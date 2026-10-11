જેન્સી કાનાબાર વિશ્વની નંબર વન જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી બની, ચારેય ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં લેશે ભાગ
તાજેતરમાં જાહેર થયેલા રેન્કિંગ અનુસાર જેન્સી કાનાબાર ટેનિસની જુનિયર કેટેગરીમાં એશિયાની નંબર વન ખેલાડી બની ચૂકી છે.
Published : October 11, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 4:54 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર ટેનિસની જુનિયર કેટેગરીમાં એશિયાની નંબર વન ખેલાડી બની છે, જેણે જુનાગઢની સાથે ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતને ગર્વ અપાવ્યું છે. જેન્સી કાનાબાર એશિયાની જુનિયર નંબર વન ટેનીસ ખેલાડી બનતા જ હવે તેનો ટાર્ગેટ ઓલમ્પિક પોડિયમમાં પણ સમાવેશ થયો છે. સાથે સાથે એશિયાની નંબર વન જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી બનતાની સાથે જ તે વિશ્વમાં મહિલા કેટેગરીમાં 64 મો રેન્ક મેળવ્યો છે, જેથી તે આગામી દિવસોમાં જુનિયર કેટેગરીમાં આયોજિત થતા વિમ્બલ્ડન, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, ફ્રેન્ચ ઓપન અને અમેરિકન ઓપન જેવી ટેનિસની વિશ્વની સૌથી પ્રસિદ્ધ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટમાં પણ ભાગ લઈ શકશે.
જુનિયર એશિયન નંબર વન ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબાર
જૂનાગઢ ની જુનિયર ટેનીસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારનો ફરી એક વખત સમગ્ર એશિયામાં દબદબો જોવા મળ્યો છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા રેન્કિંગ અનુસાર જેન્સી કાનાબાર ટેનિસની જુનિયર કેટેગરીમાં એશિયાની નંબર વન ખેલાડી બની ચૂકી છે, જે જૂનાગઢ માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત માનવામાં આવે છે. જુનિયર કક્ષામાં એશિયાની નંબર વન ખેલાડી બનતા હવે આગામી દિવસોમાં ભારતની ખેલાડી તરીકે તેનો ટાર્ગેટ ઓલમ્પિક પોડિયમમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
જુનિયર એશિયા નંબર વન ખેલાડી બનતા જ હવે જેન્સી કાનાબાર જુનિયર ટેનિસ ગ્રાન્ટ ટુર્નામેન્ટ કે, જેમાં વિમ્બલ્ડન, ફ્રેંચ, ઓસ્ટ્રેલિયન, અને અમેરિકન ઓપન જેવી વિશ્વની સૌથી મોટી ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટમાં જુનિયર ખેલાડી તરીકે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. જેન્સીના પિતા દીપક કાનાબાર દ્વારા જેન્સીને ચાર વર્ષની આયુ થી ટેનીસ રમાડવાની શરૂઆત કરી અને આજે તેના કોચ અને મેન્ટર તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા છે. જેન્સી એ ભારત સહિત વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં જુનિયર ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટમાં રમીને ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. 2026 ની સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપનમાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન પણ થઈ હતી.
વિશ્વની પ્રતિષ્ઠિત જુનિયર ટેનિસ સ્પર્ધામાં લીધો ભાગ
જેન્સી કાનાબાર વિશ્વની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત એવી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર અંડર-14 ટુર્નામેન્ટ જીતી ચૂકી છે. ભારતના ઇતિહાસમાં જેન્સી કાનાબાર પહેલી એવી ખેલાડી બની છે કે, જે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની સબ જુનિયર કેટેગરીમાં એશિયા પેસિફિક ચેમ્પિયન બની હતી. જૂનાગઢમાં ખૂબ જ અદકેરુ માન સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાથી પરત ફરતા જ જૂનાગઢ શહેરના રાજમાર્ગો પર ચેમ્પિયન તરીકેની વિજય યાત્રા શરૂ થઈ, જે સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે પૂર્ણ થઈ. જીમખાનાના ચેરમેન અને જિલ્લા કલેકટરે જૂનાગઢના જીમખાનામાં આવેલા ટેનિસ કોર્ટને જેન્સી કાનાબાર કોર્ટ એવું નામ આપીને ભારતની આ પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયનને અનોખી રીતે બિરદાવી હતી.
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