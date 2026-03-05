ETV Bharat / sports

ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ, જાણો શું કહે છે જૂનાગઢના ક્રિકેટ રસીકો

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ મેચ આજે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે. વિજેતા ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે 8 માર્ચે ફાઇનલ રમશે.

ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ
ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમી ફાઈનલ મેચ આજે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાવા જઈ રહી છે, જેને લઈને જૂનાગઢના યુવાન ખેલાડીઓએ મેચને લઈને પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે. યુવા ખેલાડીઓ માને છે કે, જે ટીમ ટોસ જીતશે તે ટીમ માનસિક રીતે અડધી મેચ જીતી જશે, ત્યારબાદ બીજી ઇનિંગમાં એટલે કે રાત્રિના સમયે બોલિંગ કરનાર ટીમના બોલરોને મેચમાં ડ્યુ ફેક્ટરનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ડ્યુને કારણે ક્રિકેટ બોલ ભેજવાળો થઈ જતા સ્પીનર ફાસ્ટર અને મધ્યમ ગતિના બોલરોને બોલ પર ગ્રીપ મેળવવી ખૂબ મુશ્કેલ બની શકે છે, જેને કારણે આજની આ નિર્ણાયક મેચ ખૂબ જ રસપ્રદ બનવા જઈ રહી છે જેમાં ભારતના વિજયની શક્યતાઓ વધુ જોવા મળે છે.

ભારતને ઘર આંગણે રમવાનો ફાયદો

આજે સેમિફાઇનલ પહેલા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ અગાઉની મેચોમાં બે વખત સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે રમી ચૂકી છે, જેમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ 1-1 મેચ જીતીને બરોબરી પર જોવા મળે છે. આજની મેચ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે કારણ કે, ભારતના ખેલાડીઓને ઘર આંગણે રમવાનો લાભ મળશે અને સાથે સાથે મુંબઈ જેવા શહેરમાં આવેલા વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં લાખોની સંખ્યામાં ક્રિકેટ પ્રેમીઓની હાજરીની વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો જુસ્સો અને મનોબળ પણ ખૂબ ઊંચું જોવા મળશે જેને કારણે આ મેચમાં ભારતની ક્રિકેટ ટીમનો હાથ ઉપર રહે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે.

ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ (Etv Bharat Gujarat)

ઇંગ્લેન્ડના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

જૂનાગઢના યુવાન અને અનુભવી ક્રિકેટ ખેલાડીઓ કશ્યપ રીયમ અને સિનિયર કોચ હનીફ કુરેશી એ આજની સેમિફાઇનલ મેચ પૂર્વે પોતાના મંતવ્યો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમો કાગળ પર મજબૂત માનવામાં આવે છે, જેમાં ઘર આંગણાની તમામ પરિસ્થિતિ અને ખાસ કરીને પ્રેક્ષકોનું પીઠબળ ભારતની તરફેણમાં જઈ રહ્યું છે તો બીજી તરફ ભારતની ટીમમાં સામેલ 1 થી 9 ક્રમના ખેલાડીઓ બેટિંગ કરવા માટે સક્ષમ માનવામાં આવે છે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમના ખેલાડીઓ પણ હાલ સારું ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે, જેને લઈને તેમને અવગણી શકાય તે પ્રકારની એક પણ સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળતી નથી. ઇંગ્લેન્ડની ટીમના સોલ્ટ, બટલર, જેકસ અને બ્રુક આ ખેલાડીઓ ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વના સાબિત થશે. બોલીંગ અને બેટિંગમાં આ ખેલાડી ઓ પર ભારતના બેટ્સમેન અને બોલર જેટલી હદે કંટ્રોલ કરી શકશે તેટલી હદે પરિણામ ભારતની તરફેણમાં બદલાવી શકશે.

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે માઈન્ડ ગેમ પણ મહત્વની

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાતી કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં માઈન્ડ ગેમ અને સ્લેજિંગનો પણ ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો જોવા મળે છે. બંને ટીમોના ખેલાડીઓ એકબીજાને સ્લેજિંગ મારફતે મેદાનમાં પરેશાન કરતા હોય છે, જે ટીમનો ખેલાડી એકદમ સફળતા સાથે સ્લેજિંગને મેદાન પર રમી જાય તે ખેલાડી અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો છે, જેથી માઈન્ડ ગેમ અને સ્લેજિંગ પણ આ મેચના પરિણામો પણ આટલું જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. ભારતની ક્રિકેટ ટીમમાં વરૂણ ચક્રવતી, બુમરાહ અને સંજુ સેમસનની સાથે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સહિત અન્ય યુવા ખેલાડીઓ પર પણ ખૂબ જ મદાર રાખવામાં આવે છે.

ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ
ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ (Etv Bharat Gujarat)
ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ
ભારત- ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલ મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ (Etv Bharat Gujarat)

પાવર પ્લે અને ઓપનિંગ જોડી મહત્વની

આજની મેચમાં પાવરપ્લે નો ઉપયોગ ખૂબ જ મહત્વનું સાબિત થનાર છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમના ઓપનરો જો શરૂઆતના પાવરપ્લે ને ખૂબ જ સફળતાથી રમી જાય તો આ સમયમાં રનના ઢગલા થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે. જો ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રથમ હરોળના બેસ્ટમેનો પાવર પ્લે રમવામાં નિષ્ફળ જાય તો સ્કોર બોર્ડ પર ખૂબ ઓછા રન જોવા મળી શકે છે, જેને કારણે અંતિમ હરોળના બેટ્સમેન અને મિડલ ઓર્ડર પર રન કરવા માટેનું ખૂબ મોટું દબાણ આવી શકે છે, જેને કારણે બંને ટીમોએ નિર્ધારિત કરેલા પોતાના માનસિક ટાર્ગેટ સુધી પહોંચવામાં પણ અસફળ રહેવાની શક્યતા રહેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સેમિફાઇનલ મેચ પહેલા ઇશાન, અભિષેક અને અક્ષર પટેલ સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાતે, જુઓ વિડીયો
  2. સેમિફાઇનલ પહેલા સેમ કુરન એ ભરી હુંકાર, પેટ કમિન્સના નિવેદન અપાવી યાદ

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
IND VS ENG
JUBAGADH SPORTS
IND VS ENG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.