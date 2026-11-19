ટેનિસમાં જેન્સી કાનાબારનું વધુ એક ગૌરવ, સિંગલ મહિલા વર્ગમાં 1279 માં ક્રમાંક કર્યો પ્રાપ્ત
જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર મહિલા વર્ગની સિંગલ ટેનિસ ખેલાડીઓમાં, સમગ્ર વિશ્વમાં 1279 મો ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરીને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
Published : November 19, 2026 at 8:37 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ જુનિયર મહિલા ખેલાડીથી લઈને હવે સિનિયર મહિલા ખેલાડીઓમાં પણ પોતાનું નામ સામેલ કરવામાં સફળ રહી છે. વિશ્વ ટેનીસ ફેડરેશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા મહિલા વર્ગના સિંગલ ક્રમાંકિત ખેલાડીઓમાં જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારને 1279 મો ક્રમાંક પ્રાપ્ત થયો છે. જે જેન્સી અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં બીજા નંબરની સૌથી યુવાન ખેલાડી તરીકે પણ જેન્સી કાનાબારનો સમાવેશ થયો છે. જેન્સીની આ સિદ્ધિથી ગુજરાત અને જૂનાગઢને ખૂબ જ ગૌરવ પણ પ્રાપ્ત થયું છે.
જેન્સી કાનાબાર સિંગલ ક્રમાંકિત મહિલા ટેનિસ ખેલાડી
ખૂબ જ નાની ઉંમરે સિંગલ વર્ગની મહિલા ટેનિસ ખેલાડીમાં સામેલ થનાર જેન્સી કાનાબાર અત્યાર સુધીના સૌથી યુવાન ખેલાડીઓમાં બીજાના નંબરે પહોંચી છે. જેને કારણે પણ તેણે જૂનાગઢની સાથે ગુજરાત અને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. Etv ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જેન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, તેનું ધ્યાન વિશ્વના ક્રમાંકિત ખેલાડીઓની યાદીમાં સામેલ થવા પૂરતું મર્યાદિત નથી. આવનારા દિવસોમાં મહિલા વર્ગની સિંગલ ટેનિસ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને એ ચેમ્પિયન બનવાના ધ્યેય સાથે આગળ વધી રહી છે.
અગાઉ જીતી છે અનેક ટુર્નામેન્ટ
ચાર વર્ષની ઉંમરે ટેનિસ રમવાની શરૂઆત કરનાર જૂનાગઢની ટેનિસ ખેલાડી અને વર્ષ 2026 માં આયોજિત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જુનિયર મહિલા વર્ગની ફાઇનલ જીતીને ચેમ્પિયન પણ બની ચૂકી છે. અંડર-14 કેટેગરીમાં UTI દ્વારા જાહેર કરાયેલા ક્રમાંકમાં જેન્સી પહેલા નંબરની ટેનિસ ખેલાડી બની હતી. અંડર-18 કે જેમાં વર્લ્ડ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા ખેલાડીઓને રેન્કિંગ આપવામાં આવે છે, તેમાં જેન્સી કાનાબારનો 44 મો ક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે આજે મહિલા વર્ગની સિંગલ ખેલાડીઓમાં જેન્સી કાનાબારને 1279મો ક્રમ પ્રાપ્ત થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપન સહિત વિશ્વમાં અને ભારતની સાથે સ્થાનિક ગુજરાતમાં આયોજિત ટેનિસની મોટાભાગની સ્પર્ધાઓમાં ખેલાડી તરીકે ભાગ લઈ ચૂકી છે અને ટુર્નામેન્ટને જીતવામાં પણ જેન્સી કાનાબાર સફળ રહી છે.
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