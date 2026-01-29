જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની અંડર 14 કેટેગરીમાં ફાઇનલમાં પહોંચી
ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે રમાઈ રહેલી 2026 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં જેન્સી કાનાબાર ફાઇનલમાં પહોંચી છે.
Published : January 29, 2026 at 8:21 PM IST
જુનાગઢ : આવતીકાલનો દિવસ જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં રમતગમતના ક્ષેત્રમાં ઇતિહાસ લઈને આવી શકે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે રમાઈ રહેલી 2026 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં જેન્સી કાનાબાર ફાઇનલમાં પહોંચી છે. આવતીકાલે વહેલી સવારે 5:30 કલાકે ફાઇનલ મેચ રમાશે, તેમાં જેન્સી કાનાબારનો વિજય થશે. જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં તે એવી પહેલી ખેલાડી બનશે કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં ચેમ્પિયન બની હોય.
જેન્સી કાનાબારની ટેનિસ સફર
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર ગોવાહાટી ખાતે આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય આઈ.ટી એફ.જે 60 ટેનિસ સ્પર્ધામાં અલ્બીના કાકેનોવાને 6-4 6-4થી સીધા સેટોમાં હરાવીને વધુ એક ટેનિસની ટુર્નામેન્ટ લીધી છે. જેન્સી કાનાબાર અગાઉ વિમ્બલ્ડન જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પણ ભાગ લઈ ચૂકી છે અને આગામી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટુર્નામેન્ટ માટે પસંદ થવા માટે સૌથી પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
જેન્સી કાનાબારે ગુવાહાટી ITF J60 સ્પર્ધા જીતી
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર આગામી દિવસોમાં ભારતના સૌથી યુવા મહિલા ખેલાડી તરીકે પોતાનો દબદબો સમગ્ર દુનિયા સામે રજૂ કરે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. આસામના ગોવાહાટી ખાતે આયોજિત આઈ.ટી.એફ જે60 આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી કાનાબારે ફાઇનલમાં અલબીના કાકેનોવા કે જેનો itf ક્રમાંક 209 છે, તેની સામે બે સીધા સેટોમાં 6 4 6 4થી જીત મેળવીને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા આઇ.ટી.એફ જે60 જીતી દીધી છે.
ફાઇનલ અગાઉ જેન્સીએ પ્રથમ રાઉન્ડમાં ટેનિસકા બીજા રાઉન્ડમાં પ્રિયા શિંદે ત્રીજા રાઉન્ડમાં શૈવી દલાલ અને સેમિફાઇનલમાં સટીના ટોરેજેન કે જેનો itf વર્લ્ડ રેન્ક 320 છે, તેની સામે વિજય મેળવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો અને ફાઇનલમાં અલ્બીના કાકેનોવાને હરાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા જીતી લીધી હતી.
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે ટેનિસની રમતમાં અગાઉ અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એશિયન અંડર 16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને ગૌરવની ક્ષણો જેન્શી કાનાબારે અપાવી છે. જેન્સી વિમ્બલડન સબ જુનિયર ટુર્નામેન્ટ પણ રમી ચૂકી છે, ત્યારબાદ હવે આગામી ઓસ્ટ્રેલિયન ટુર્નામેન્ટમાં પણ જેન્સી કાનાબાર જુનિયર સ્પર્ધામાં સામેલ થાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે.
જેન્સી કાનાબાર એશિયન અન્ડર 16 ચેમ્પિયન
જુનાગઢની જીન્સી કાનાબાર અમદાવાદમાં આયોજિત એશિયન અન્ડર 16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની છે. પહેલા રાઉન્ડમાં નેહા પાટીલને બે સીધા સેટોમાં 6-0 6-0 બીજા રાઉન્ડમાં અંજલી મેકાને સીધા સેટોમાં 6-1 6-0 ત્રીજા રાઉન્ડમાં હની જુમાનીને બે સીધા સેટોમાં 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં અદિતિ ખાનપરા સામે જેન્સી કાનાબારનો 6-2 6-1ના સીધા સેટોમાં વિજય થતા ફાઇનલમાં તેનો મુકાબલો આરાધ્યા મીના સાથે થયો હતો. જેમાં પણ જેન્સી કાનાબારે બે સીધા સેટો 6-1 6-1થી આરાધ્યા મીનાને પરાજય આપીને એશિયન અંડર 16 કેટેગરીની ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી હતી.
