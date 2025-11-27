ETV Bharat / sports

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની ગુજરાતને મળતા, જુનાગઢના ખેલાડીઓએ ખુશી વ્યક્ત કરી

ગુજરાત માટે ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ આવી છે, કારણ કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 માટે યજમાની માટે અમદાવાદને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read
જુનાગઢ: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030નું ભવ્ય આયોજન ભારત અને એમાં પણ ગુજરાતમાં આયોજિત થવા જઈ રહ્યું છે. ગુજરાતના રમતવીરોમાં જોરદાર ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળી રહ્યો છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવી વૈશ્વિક રમતગમતની સ્પર્ધાનું યજમાનપદ ગુજરાતને મળતા રમતો થકી રમતવીરો અને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતો પ્રત્યે ગુજરાતનો ખેલાડી ખૂબ જ જાગૃત બની શકે તે માટેની એક વિશેષ તક મળવા જઈ રહી છે. ગુજરાતમાંથી ક્રિકેટરને બાદ કરતાં કોઈ મોટા ગજાના ખેલાડીઓ હજુ સુધી એથ્લેટિક્સ કે કોઈ વૈશ્વિક રમતમાં બહાર આવ્યા નથી, ત્યારે રાષ્ટ્ર મંડળ ખેલ જેવી સ્પર્ધા ગુજરાત ના ખેલાડીઓને વિશ્વ સમક્ષ લાવવા માટે પણ એક પ્લેટફોર્મ બની રહેશે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઈને ગુજરાતના ખેલાડીઓમાં ખુશી

રમતગમતની દુનિયામાં ઓલમ્પિક પછી સૌથી મોટા બીજા નંબરના રમતગમત આયોજન એટલે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આગામી 2030ના વર્ષમાં યજમાનની કરવાનું સૌભાગ્ય ભારતને પ્રાપ્ત થયું છે, જેની તમામ રમતો ગુજરાતમાં રમાશે આ પ્રકારની આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતની સ્પર્ધા ગુજરાતમાં આયોજન થયું હોય અથવા તો વિશ્વકક્ષાની સૌથી બીજા નંબરની મોટી સ્પર્ધાનું યજમાન પદ ગુજરાતને મળ્યું હોય તેવો આ પહેલો બનાવ છે.

જેને લઈને વિવિધ રમત ગમત સાથે જોડાયેલા ખેલાડીઓ ગુજરાતને આંગણે આયોજિત થનાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે અને સાથે સાથે આ પ્રકારના આંતરરાષ્ટ્રીય રમત ગમતની સ્પર્ધાઓ ગુજરાતના છેવાડાના ખેલાડીઓમાં પડેલા રમતગમતના કૌશલ્યને બહાર લાવવા અને પોતાની જાતને વિશ્વ સમક્ષ એક રમતવીર તરીકે પ્રસ્તુત કરવાની ઉમદા તક સમાન કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ગુજરાતના રમતવીરો ગણાવી રહ્યા છે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સથી અનેક સંભાવનાઓનો થશે જન્મ

વર્ષ 2030 માં આયોજિત થનારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઈને ન માત્ર રમતગમત કે રમતવીરોને પરંતુ વિશ્વના બીજા નંબરના સૌથી મોટા રમત ગમતના આયોજન થકી ખેલાડીઓની સાથે રોજગારી ની અનેક નવી તકો પણ ખુલતી જોવા મળી શકે છે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા ની રમત ગમતને પૂર્ણ કરવા માટે નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી પડશે જેમાં અનેક બેરોજગારોને રોજગારી મળવાની સાથે ગુજરાતને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના રમતગમતના સ્પોટ સંકુલો પણ ઉપલબ્ધ થશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પૂર્ણ થયા બાદ આ તમામ મેદાનો ગુજરાતના સ્થાનિક ખેલાડીઓ માટે જે તે રમતની તૈયારી કરવા માટે રણભૂમિ સમાન પણ સાબિત થશે.

જુનાગઢના ખેલાડીઓએ આપ્યો તેમનો પ્રતિભાવ

વિમ્બલડનમાં જુનિયર કેટેગરીમાં જુનાગઢ થી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલી જેન્સી કાનાબાર હાલ દિલ્હી ખાતે ચાલી રહેલા રાષ્ટ્રીય સ્તરની ટેનિસ સ્પર્ધામાં રમી રહી છે તેમને ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનને આવકાર્યું છે. આ પ્રકારના આયોજન થકી નાના નાના ખેલાડીઓને ખૂબ જ મોટું પ્લેટફોર્મ મળશે સાથે સાથે જે ખેલાડી રમતગમતમાં પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે તેવા ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ મહાકુંભ ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે, તો બીજી તરફ રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગમાં ભાગ લીધેલા અને ચેમ્પિયન બનેલા કુલદીપ પંડ્યા એ પણ આ પ્રકારના આયોજન ખેલાડીઓ અને રમત માટે આવનારા દિવસોમાં ઓક્સિજન સમાન સાબિત થશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતનું આયોજન સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલા ગુજરાતના રમતગમત કલ્ચરને એકદમ બુસ્ટર ડોઝ પણ આપતું જોવા મળશે તો બીજી તરફ સ્વિમર પવન કુમાર બગડીયા એ પણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનને આવકારવાની સાથે આ પ્રકારનું આયોજન નિર્ધારિત સમયે થવું જોઈએ જેનાથી સ્થાનિક ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ સાથે રમવાની અને તેને રમતા જોવાની એક તક પ્રાપ્ત થાય છે, જેના થકી આપણો ગુજરાતનો સ્થાનિક ખેલાડી આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીની સમકક્ષ પોતાનું પ્રદર્શન આપી શકે તે માટે આવા આયોજન એકદમ મહત્વના બનતા હોય છે.

