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જૂનાગઢ જિલ્લાની ફૂટબોલ ટીમ રાજ્ય સ્તરે ક્વોલિફાઇડ થવામાં સફળ, ત્રણ ખેલાડી રાષ્ટ્રીય એકેડમીમાં સામેલ

જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી જિલ્લા અને શહેરના ખેલાડીઓ મળીને સ્વતંત્ર ફૂટબોલ ટીમ બની છે, જે આ વખતે GSFA દ્વારા રાજ્યકક્ષાએ રમવા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે.

જૂનાગઢ જિલ્લાની ફૂટબોલ ટીમ રાજ્ય સ્તરે ક્વોલિફાઇડ થવામાં સફળ
જૂનાગઢ જિલ્લાની ફૂટબોલ ટીમ રાજ્ય સ્તરે ક્વોલિફાઇડ થવામાં સફળ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 5:01 AM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢની ફૂટબોલ ટીમનો હવે રાજ્ય સ્તરની ટૂર્નામેન્ટમાં પણ પાપા પગલી એ પ્રવેશ કર્યો છે. જુનાગઢ જિલ્લામાંથી યુવાન અને જુનિયર ખેલાડીઓની ટીમે ગુજરાત ફૂટબોલ એસોસિએશન દ્વારા યોજવામાં આવેલી રાજ્યકક્ષાની ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં જૂનાગઢની ટીમને સ્વતંત્ર ટીમ તરીકે માન્યતા આપીને રાજ્ય કક્ષાની ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે પાત્ર ગણી હતી. એક સમયે જૂનાગઢની ટીમમાંથી જૂનાગઢ જિલ્લા બહારના ખેલાડીઓ ભાગ લેતા હતા, પરંતુ આજે જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના જ ખેલાડીઓની ટીમ રાજ્ય કક્ષાએ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ ચૂકી છે.

જૂનાગઢ ફૂટબોલ ટીમનો રાજ્યકક્ષાએ પ્રવેશ

અગાઉના વર્ષોમાં જૂનાગઢ જિલ્લાની ટીમમાંથી જૂનાગઢ જિલ્લા બહારના ખેલાડીઓ સામેલ કરવામાં આવતા હતા અને તે તમામ ખેલાડીઓની બનેલી ટીમ વિવિધ ટુર્નામેન્ટોમાં જૂનાગઢ જિલ્લાની ટીમ તરીકે ફૂટબોલ ની મેચોમાં રમતા હતા, પરંતુ હવે જુનાગઢ જિલ્લામાંથી જિલ્લા અને શહેરના ખેલાડીઓ મળીને સ્વતંત્ર જૂનાગઢ જિલ્લાની ફૂટબોલ ટીમ બની છે. આ વખતે ગુજરાત સ્ટેટ ફૂટબોલ એસોસિએશન દ્વારા અન્ડર 17 સિનિયર ગ્રુપમાં રાજ્યકક્ષાએ રમવા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે અને રાજ્ય સ્તરે આયોજિત થતી ફૂટબોલની મેચોમાં જૂનાગઢની ટીમ કેટલાક મેચ પણ રમી ચૂકી છે.

જૂનાગઢના ત્રણ ખેલાડી રાષ્ટ્રીય એકેડેમીમાં

આ વર્ષે જૂનાગઢ જિલ્લાની ફૂટબોલ ટીમમાં રમતા અંડર- 14ના ખેલાડી મનન પાનસુરીયા અન્ડર 15 સોમ્ય શેઠીયા અને અન્ડર- 17 માં મિતરાજસિંહ યાદવ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં ચાલતી ફૂટબોલ પ્રશિક્ષણ શાળામાં ખેલાડી તરીકે પસંદ થયા છે, જેનું સંચાલન ભારતના પૂર્વ નંબર વન ફૂટબોલ ખેલાડી બાઈચંગ ભુટીયા ફૂટબોલ એકેડમીમાં સંચાલન કરી રહ્યા છે. આ એકેડમીમાં ફૂટબોલ ટીમના યુવાન ખેલાડીઓને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે ભવિષ્યમાં ભારતની ફૂટબોલ ટીમના ખેલાડી તરીકે પસંદ થાય તે માટેની સઘન તાલીમ સ્વયંમબાઈચુંગ ભુટિયા આપી રહ્યા છે, જેમાં પણ હવે જૂનાગઢ જિલ્લાના ત્રણ ખેલાડીઓ તાલીમ મેળવી રહ્યા છે.

ધીમે ધીમે ફૂટબોલના ખેલાડીઓ આવે છે બહાર

જૂનાગઢ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટરના ફૂટબોલ કોચ દિવ્યરાજસિંહ ચૌહાણ ફૂટબોલના યુવાન ખેલાડીઓને તૈયાર કરવાની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે તેઓ માને છે કે આજથી પાંચ વર્ષ પૂર્વે જૂનાગઢમાં ફૂટબોલના ખેલાડીઓને શોધવા મુશ્કેલ હતા, પરંતુ આજે ધીમે ધીમે યુવાન ખેલાડીઓ ફૂટબોલની રમતમાં આગળ આવી રહ્યા છે જેને ફૂટબોલનું તમામ શિક્ષણ અને પ્રશિક્ષણ આપીને જિલ્લા અને પછી રાજ્યસ્તરે રમવા માટે ખેલાડીઓને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

જૂનાગઢ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટરમાં તાલીમ લઈ રહેલા રુદ્રરાજસિંહ ગોહિલ અને તીર્થ બુદ્ધદેવે પણ પોતાનો ફૂટબોલ પ્રત્યેનો અભિગમ સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જિલ્લા અને ત્યારબાદ રાજ્ય સ્તરે જૂનાગઢ ની ટીમને ફૂટબોલની મેચમાં ચેમ્પિયન બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. તેઓનું સપનું છે કે, જૂનાગઢમાંથી પણ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ફૂટબોલના ખેલાડીઓ પસંદ થાય અને જૂનાગઢનું નામ ફૂટબોલમાં પણ ખૂબ આગળ વધે તે માટે તેઓ સતત મહેનત અને પ્રેક્ટિસ કરીને ફૂટબોલના તમામ પાસાઓને શીખી રહ્યા છે.

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