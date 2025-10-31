"હું માનસિક રીતે ઠીક નથી..." જેમિમાએ પોતાની અડધી સદી અને સદીની ઉજવણી કેમ ન કરી તે અંગે ખુલાસો કર્યો
મેચ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન જેમીમા રોડ્રિગ્સે ખુલીને વાત કરી, ભાવુક થઈ ગઈ. તેણીએ તેના અંગત જીવન વિશે ઘણા રહસ્યો ખોલ્યા.
Published : October 31, 2025 at 5:05 PM IST
હૈદરાબાદ: મુંબઈની પુત્રી અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું ગૌરવ, જેમીમા રોડ્રિગ્સે 127 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને ભારતને સેમિફાઇનલમાં વિજય અપાવ્યો. તેણીએ સાત વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું અને સેમિફાઇનલમાંથી બહાર ફેંકી દીધું. આનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાનો સતત 15 વર્લ્ડ કપ વિજયનો સિલસિલો સમાપ્ત થયો.
17 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ કરનાર જેમીમા રોડ્રિગ્સે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ મેળવતી વખતે ખુલીને વાત કરી. મેચ જીત્યા પછી તે રડતી જોવા મળી અને પોતાની લાગણીઓને કાબૂમાં રાખી શકી નહીં. ત્યારબાદ તેણીએ પોતાની માનસિક સ્થિતિની ચર્ચા કરી અને સમજાવ્યું કે તેણીએ પોતાની સદી અને અડધી સદીની ઉજવણી કેમ ન કરી.
જેમીમા રોડ્રિગ્સે ખુલાસો કર્યો
જેમીમા રોડ્રિગ્સે કહ્યું, "સૌ પ્રથમ, હું ભગવાનનો આભાર માનવા માંગુ છું. હું તેમના વિના આ કરી શકી ન હોત. હું જાણું છું કે તે મને આટલી દૂર લાવ્યો. હું મારા માતાપિતા, કોચ અને આ સમય દરમિયાન મારામાં વિશ્વાસ રાખનારા દરેકનો આભાર માનવા માંગુ છું. આ આખો મહિનો ખૂબ જ મુશ્કેલ હતો." "આ એક સ્વપ્ન જેવું લાગે છે જે ક્યારેય પૂરું નહીં થાય."
તેણીએ આગળ કહ્યું, "મારે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવાની નહોતી. હું સવારી કરી રહી હતી અને પછી મને કહેવામાં આવ્યું કે મારે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવી પડશે. હું ક્રીઝ પર આવી તેના પાંચ મિનિટ પહેલા મને ખબર પડી કે મારે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવી પડશે. તે મારી જાતને સાબિત કરવા વિશે નહોતું, પરંતુ ભારત માટે મેચ જીતવા વિશે હતું. આપણે હંમેશા મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં હારી જઈએ છીએ, પરંતુ આજે મારે મેચને છેલ્લા સ્થાને લઈ જવી પડી."
જેમિમાહે આગળ કહ્યું, "મને 2022 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે, મને લાગ્યું કે હું સારા ફોર્મમાં છું અને તેને આગળ લઈ જઈશ. વસ્તુઓ ખોટી થતી રહી, અને હું તેમને નિયંત્રિત કરી શકી નહીં. મારી પાસે સારા લોકો છે જે મને દરરોજ ટેકો આપે છે. હું આ પ્રવાસ દરમિયાન લગભગ દરરોજ રડું છું. હું માનસિક રીતે ઠીક નથી. મને ઘણી ચિંતા છે. પછી મને બહાર કરવામાં આવી. તે મારા માટે પડકારજનક હતું. ભગવાને બધું બરાબર બનાવ્યું."
જેમિમાએ કહ્યું, "આજનો દિવસ મારી અડધી સદી કે સદી વિશે નહોતો, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાને જીતવામાં મદદ કરવા વિશે હતો. હું દરેકનો આભાર માનવા માંગુ છું જેમણે અમને ટેકો આપ્યો." હું થાકી ગયો હતો ત્યારે પણ તેઓ મને પ્રોત્સાહન આપતા રહ્યા. મારા દરેક રનને તેઓએ તાળીઓથી વધાવી લીધો. અહીં આવવા અને અમને ટેકો આપવા બદલ બધાનો આભાર."
