 થી હરાવીને વાઈલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થયેલા ખેલાડી તરીકે પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન જેન્સી કાનાબારને મળ્યું છે.

જૂન મહિનામાં પણ જુનીયર વિમ્બલડન રમી જેન્સી

જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું. જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢ માંથી વિમ્બલડન જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય અને સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી પણ બની હતી. તેની આ સફર દરમિયાન તેમણે વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી જોન સીનર, માટીના હિંગીસ, અલકરાઝ સહિત અનેક વર્તમાન અને પૂર્વ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીને ટેનિસની રમતના કેટલાક ગુણો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા. હવે જ્યારે જેન્સી ફિલીપીન્સ મનીલા માં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ તેની પસંદગી વધુ એક ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર કેટેગરીમાં થઈ છે, જે વર્ષ 2027 ના જાન્યુઆરી મહિનામાં આયોજિત થનાર છે.

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

