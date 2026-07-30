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એલ્બી મોર્કેલ મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત, દિગ્ગજ સ્ટીફન ફ્લેમિંગનું સ્થાન લેશે

જોબર્ગ સુપર કિંગ્સે SA20 ની પાંચમી સીઝન પહેલા ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે એલ્બી મોર્કેલની નિમણૂક કરી છે. તેઓ સ્ટીફન ફ્લેમિંગનું સ્થાન લેશે. મોર્ની મોર્કેલ

Albie Morkel & Morne Morkel
Albie Morkel & Morne Morkel (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 8:48 PM IST

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JOBURG SUPER KINGS: દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 લીગ SA20 ની ફ્રેન્ચાઇઝી જોબર્ગ સુપર કિંગ્સે નવી સીઝન પહેલા એક મોટી જાહેરાત કરી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર એલ્બી મોર્કેલને ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ અનુભવી કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગનું સ્થાન લેશે, જેમણે પ્રથમ ચાર સીઝન માટે ટીમનું માર્ગદર્શન આપ્યા પછી રાજીનામું આપ્યું હતું. ફ્લેમિંગ હવે ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ ટીમના નવા કોચ બન્યો છે.

પહેલીવાર કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળશે

ફ્રેન્ચાઇઝે 30 જુલાઈના રોજ આ નિમણૂકની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે X પર પોસ્ટ કર્યું: "પીળા રંગમાં નોસ્ટાલ્જીયાનો સ્પર્શ, એલ્બી સાથે." મોર્કેલ SA20 ની પાંચમી સીઝન દરમિયાન પ્રથમ વખત મુખ્ય કોચની ભૂમિકા નિભાવતો જોવા મળશે. જો કે, ટીમ અને સુપર કિંગ્સ પરિવાર સાથે તેમનો જોડાણ નવો નથી; તે લીગની શરૂઆતની સીઝનથી જોબર્ગ સુપર કિંગ્સના કોચિંગ સ્ટાફનો ભાગ રહ્યો છે, ટીમની વ્યૂહરચના અને ખેલાડીઓના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. એલ્બી મોર્કલ સુપર કિંગ્સ સાથે લાંબા સમયથી બંધન ધરાવે છે; એક ખેલાડી તરીકે, તેણે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને ટીમની ઘણી યાદગાર જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.

મોર્કેલની નિમણૂક પર ખુશી વ્યક્ત કરતા, સુપર કિંગ્સના માલિક રૂપા ગુરુનાથે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઘણા વર્ષોથી કોચિંગ ગ્રુપના મહત્વપૂર્ણ સભ્ય રહ્યા છે. તેમણે ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે મજબૂત સંબંધો બનાવ્યા છે અને પડદા પાછળ કામ કરીને યુવા ખેલાડીઓના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. તેમના મતે, મોર્કેલ હવે ટીમને નવી દિશામાં લઈ જવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

ફ્લેમિંગના વારસાને આગળ ધપાવવાનો પડકાર

આ દરમિયાન, જોબર્ગ સુપર કિંગ્સના ડિરેક્ટર કે.એસ. વિશ્વનાથને જણાવ્યું હતું કે મોર્કલે સુપર કિંગ્સ સંસ્કૃતિને ગાઢ રીતે જીવી છે, તેમણે ખેલાડી અને કોચિંગ બંને ભૂમિકાઓમાં સેવા આપી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટ અને તેમના નેતૃત્વના ગુણો વિશેની તેમની ઊંડી સમજ ભવિષ્યમાં ટીમને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવામાં મદદ કરશે. મોર્કેલ હવે ફ્લેમિંગના વારસાને આગળ ધપાવવાના મહત્વપૂર્ણ પડકારનો સામનો કરી રહ્યો છે; ફ્લેમિંગના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમે પ્રથમ ચાર સીઝન દરમિયાન એક મજબૂત ઓળખ સ્થાપિત કરી હતી. ફ્રેન્ચાઇઝને હવે આશા છે કે મોર્કેલ, તેમના અનુભવ અને નેતૃત્વનો ઉપયોગ કરીને, SA20 ની પાંચમી સીઝનમાં ટીમને ટાઇટલ માટે મજબૂત રીતે દાવેદારીમાં રાખશે.

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CSK NEW COACH
SA 20
ALBIE MORKEL
ALBIE MORKEL

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