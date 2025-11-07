ETV Bharat / sports

જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો, એશિયન અંડર-16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં બની ચેમ્પિયન

જુનાગઢની જીન્સી કાનાબાર અમદાવાદમાં આયોજિત એશિયન અન્ડર-16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની છે. એશિયન અન્ડર-16 ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ

જેન્સી કાનાબાર એશિયન અંડર-16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન
જેન્સી કાનાબાર એશિયન અંડર-16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 8:43 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારે ટેનિસની રમતમાં પોતાનો દબદબો વધુ એક કદમ આગળ વધાર્યો છે. અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એશિયન અંડર-16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને ગૌરવની ક્ષણો અપાવી છે. જેન્સી વિમ્બલડન સબ જુનિયર ટુર્નામેન્ટ પણ રમી ચૂકી છે, ત્યારબાદ હવે આગામી ઓસ્ટ્રેલિયન ટુર્નામેન્ટમાં પણ જેન્સી કાનાબાર જુનિયર સ્પર્ધામાં સામેલ થાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે.

જેન્સી કાનાબાર એશિયન અન્ડર 16 ચેમ્પિયન

જુનાગઢની જીન્સી કાનાબાર અમદાવાદમાં આયોજિત એશિયન અન્ડર 16 કેટેગરી ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની છે. પહેલા રાઉન્ડમાં નેહા પાટીલને બે સીધા સેટોમાં 6-0 6-0, બીજા રાઉન્ડમાં અંજલી મેકા ને સીધા સેટોમાં 6-1 6-0, ત્રીજા રાઉન્ડમાં હની જુમાનીને બે સીધા સેટોમાં 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં અદિતિ ખાનપરા સામે જેન્સી કાનાબારનો 6-2 6-1 ના સીધા સેટોમાં વિજય થતા ફાઇનલમાં તેનો મુકાબલો આરાધ્યા મીના સાથે થયો હતો, જેમાં પણ જેન્સી કાનાબારે બે સીધા સેટો 6-1 6-1 થી આરાધ્યા મીનાને પરાજય આપીને એશિયન અંડર-16 કેટેગરીની ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી હતી.

જેન્સી કાનાબાર અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની
જેન્સી કાનાબાર અંડર 14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબારે ટેનિસમાં દબદબો આગળ વધાર્યો

જુનાગઢ જુનિયર ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે અંડર-14 રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ કે જેનું આયોજન દિલ્હી ખાતે થયું હતું તેમાં ચેમ્પિયન બનીને વધુ એક વખત ટેનિસની રમતમાં જુનાગઢને ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્સીઈ કાનાબારે મનીલા ફિલિપિન્સમાં આયોજિત WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં કોરિયાની ખેલાડી યેરિન લીમ ને 6-1 અને 6-2 ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી છે. ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે જ હવે જેન્સી ફ્લોરીડામાં આયોજિત ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટની સાથે વર્ષ 2026માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન સ્પર્ધા માટે પણ પસંદગી થઈ છે. જૂનાગઢમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં રમનાર જેન્સી પ્રથમ ખેલાડી બની છે. જેન્સી કાનાબારે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત જે 30 ચેમ્પિયનશિપમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે આઈ.ટી.એફ ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

જીન્સી કાનાબાર
જીન્સી કાનાબાર (Etv Bharat Gujarat)

જેન્સી કાનાબારે વધુ એક ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જીતી

જુનાગઢની ટેનિસ ખેલાડી જેન્સી કાનાબારે દિલ્હીમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય તેની ટુર્નામેન્ટમાં મહિલા વર્ગની અંડર-14 કેટેગરીમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું છે. અગાઉ જેન્શી વિમ્બલડન જેવી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં પણ આ જ વર્ષે ભાગ લઈને જૂનાગઢને ટેનિસની દુનિયામાં વિશ્વના ફલક પર ચમકતું કર્યું હતું. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં જેન્સી એ વૈદેહી શીંદે ને 9-0, ટી સતીશ ને 9-0 ક્વાટર ફાઇનલમાં સરીના ને 6-2 6-0 સેમી ફાઇનલમાં જાનવી ને 6-2 ,6-0 અને ફાઇનલમાં પદ્મપ્રિયા ને 6-2 6-2 ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ કે જે દિલ્હી ખાતે આયોજિત થઈ હતી તેમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢ ને ગૌરવની ક્ષણો અપાવી છે.

