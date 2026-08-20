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ENG VS PAK: ક્રિકેટમાં એક અનોખું દ્રશ્ય સર્જાયું, ઈંગ્લેન્ડના બે બોલરોએ એક બોલના બે ટુકડા કર્યા

પાકિસ્તાન સામે હેડિંગ્લી ટેસ્ટમાં જોશ ટોંગ અને ઓલી રોબિન્સને ઉત્કૃષ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, અને એક જ ઇનિંગમાં પાંચ-પાંચ વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

બે બોલરોએ એક બોલના બે ટુકડા કર્યા
બે બોલરોએ એક બોલના બે ટુકડા કર્યા (Getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 2:07 PM IST

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ENG VS PAK: હાલમાં ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી મેચ હેડિંગ્લી, લીડ્સ ખાતે રમાઈ રહી છે. શરૂઆતના દિવસે, ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પાકિસ્તાનને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન ફક્ત 171 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જવાબમાં, ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ દિવસની રમતના અંત સુધીમાં 25 ઓવરમાં 2 વિકેટે 125 રન બનાવી લીધા હતા.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના દાવને બરબાદ કરવામાં બે ઇંગ્લિશ બોલરોએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ઇંગ્લિશ ફાસ્ટ બોલર જોશ ટોંગ અને ઓલી રોબિન્સને મળીને સમગ્ર પાકિસ્તાન ટીમને આઉટ કરી દીધી હતી, જેમાં દરેકે પાંચ વિકેટ લીધી હતી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાંચ વિકેટ લીધા પછી મેચ બોલને સ્મૃતિચિહ્ન તરીકે રાખવાની પરંપરા છે; જોકે, આ કિસ્સામાં, બંને બોલરોએ પાંચ-પાંચ વિકેટ લીધી હોવાથી, તેઓ બંને મેચમાં વપરાયેલ એક પણ બોલ રાખી શક્યા નહીં.

બોલના બે ટુકડા કર્યા (બે ભાગમાં કાપી નાખ્યો)

આ શાનદાર પ્રદર્શન પછી, પ્રશ્ન ઉભો થયો કે મેચ બોલને સ્મૃતિચિહ્ન તરીકે કોણ રાખશે. ફક્ત એક વ્યક્તિને પસંદ કરવાને બદલે, ટંગ અને રોબિન્સને એક એવો નિર્ણય લીધો જે ક્રિકેટ જગતમાં લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે. તેમણે મેચ બોલને અડધો કાપી નાખ્યો જેથી બંને બોલરો તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનનું સ્મૃતિચિહ્ન રાખી શકે.

બીબીસી ટેસ્ટ મેચ સ્પેશિયલ પર બોલતા, રોબિન્સને ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે તેઓ મેદાન છોડી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને આ વિચાર આવ્યો. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે અડધો ક્રિકેટ બોલ એક દુર્લભ બાબત છે અને એવી વસ્તુ જે તેઓ જીવનભર યાદ રાખશે - ખાસ કરીને કારણ કે બે બોલરોને એક જ ટેસ્ટ ઇનિંગ્સમાં પાંચ વિકેટ લેતા જોવું એ રોજિંદી ઘટના નથી. ટંગે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે રોબિન્સને બોલને વિભાજીત કરવાનું સૂચન કર્યું હતું. તેમની વિનંતીને માન આપતા, હેડિંગ્લી ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફે બોલના બે ભાગમાં કાપી નાખ્યો (ટુકડા કર્યા) . ટંગે કહ્યું કે તેણે આ પહેલાં ક્યારેય આવું કંઈ જોયું નથી અને તેનો હેતુ તેના ટુકડાને એક ખાસ જગ્યાએ રાખવાનો હતો.

20 વર્ષ પછી એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ

આ પ્રદર્શને અંગ્રેજી ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં બીજો એક રસપ્રદ પ્રકરણ ઉમેર્યો. પુરુષોની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ 16મી વખત છે જ્યારે બે અંગ્રેજી બોલરોએ એક જ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લીધી હોય. છેલ્લી વખત આ સિદ્ધિ ૨૦૦૬માં પાકિસ્તાન સામે ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ટેસ્ટ દરમિયાન સ્ટીવ હાર્મિસન અને મોન્ટી પાનેસર દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ હતી.

આ પુનરાગમન રોબિન્સન માટે ખાસ હતું. ઈજા પછી ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા ફરતા, બોલરે મેચના પહેલા જ બોલે વિકેટ લીધી. તેણે શાનદાર રીતે પાંચ વિકેટ લઈને પોતાની વાપસીને યાદગાર બનાવી, જ્યારે ટોંગે પાકિસ્તાનના નીચલા ક્રમને તોડી પાડવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. હેડિંગ્લી ખાતે, બંને બોલરોએ પાકિસ્તાન સામે અજાયબીઓનું કામ કર્યું અને પછી મેચ બોલ તેમની વચ્ચે શેર કર્યો, આ ઐતિહાસિક દિવસની યાદને હંમેશા માટે યાદગાર બનાવી.

બે ટુકડા કરવા અંગે ક્રિકેટરનું મોટું નિવેદન

રોબિન્સને *ટેસ્ટ મેચ સ્પેશિયલ* ને કહ્યું, "મેં અને જોશએ કહ્યું, 'આપણે ખરેખર આ કરવું જોઈએ. તે ખૂબ સરસ રહેશે.' તમને ઘણીવાર ક્રિકેટ બોલના બે ભાગ મળતા નથી, તેથી તે એવી વસ્તુ છે જે આપણે ક્યારેય ભૂલીશું નહીં."

તેમણે ઉમેર્યું, "લીડ્સની હોટેલમાં આવ્યા પછી હું ઊંઘી રહ્યો છું. મારા બીજા બાળકના આગમન સાથે આ ખરેખર ખાસ અઠવાડિયું છે. તે આજનો દિવસ વધુ મધુર બનાવે છે - જન્મ પછી તરત જ તેમને છોડીને અને પછી આ પ્રકારનું પ્રદર્શન આપીને. આજે આ કરવાનો મારા માટે ઘણો અર્થ છે. હું જાણું છું કે તેઓ અહીં નથી, પરંતુ હું આખો સમય તેમના વિશે વિચારતો હતો."

નોંધનીય છે કે ઇંગ્લેન્ડની ટીમે બંને ઝડપી બોલરો દ્વારા બોલનો અડધો ભાગ લેવાનો વિચાર રજૂ કર્યો હતો. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બન્યું છે કે કોઈ બોલને કાપીને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો હોય. આ અનોખી ઘટના હવે ઇતિહાસના ઇતિહાસમાં નોંધાઈ ગઈ છે.

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TAGGED:

JOSH TONGUE AND OLLIE ROBINSON
ENG VS PAK
BALL CUT INTO TWO PIECES
ENG VS PAK 1ST TEST
ENG VS PAK 1ST TEST

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