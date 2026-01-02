કાશ્મીરી ક્રિકેટરે હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો ધ્વજ લગાવી મેદાનમાં ઉતર્યો, પોલીસ તપાસમાં લાગી

ETV Bharat / sports

કાશ્મીરી ક્રિકેટરે હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો ધ્વજ લગાવી મેદાનમાં ઉતર્યો

ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એક કાશ્મીરી ક્રિકેટર તેના હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટિનિયન ધ્વજ પહેરેલો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે ઓનલાઈન આક્રોશ અને રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ ફેલાઈ હતી.

કાશ્મીરી ક્રિકેટરે હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો ધ્વજ લગાવી મેદાનમાં ઉતર્યો
કાશ્મીરી ક્રિકેટરે હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો ધ્વજ લગાવી મેદાનમાં ઉતર્યો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 2, 2026 at 1:23 PM IST

શ્રીનગર (જમ્મુ અને કાશ્મીર): જમ્મુમાં એક ખાનગી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટિનિયન ધ્વજ પહેરેલા જોવા મળેલા કાશ્મીરી ક્રિકેટરની જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે પૂછપરછ કરી છે. આ ઘટનાથી ઓનલાઈન આક્રોશ અને રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ ફેલાઈ છે.

આ ઘટનાથી પરિચિત એક ક્રિકેટરે જણાવ્યું હતું કે ફરકાન ભટ જમ્મુના કેસી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે યોજાઈ રહેલી જમ્મુ અને કાશ્મીર ચેમ્પિયન્સ લીગ (JKCL) માં સ્થાનિક ટીમ JK11 વતી જમ્મુ ટ્રેલબ્લેઝર્સ સામે રમી રહ્યો હતો.

આ ટુર્નામેન્ટ 29 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને તે રાજ્ય ક્રિકેટ સંસ્થા સાથે સત્તાવાર રીતે જોડાયેલી નથી. મેચ પછી તરત જ, ભટનો હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટિનિયન ધ્વજ પહેરેલો એક વીડિયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરના યુઝર્સ તરફથી આકરી પ્રતિક્રિયાઓ આવી હતી, જેમણે ખેલાડી સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.

કાશ્મીરી ક્રિકેટરે હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો ધ્વજ લગાવી મેદાનમાં ઉતર્યો
કાશ્મીરી ક્રિકેટરે હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો ધ્વજ લગાવી મેદાનમાં ઉતર્યો (Etv Bharat)

ટુર્નામેન્ટ સાથે સંકળાયેલા એક ક્રિકેટરે કહ્યું, "આ વીડિયો તરત જ વાયરલ થઈ ગયો હતો, અને જમ્મુમાં ઘણા નેટીઝન્સે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી." ઓનલાઈન આક્રોશ બાદ, જમ્મુ પોલીસે ક્રિકેટર અને ટુર્નામેન્ટના આયોજક ઝાહિદ ભટને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા.

પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જમ્મુ ગ્રામીણ પોલીસે મેચ દરમિયાન ધ્વજ બતાવવા પાછળના સંજોગો અને હેતુની તપાસ કરવા માટે ફરકાન ભટને સમન્સ પાઠવ્યું હતું.

"આ કૃત્ય પાછળનો હેતુ અને સંદર્ભ જાણવા માટે ખેલાડીને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે," એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. "અમે ઘટનાના તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં યોગ્ય પરવાનગી લેવામાં આવી હતી કે નહીં અને આયોજકોની ભૂમિકાનો સમાવેશ થાય છે."

અધિકારીએ ઉમેર્યું: "ક્રિકેટરની પૂછપરછ હાલમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે; વધુ તપાસ ચાલી રહી છે." કાર્યવાહીની વધતી માંગણીઓ વચ્ચે, જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશન (JKCA) એ આ ઘટનાથી પોતાને દૂર રાખતા કહ્યું કે તેનો ટુર્નામેન્ટ અથવા સંડોવાયેલા ખેલાડી સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

JKCA ના એક અધિકારીએ કહ્યું, "જમ્મુ અને કાશ્મીર ચેમ્પિયન્સ લીગ JKCA દ્વારા આયોજિત નથી, અને ખેલાડી એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલ નથી." "આ મામલે એસોસિએશન દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી."

આ ઘટનાએ તીવ્ર રાજકીય પ્રતિક્રિયા પણ આપી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને જમ્મુના ધારાસભ્ય આર.એસ. પઠાનિયાએ આ ઘટનાને "અપ્રિય" ગણાવી અને આરોપ લગાવ્યો કે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડનો ઉપયોગ રાજકીય સંદેશ આપવા માટે થઈ રહ્યો છે.

પઠાનિયાએ કહ્યું, "કાશ્મીરના એક સ્થાનિક ક્રિકેટરને તેના ક્રિકેટ હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટિનિયન ધ્વજ પહેરેલો જોવા મળ્યો હતો." "આ કાં તો રમતગમતનો ઉપયોગ વિધ્વંસક એજન્ડાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્લેટફોર્મ તરીકે કરવાનો પ્રયાસ દર્શાવે છે અથવા ભારતના સત્તાવાર વલણની સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા દર્શાવે છે. અમે અધિકારીઓને આ બાબતમાં સંપૂર્ણ તપાસ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ."

આ અંગે, જમ્મુ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગઈકાલે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો હતો જેમાં ફુરકાન ઉલ હક પુત્ર તજામુલ હુસૈન ભટ નિવાસી ટાંગીપુના, પુલવામા, કેસી ડોર, તેના હેલ્મેટ પર પેલેસ્ટાઇનનો લોગો લગાવીને ક્રિકેટ રમી રહ્યો હતો.

આ બાબતની સંવેદનશીલતા અને તેના સંભવિત જાહેર વ્યવસ્થાના પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને, હકીકતો, વ્યક્તિના હેતુ, પૃષ્ઠભૂમિ અને કોઈપણ સંભવિત લિંક્સ શોધવા માટે કલમ 173(3) BNSS હેઠળ પીએસ ડોમાના ખાતે 14 દિવસની પ્રારંભિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

