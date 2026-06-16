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જૂનાગઢની જુનિયર ટેનિસ સ્ટાર જેન્સી કાનાબારને મળ્યું ઐતિહાસિક બહુમાન, જીમખાનાના ટેનિસ કોર્ટનું નામ તેમના નામે કરવામાં આવ્યું

ત્રણ વર્ષની ઉંમરથી ટેનિસ રમતી જેન્સીને જૂનાગઢ જીમખાનામાં મળ્યું સન્માન, કુમારી જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ કોર્ટનું નામકરણ કરાયું.

જૂનાગઢની જુનિયર ટેનિસ સ્ટાર જેન્સી કાનાબારને મળ્યું ઐતિહાસિક બહુમાન
જૂનાગઢની જુનિયર ટેનિસ સ્ટાર જેન્સી કાનાબારને મળ્યું ઐતિહાસિક બહુમાન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 8:12 PM IST

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જૂનાગઢ : સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન જેન્સી કાનાબારને બહુમાન મળ્યું છે. જુનાગઢ જીમખાનામાં આવેલા ટેનિસ કોર્ટને કુમારી જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ કોર્ટ તરીકે નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે. કુ.જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢની એકમાત્ર અને એવી પહેલી ખેલાડી છે કે જેનું નામ કોઈ મેદાન સાથે જોડીને આપવામાં આવ્યું હોય.

મારી જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ કોર્ટનું નામકરણ કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

ત્રણ વર્ષની ઉંમરથી ટેનિસ રમવાની શરૂઆત કરેલી જેન્સી વિમ્બલડન જેવી અતિ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં પણ રમી ચૂકી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર ચેમ્પિયન અને થોડા જ મહિના બાદ આયોજિત અમેરિકન ઓપનમાં પણ રમવા માટેની તૈયારી કરી રહી છે.

જેન્સી કાનાબારને જૂનાગઢમાં મળ્યું ગૌરવવંતું સ્થાન
જેન્સી કાનાબારને જૂનાગઢમાં મળ્યું ગૌરવવંતું સ્થાન (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબારને જૂનાગઢમાં મળ્યું ગૌરવવંતું સ્થાન
જૂનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોઈ ખેલાડીના નામ સાથે મેદાનને જોડવામાં આવ્યું હોય. વર્ષ 2026માં સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન બનેલી જૂનાગઢની ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારની રમતગમત પ્રત્યેની સિદ્ધિને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢ જીમખાનામાં આવેલા ટેનિસ કોર્ટના નામ સાથે તેનું નામ જોડીને તેને બહુમાન આપવામાં આવ્યું છે.

મેદાન સાથે ખેલાડીનું નામ જોડવાનો પ્રથમ કિસ્સો
મેદાન સાથે ખેલાડીનું નામ જોડવાનો પ્રથમ કિસ્સો (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ જુમખાનામાં રહેલા ત્રણ ટેનિસ કોર્ટને કુમારી જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ કોર્ટ તરીકે નામકરણ કરીને એક ખેલાડી તરીકે ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં મોટી સફળતા મેળવનાર ખેલાડીની રમત પ્રત્યેની પ્રતિબધ્ધતાને આવકારીને તેના નામ સાથે ટેનિસ કોર્ટને આવરી લેવામાં આવ્યો છે.

મેદાન સાથે ખેલાડીનું નામ જોડવાનો પ્રથમ કિસ્સો
જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં અનેક ખેલાડીઓ ભૂતકાળમાં ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરી ચૂક્યા છે. વર્તમાન સમયમાં પણ ઘણા ખેલાડીઓ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વ્યક્તિગત અને ટીમ ઇવેન્ટમાં પોતાનું કૌવત દર્શાવી રહ્યા છે. પરંતુ, વ્યક્તિગત રમતમાં ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરનાર અને એક ખેલાડી તરીકે મેદાન સાથે નામ જોડાયું હોય તેવી જૂનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસની પ્રથમ ખેલાડી કુમારી જેન્સી કાનાબાર બની છે.

સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન જેન્સી કાનાબારને બહુમાન મળ્યું
સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન જેન્સી કાનાબારને બહુમાન મળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં જીમખાનાના અધ્યક્ષ એવા કલેકટરે પણ જે તે સમયે જેન્સી કાનાબારની સિદ્ધિને ધ્યાને રાખીને ટેનિસ કોર્ટને તેનું નામ આપવાની સાથે જૂનાગઢ જીમખાનામાં ઓનરરી મેમ્બરશીપ આપવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. તે મુજબ ટેનિસ કોર્ટને કુમારી જેન્સી કાનાબાર ટેનિસ કોર્ટ નામ આપવામાં આવ્યું છે.

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