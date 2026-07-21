સ્પેન કેવી રીતે આર્જેન્ટીનાને હરાવીને બન્યું ફિફા વર્લ્ડ કપ નું ચેમ્પિયન? જૂનાગઢના ફૂટબોલર કોચનું અવલોકન
સ્પેને આર્જેન્ટિનાને હરાવીને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. સ્પેને ફાઇનલ 1-0થી જીતીને આર્જેન્ટિનાના સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું.
Published : July 21, 2026 at 1:41 PM IST
જૂનાગઢ: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં સ્પેને અર્જેન્ટિનાને 1-0 થી હરાવીને વિશ્વ ચેમ્પિયન બન્યું છે. લાંબી ચાલેલી અને ફીફા વર્લ્ડ કપની સૌથી રોમાંચિત કહી શકાય તેવી ફાઇનલમાં પીઢ અને અનુભવી આર્જેન્ટિનાને હરાવવા માટે સ્પેને યુવાન ખેલાડીઓ અને તેની ટેક્ટિસ પર મદાર રાખીને 100 મી મિનિટ પછી એકમાત્ર ગોલ ફટકારીને સ્પેન ફિફા વિશ્વકપ ચેમ્પિયન બન્યું છે, જેની પાછળ તેમના યુવાન ખેલાડીઓની મહેનત ઝડપ અને મેદાન પર અન્ય ટેકટીકસને કારણભૂત માનવામાં આવે છે.
અનુભવી અર્જેન્ટીના સામે યુવાન સ્પેન વિજેતા
ફિફા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ અનુભવી આર્જેન્ટિના અને યુવાન અને ગતિ સાથે વિશ્વ કપ રમવા આવેલા સ્પેનના ખેલાડીઓ વચ્ચે ફાઇનલ ટક્કર થઈ હતી, જેમાં અનુભવની સામે યુવાન સ્પીડ ટેકટીક્સ વિજેતા રહી હતી. આર્જેન્ટિનાના પાસિંગ અને ફોરવર્ડ ને ડી અને ગોલ પોસ્ટ પહેલા રોકી રાખવામાં સફળતા મેળવી હતી. સ્પેને આ પ્રકારે યુવાન ખેલાડીઓની સ્પીડ અને આધુનિક ટેક્નિક્સની મદદથી આર્જેન્ટિના પર એટેક પર એટેક કરીને દબાણ ઊભુ કર્યુ હતુ, જેમાં 100 મિનિટ પછી સ્પેનને એકમાત્ર વિજેતા ગોલ ફટકારવામાં સફળતા મળી હતી, જે અંતે સ્પેનને 2026 ફિફા વિશ્વ કપના નવુ ચેમ્પિયન બનાવ્યું હતુંં.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
આર્જેન્ટિનાનો ગોલ કિપર બન્યો દિવાલ
આર્જેન્ટિનાનો ગોલકીપર માર્ટીનેઝે યુવાન સ્પેનના તમામ એટેકને 100 મિનિટ સુધી ખાળવવામાં સફળ રહ્યો માર્ટીનેઝે ગોલ થઈ શકે તેવા સ્પેનના 11 પ્રયાસોને બચાવવામાં પણ સફળતા મેળવી હતી, પરંતુ 100 મી મિનિટ બાદ આર્જેન્ટિનાની આ દિવાલ તોડવામાં સ્પેન સફળ રહ્યુ અને એક ગોલ ફટકારી દીધો. ફિફા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં સ્પેને અંદાજિત 7500 કરતાં વધારે પાસિંગ આપ્યા હતા તેની સામે અર્જેંટિના માત્ર 4500 જેટલા જ પાર્સિંગ આપવામાં સફળ રહ્યું હતું.
Spain 🤝 Mexico City #FIFAFanFestival #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PxkGAyW6tC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાની 1-0 થી હાર
વધુમાં મેચ જીતવાનું સૌથી વધારે શક્યતા ફૂટબોલ હરીફ ટીમ પાસેથી ખૂબ ઓછા સમયમાં પરત મેળવવો. જેમાં પણ સ્પેન આગળ જોવા મળ્યુ આર્જેન્ટિના 24 થી 27 સેકન્ડમાં સ્પેન પાસેથી બોલ પરત લઈ શકતી હતી તેની સામે સ્પેન માત્ર 10 થી 15 સેકન્ડ જ આર્જેન્ટિનાના ખેલાડી પાસે ફૂટબોલ રહેવા દેતી હતી જેને કારણે સ્પેન વિશ્વ ચેમ્પિયન બન્યુ. આ ફાઇનલમાં સ્પેને 20 કરતા વધારે પ્રયાસો ગોલ કરવા માટેના કર્યા હતા જેમાં 1-0 માં તેને સફળતા મળી હતી પરંતુ આર્જેન્ટિના ગોલ્ડ પોસ્ટ સુધી પહોંચવામાં જ લગભગ સફળ ન થયું અને સમગ્ર મેચમાં એકાદા પ્રયાસ સિવાય કોઈ ખેલાડીની સ્ટ્રાઈક ગોલ અપાવી શકે તેવો પ્રયાસ સમગ્ર ફાઇનલમાં જોવા ન મળ્યો જેને કારણે આર્જેન્ટિનાની હાર થઈ.
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