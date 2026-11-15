જો રૂટે ODI ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, 50 અડધી સદી ફટકારનાર પ્રથમ અંગ્રેજી ખેલાડી બન્યો
ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની બીજી વન-ડે (ODI) મેચમાં સ્ટાર ક્રિકેટર જો રૂટે શાનદાર અંદાજમાં અડધી સદી ફટકારી હતી અને તેણે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : November 15, 2026 at 4:50 PM IST
JOE ROOT ODI FIFTIES: ઈંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ બેટ્સમેન જો રૂટ વન-ડે (ODI) અને ટેસ્ટ ક્રિકેટ બંનેમાં સતત મોટા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યો છે. તે અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો અને બંને ફોર્મેટમાં શાનદાર આંકડાઓ ધરાવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી મેચમાં રૂટ ફરી એકવાર શાનદાર ફોર્મમાં જોવા મળ્યો અને તેણે એક સુંદર અડધી સદી ફટકારી. આ તેની વન-ડે કારકિર્દીની 50મી અડધી સદી હતી. એક એવી સિદ્ધિ જેણે તેનું નામ ઈતિહાસના પાનાઓમાં અંકિત કરી દીધું છે. તે વન-ડે ક્રિકેટમાં 50 અડધી સદી પૂરી કરનાર પ્રથમ અંગ્રેજ ખેલાડી બન્યો છે. આ એક એવી સિદ્ધિ છે જે તેના દેશના અન્ય કોઈ ખેલાડીએ અગાઉ ક્યારેય હાંસલ કરી ન હતી.
જો રૂટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી
એડિલેડમાં રમાયેલી બીજી વન-ડે (ODI) મેચમાં, જો રૂટે 68 બોલનો સામનો કરીને 62 રન બનાવ્યા. તેની આ ઇનિંગ્સમાં પાંચ બાઉન્ડ્રીનો સમાવેશ થતો હતો. તે 28મી ઓવરમાં આઉટ થયો હતો; જોકે, આઉટ થતા પહેલા તેણે ઈંગ્લેન્ડ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરી લીધું હતું. વર્ષ 2013માં વન-ડે ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરનાર જો રૂટ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પોતાની 201મી વન-ડે મેચ રમી રહ્યો હતો. તેઓ વન-ડે ક્રિકેટમાં 50 અડધી સદી (હાફ-સેન્ચ્યુરી) ફટકારનાર પ્રથમ અંગ્રેજ ખેલાડી બની ગયો છે. આ ફોર્મેટમાં તેણે 20 સદી પણ ફટકારી છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે 189 વન-ડે ઇનિંગ્સમાં કુલ 8,089 રન બનાવ્યા છે અને તેની સરેરાશ 50.24 રહી છે, જે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે.
Root brings up his fifty ✅ https://t.co/F1QzPv8FYE— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
જો રૂટ એક વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાયા
જો રૂટ હવે એવા ક્રિકેટરોની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયો છે, જે પોતપોતાના દેશમાંથી વન-ડે ઈન્ટરનેશનલ (ODI) ક્રિકેટમાં 50 અડધી સદી (half-centuries) પૂરી કરનારા પ્રથમ ખેલાડી બન્યા હતા. તેઓ હવે એક એવા સમૂહનો ભાગ બન્યો છે જેમાં મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન અને માર્ક વો જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. ઈંગ્લેન્ડ હવે 10મો એવો દેશ બની ગયો છે જેના કોઈ ખેલાડીએ ODIમાં 50 અડધી સદીનો સીમાચિહ્નરૂપ આંકડો પાર કર્યો હોય. ભારત તરફથી આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડી મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પૂર્વ ક્રિકેટર ડેસમન્ડ હેન્સ ODIમાં 50 અડધી સદી પૂરી કરનાર વિશ્વના પ્રથમ ખેલાડી હતો; તેણે 1993માં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
🚨 HISTORY BY JOE ROOT 🔥 - Joe Root becomes the first England batter to complete 50 Fifties in ODIs. The Greatest England batter ever. https://t.co/2ErCeA5NQu— Johns. (@CricCrazyJohns) November 15, 2026
First Batter to 50 Fifties in ODIs: (By Teams) 🏝️ = Desmond Haynes (1993) 🇵🇰 = Javed Miandad (1993) 🇮🇳 = Mohammad Azharuddin (1998) 🇱🇰 = Aravinda de Silva (1998) 🇦🇺 = Mark Waugh (2002) 🇿🇼 = Andy Flower (2002) 🇿🇦 = Jacques Kallis (2005) 🇳🇿 = Ross Taylor (2019) 🇧🇩 = Tamim Iqbal (2021) 🏴 = Joe Root (2026) Joe Root became the 1st England batter to score 50 Fifties in ODIs. Overall England is the 10th team.— SportsGully Cricket 🏏 (@sportsgullycric) November 15, 2026
ઈંગ્લેન્ડનો મોટો સ્કોર
બીજી વન-ડે (ODI) મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઈંગ્લેન્ડે મોટો સ્કોર ખડક્યો છે. ટીમની શરૂઆત સારી રહી ન હતી, કારણ કે બેન ડકેટ 9 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ, ટોમ બેન્ટન અને જો રૂટે મજબૂત ભાગીદારી નોંધાવી અને મળીને 131 રન જોડ્યા. બેન્ટને 99 બોલમાં 121 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 12 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા સામેલ હતા. ઈંગ્લેન્ડે 6 વિકેટના નુકસાને કુલ 355 રન બનાવ્યા.
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