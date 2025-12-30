ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઈંગ્લેન્ડ ટીમની જાહેરાત, ઈજા છતાં જોફ્રા આર્ચર ટીમનો સમાવેશ

ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઈંગ્લેન્ડે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ આગામી T20 વર્લ્ડ કપ અને શ્રીલંકા સામેની વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. યુવા બેટ્સમેન હેરી બ્રુક ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે જોફ્રા આર્ચર પેસ બોલિંગની જવાબદારી સંભાળશે.

ઈજા છતાં જોફ્રા આર્ચર ટીમમાં

ઈજાને કારણે છેલ્લી બે એશિઝ ટેસ્ટ ગુમાવવા છતાં, ઝડપી બોલર જોફ્રા આર્ચરને T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેને શ્રીલંકા શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. તે એડિલેડમાં ત્રીજી એશિઝ ટેસ્ટ દરમિયાન થયેલી સાઈડ સ્ટ્રેનમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.

ટીમમાં જોશ ટોંગની આશ્ચર્યજનક એન્ટ્રી

ઈંગ્લેન્ડ માટે ક્યારેય વ્હાઇટ-બોલ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર ફાસ્ટ બોલર જોશ ટોંગને તેના એશિઝ પ્રદર્શન માટે વર્લ્ડ કપમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ECB એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઇંગ્લેન્ડની પુરુષોની પસંદગી પેનલે આગામી મહિને શ્રીલંકાના વ્હાઇટ-બોલ પ્રવાસ માટે ટીમોની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ત્રણ ODI, ત્રણ T20I અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે સંભવિત ટીમનો સમાવેશ થાય છે. નોટિંગહામશાયરના સીમર જોશ ટોંગને T20I ટીમમાં પ્રથમ વખત પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. સસેક્સના ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચરને સંભવિત T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ડરહામના સીમર બ્રાઇડન કર્સનો શ્રીલંકાના પ્રવાસ માટે ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે."

ઈંગ્લેન્ડનો શ્રીલંકા પ્રવાસ 2026

T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે ઇંગ્લેન્ડ શ્રીલંકામાં ત્રણ ODI અને એટલા જ T20I રમશે. શ્રેણીની પહેલી ODI 22 જાન્યુઆરીએ, બીજી 24 જાન્યુઆરીએ અને ત્રીજી 27 જાન્યુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્યારબાદ બંને ટીમો કેન્ડીના પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે T20I માં એકબીજાનો સામનો કરશે, જે 30 જાન્યુઆરી, 1 ફેબ્રુઆરી અને 3 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે.

આગામી વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીથી થશે, જેની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે.

ઇંગ્લેન્ડની T20 વર્લ્ડ કપ ટીમ:

હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન (વિકેટકીપર), જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.

શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ઇંગ્લેન્ડની ODI અને T20 ટીમ:

T20 ટીમ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાયડન કર્સ, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.

વનડે ટીમ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાયડન કુરાન, ઝેક ક્રોલી, સેમ કુરાન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, જો રૂટ, લ્યુક વુડ.