જેન્સી કાનાબારે ફિલિપિન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી
જેન્સી કાનાબારે ફિલિપિન્સમાં WTA જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ જીતી (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢની પ્રથમ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ

જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારે તેની કારકિર્દીની પ્રથમ ITF જે 30 ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી મેળવીને પ્રથમ વખત આ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બનીને જુનાગઢને વધુ એક ગૌરવ અપાવ્યું હતું. ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન દ્વારા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થતું હોય છે. જુનિયર ખેલાડીઓ માટે આયોજિત થતી આવતી આ સ્પર્ધામાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન્સ બનતાની સાથે જ જુનાગઢની એવી પ્રથમ મહિલા ટેનિસ ખેલાડી બની ગઈ છે. કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રીથી પ્રવેશ મેળવીને ચેમ્પિયન બની હોય જેન્સી કાનાબાર મનીલા ફિલિપિન્સમાં ગ્રાન્ડ સ્લેમ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સમાં કોરિયાની ખેલાડીને 6-1 6-2 ના સીધા સેટમાં પરાજય આપીને સ્પર્ધા જીતી લેતા હવે જેન્સી કાનાબાર ઓરેન્જ બાઉલ ટુર્નામેન્ટ ફ્લોરિડા અને સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો છે.

મનીલા ફિલિપિન્સ ખાતે જેન્સીનો દેખાવ

બીજો રાઉન્ડ, એમ ટોરેકેમ્પો (ફિલિપાઇન્સ) 6-0 6-2, ત્રીજો રાઉન્ડ પાવેનોન નૌલસારી (થાઇલેન્ડ) 6-1, 7-5, સેમિફાઇનલ યાસ્મિના ડ્યુસેમ્બાયેવા (કઝાખસ્તાન) 6-4, 6-4, અંતિમ યેરિન લિમ (કોરિયા) 6-1,6-2 ના સીધા સેટોમાં પરાજય આપીને ગ્રાન્ડ સ્લામ પ્લેયર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ટુર્નામેન્ટ મનીલા ફિલીપીન્સ જીતવામાં સફળ રહી હતી.

ITF J30 સ્પર્ધામાં જેન્સીનો દેખાવ

જેન્સી કાનાબારે આઇ.ટી.એફ J30 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને પ્રથમ રાઉન્ડમાં રિદ્ધિ શીંદે ને 6-1 6_2 બીજા રાઉન્ડમાં નંદીની કનસાલ ને 6-1 3-0 (હરીફ ખેલાડી ઈજા થતા મેચ નું પરિણામ) ત્રીજા રાઉન્ડમાં એન્જલ પટેલને 7-6 6-2 ક્વાટર ફાઇનલમાં મદગલ્લા પ્રિન્સી ને 6-3 6-0 સેમી ફાઇનલમાં આકાંક્ષા ઘોષ ને 4-6 3-6 6-3 અને ફાઇનલમાં એલીના ફેરીડ ને 6-7 7-5 અને 6-4 થી હરાવીને વાઈલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી થયેલા ખેલાડી તરીકે પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું બહુમાન જેન્સી કાનાબારને મળ્યું છે.

જૂન મહિનામાં પણ જુનીયર વિમ્બલડન રમી જેન્સી

જૂન મહિનામાં પૂરી થયેલી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટના જુનિયર વિભાગમાં પણ જેન્સી કાનાબારે ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને જૂનાગઢને ખૂબ મોટું ગૌરવ અપાવ્યું હતું. જેન્સી કાનાબાર જૂનાગઢ માંથી વિમ્બલડન જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય અને સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી પણ બની હતી તેની આ સફર દરમિયાન તેમણે વિશ્વ નંબર વન ખેલાડી જોન સીનર માટીના હિંગીસ અલકરાઝ સહિત અનેક વર્તમાન અને પૂર્વ ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરીને ટેનિસની રમતના કેટલાક ગુણો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા. હવે જ્યારે જેન્સી ફિલીપીન્સ મનીલા માં ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ તેની પસંદગી વધુ એક ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર કેટેગરીમાં માં થઈ છે જે વર્ષ 2027 ના જાન્યુઆરી મહિનામાં આયોજિત થનાર છે.

