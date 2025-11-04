સુનીલ ગાવસ્કરે જેમીમા રોડ્રિગ્સ પાસે એક ખાસ માંગણી કરી, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન માંગણી પૂરી કરવા થઈ તૈયાર
વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમની મહત્વપૂર્ણ સભ્ય જેમીમા રોડ્રિગ્સે સુનીલ ગાવસ્કરની ખાસ માંગણી પૂરી કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે.
Published : November 4, 2025 at 5:31 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમે વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને ટીમ નવી વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની. સેમિફાઇનલમાં જેમિમાહ રોડ્રિગ્સે ભારત માટે 127 રનની ઇનિંગ રમી. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને 1983ના વર્લ્ડ કપ વિજેતા સુનીલ ગાવસ્કરે જેમિમાહને ખાસ વિનંતી કરી.
ગાવસ્કરે જેમિમાહને ખાસ વિનંતી કરી.
નોંધનીય છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ મેચ પહેલા, ગાવસ્કરે એક ખાનગી મીડિયા આઉટલેટ સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે જો ભારત ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ જીતે છે, તો તે જેમિમાહ સાથે એક ગીત ગાશે, જેમાં જેમિમાહ ગિટાર વગાડશે. ગાવસ્કરે કહ્યું હતું કે, "જો ભારત વર્લ્ડ કપ જીતે છે, તો તે (જેમિમા) અને હું, જો તે ઠીક છે, તો સાથે મળીને એક ગીત ગાઈશું. તેની પાસે તેનું ગિટાર હશે, અને હું સાથે ગાઈશ."
જેમિમાએ સુનીલની ખાસ માંગણીનું પાલન કર્યું.
જેમિમાએ સુનીલ ગાવસ્કરના સંદેશનો જવાબ આપ્યો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે જો ભારત વર્લ્ડ કપ જીતશે તો તેઓ તેમની સાથે એક ગીત ગાશે. જેમિમાએ કહ્યું કે તે ગાવસ્કર સાથે ગાવા અને ગિટાર વગાડવા માટે તૈયાર છે. જેમિમાએ આ વિડિઓ તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો છે.
સુપ્રસિદ્ધ ક્રિકેટરથી કોમેન્ટેટર બનેલા ગાવસ્કર માટે સંદેશ શેર કરતા, જેમિમાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડિઓમાં કહ્યું, "હે સુનીલ ગાવસ્કર સાહેબ, મેં તમારો સંદેશ જોયો અને તમે કહ્યું કે જો ભારત વર્લ્ડ કપ જીતે છે, તો આપણે સાથે ગીત ગાઈશું. તો હું મારા ગિટાર સાથે તૈયાર છું, અને મને આશા છે કે તમે તમારા માઇક્રોફોન સાથે તૈયાર હશો. ખૂબ ખૂબ પ્રેમ, સાહેબ. દરેક વસ્તુ માટે આભાર."
જેમિમાએ પોતાની પોસ્ટમાં ગાવસ્કરનો સાથે ગીત ગાતો વીડિયો શેર કર્યો, જ્યારે તે તેમનું ગિટાર પણ વગાડતો હતો. આ વિડિઓ જૂનો હોવાનું કહેવાય છે, હવે એવી અપેક્ષા છે કે ગાવસ્કર અને જેમિમા ટૂંક સમયમાં ચાહકો માટે એક નવું ગીત ગાશે.
