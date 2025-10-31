ETV Bharat / sports

જેમીમા રોડ્રિગ્સે સેમિફાઇનલમાં મચાવી ધુમ, ભારતીય ટીમે બનાવ્યા અનેક રેકોર્ડ

ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. તે પહેલાં, તેણે ઘણા રેકોર્ડ તોડ્યા હતા.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના બીજા સેમિફાઇનલમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. જેમીમા રોડ્રિગ્સે અણનમ 127 રનની ઇનિંગ રમી, જે ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન હતું. સેમિફાઇનલમાં ભારતની જીતમાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા અને તૂટ્યા. આજે, અમે તમને તેમના વિશે જણાવીશું.

જેમીમા રોડ્રિગ્સે રચ્યો ઇતિહાસ

ઓસ્ટ્રેલિયાના 339 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, જેમીમા રોડ્રિગ્સે 134 બોલમાં અણનમ 127 રન બનાવ્યા, જેમાં 14 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ શાનદાર ઇનિંગ સાથે, રોડ્રિગ્સે 2022 ના ફાઇનલમાં નેટ-સાઇવર બ્રન્ટ (148*) પછી વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ ચેઝમાં સદી ફટકારનાર બીજો બેટ્સમેન બની.

ભારતીય ટીમે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

આ પહેલી વાર છે જ્યારે ODI વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ મેચમાં કુલ 300 થી વધુ રનનો પીછો કરવામાં આવ્યો હોય, પછી ભલે તે પુરુષોનો હોય કે મહિલાઓનો. અગાઉનો સૌથી મોટો સ્કોર 2015ના પુરુષોના CWC સેમિફાઇનલમાં 298 રનનો હતો, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડે ઓકલેન્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 298 રન બનાવ્યા હતા.

WODI માં સૌથી વધુ 300 થી વધુ લક્ષ્યોનો પીછો

  • 339 - IND-W vs AUS-W, મુંબઈ DYP, 2025 WC
  • 331 - AUS-W vs IND-W, વિશાખાપટ્ટનમ, 2025 WC
  • 302 - SL-W vs SA-W, પોચેફસ્ટ્રોમ, 2024

ઘણા રેકોર્ડ તૂટ્યા

  • મહિલા વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ ઇતિહાસમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી વાર 300 થી વધુના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો.
  • 22 વર્ષીય ફોબી લિચફિલ્ડ મહિલા વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી બની.
  • ભારત ત્રીજી વખત મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયું. તેઓ 2005 અને 2017 માં રનર્સ-અપ રહ્યા.
  • ભારતે અગાઉ ક્યારેય મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં 200 થી વધુના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો ન હતો.
  • મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચમાં 200 થી વધુના લક્ષ્યનો પીછો કરવાનો એકમાત્ર આગોતરો કિસ્સો 2017 માં બ્રિસ્ટલમાં સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમ દ્વારા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 219 રનનો હતો.
  • ભારતનો આજે 341/5નો સ્કોર પણ મહિલા વનડે રન-ચેઝમાં બીજો સૌથી વધુ સ્કોર છે, જે ગયા મહિને દિલ્હીમાં તે જ ટીમ સામે ઓલઆઉટ થયેલા 369 રન પછીનો છે.
  • ભારતીય મહિલા ટીમનો અગાઉનો સૌથી વધુ રન-ચેઝ 2021 માં મેકેમાં સમાન વિપક્ષ સામે 265 રન હતો.

મહિલા વર્લ્ડ કપમાં સૌથી લાંબી જીતનો સિલસિલો

15 - ઓસ્ટ્રેલિયા (2022-2025) -

15 - ઓસ્ટ્રેલિયા (1997-2000)

12 - ઓસ્ટ્રેલિયા (1978-1982)

11 - ન્યુઝીલેન્ડ (1988-1993)

10 - ઇંગ્લેન્ડ (1993-1997)