જેન્સી કાનાબારે ટેનિસમાં દબદબો આગળ વધાર્યો
જુનાગઢ જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ કે જેનું આયોજન દિલ્હી ખાતે થયું હતું, તેમાં ચેમ્પિયન બનીને વધુ એક વખત ટેનિસની રમતમાં જુનાગઢને ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્સીઈ કાનાબારે મનીલા ફિલિપિન્સમાં આયોજિત ડબલ્યુ.ટીએ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં કોરિયાની ખેલાડી yerin limને 6-1 અને 6_2ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે. ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે જ હવે જેન્સી ફ્લોરીડા માં આયોજિત ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટની સાથે વર્ષ 2026માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન સ્પર્ધા માટે પણ પસંદગી થઈ છે.
જૂનાગઢમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં રમનાર જેન્સી પ્રથમ ખેલાડી બની છે. જેન્સી કાનાબારે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત જે 30 ચેમ્પિયનશિપ માં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આઈ.ટી.એફ ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.
જેન્સી કાનાબારે વધુ એક ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જીતી
જૂનાગઢની ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાના બારે દિલ્હીમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય તેની ટુર્નામેન્ટમાં મહિલા વર્ગની અંદર 14 કેટેગરીમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્શી કાનાબાર વિમ્બલડન જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પણ આ જ વર્ષે ભાગ લઈને જૂનાગઢને ટેનિસની દુનિયામાં વિશ્વના ફલક પર ચમકતું કર્યું હતું. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી એ વૈદેહી શીંદે ને 9-0, ટી સતીશને 9-0 ક્વાટર ફાઇનલમાં સરીનાને 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં જાનવીને 6-2 ,6-0 અને ફાઇનલમાં પદ્મપ્રિયાને 6-2 6-2ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ કે જે દિલ્હી ખાતે આયોજિત થઈ હતી, તેમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને ગૌરવની ક્ષણો અપાવી છે.
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે તેની કારકિર્દીની પ્રથમ itf જે 30 ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને પ્રથમ વખત આ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જૂનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું હતું. ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થતું હોય છે. જુનિયર ખેલાડીઓ માટે આયોજિત થતી આવતી આ સ્પર્ધામાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન્સ બનતાની સાથે જ જૂનાગઢની એવી પ્રથમ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ છે, કે કોઈ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રીથી પ્રવેશ મેળવીને ચેમ્પિયન બની હોય જેન્સી કાનાબાર મનીલા ફિલિપિન્સમાં ગ્રાન્ડ સ્લેમ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સમાં કોરિયાની ખેલાડીને 6-1 6-2ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને સ્પર્ધા જીતી લેતા હવે જેન્સી કાનાબાર ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટ ફ્લોરિડા અને સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો છે.
મનીલા ફિલિપિન્સ ખાતે જેન્સીનો દેખાવ
બીજો રાઉન્ડ, એમ ટોરેકેમ્પો (ફિલિપાઇન્સ) 6-0 6-2, 3rd રાઉન્ડ પવનોન નૌલસારી (થાઇલેન્ડ) 6-1,7-5 સેમિફાઇનલ યાસ્મિના દ્યુસેમ્બેવા (કઝાકિસ્તાન) 6-4,6-4 ફાઇનલ યેરિન લિમ (કોરિયા) 6-1,6-2ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને ગ્રાન્ડ સ્લામ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સ જીતવામાં સફળ રહી હતી .
ITF J30 સ્પર્ધામાં જેન્સીનો દેખાવ
જેન્સી કાનાબારે આઇ.ટી.એફ જે30 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને પ્રથમ રાઉન્ડમાં રિદ્ધિ શીંદે ને 6-1 6_2 બીજા રાઉન્ડમાં નંદીની કનસાલને 6-1 3-0 (હરીફ ખેલાડી ઈજા થતા મેચનું પરિણામ) ત્રીજા રાઉન્ડમાં એન્જલ પટેલને 7-6 6-2 ક્વાટર ફાઇનલમાં મદગલ્લા પ્રિન્સીને 6-3 6-0 સેમી ફાઇનલમાં આકાંક્ષા ઘોષને 4-6 3-6 6-3 અને ફાઇનલમાં એલીના ફેરીડને 6-7 7-5 અને 6-4થી હરાવીને વાઈલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થયેલા ખેલાડી તરીકે પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન જેન્સી કાનાબારને મળ્યું છે.
જૂન મહિનામાં પણ જુનીયર વિમ્બલડન રમી જેન્સી
જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું. જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢમાંથી વિમ્બલડન જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય અને સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી પણ બની હતી, તેની આ સફર દરમિયાન તેમણે વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી જોન સીનર માટીના હિંગીસ અલકરાઝ સહિત અનેક વર્તમાન અને પૂર્વ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીને ટેનિસની રમતના કેટલાક ગુણો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા. હવે જ્યારે જેન્સી ફિલીપીન્સ મનીલામાં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ તેની પસંદગી વધુ એક ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર કેટેગરીમાં માં થઈ છે, જે વર્ષ 2027ના જાન્યુઆરી મહિનામાં આયોજિત થનાર છે.
