સ્મૃતિના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા બાદ જેમીનું દિલ તૂટ્યું, ભર્યું મોટું પગલું
જેમીમા રોડ્રિગ્સે તેની ટીમના સાથી સ્મૃતિ મંધાનાને ટેકો આપીને મિત્રતાનું ઉદાહરણ બેસાડ્યું.
Published : November 27, 2025 at 3:44 PM IST
હૈદરાબાદ: જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને સ્મૃતિ મંધાના ટીમ ઈન્ડિયાની બે સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટરો છે. તેમની મિત્રતા કોઈ રહસ્ય નથી. તેઓ મેદાન પર અને બહાર બંને જગ્યાએ સાથે મજા કરતી જોવા મળી છે, અને તેમની મિત્રતાના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે, જે બંને ક્રિકેટરો વચ્ચેના ઊંડા બંધનને દર્શાવે છે.
જેમીમાએ તેના મિત્ર માટે એક મોટું પગલું ભર્યું
આ મિત્રતાનો બદલો ચૂકવવા માટે, જેમીમા (જેમીમા રોડ્રિગ્સ) મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) અધવચ્ચે જ છોડીને સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નમાં હાજરી આપવા ગઈ, જ્યાં તેણે અન્ય સાથી ખેલાડીઓ સાથે મહેંદી, હળદર અને સંગીત સમારોહનો આનંદ માણ્યો. જોકે, 23 નવેમ્બરના રોજ લગ્ન પહેલા, મંધાનાના પિતાને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો, જેના કારણે લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવા પડ્યા.
આ દુ:ખદ ઘટનાએ સ્મૃતિ, તેના મિત્રો અને ભારતીય ચાહકોનું હૃદય તૂટી ગયું. તેથી, વધુ WBBL મેચ રમવાને બદલે, જેમીમા રોડ્રિગ્સે ટીમના સાથી અને નજીકના મિત્ર સ્મૃતિ મંધાનાને ટેકો આપવા માટે ભારતમાં રહેવાનું નક્કી કર્યું છે.
જેમીમાહની ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને સાથ આપ્યો
તેની ફ્રેન્ચાઇઝી, બ્રિસ્બેન હીટે પુષ્ટિ આપી છે કે સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ WBBL સીઝનના બાકીના સમય માટે પરત ફરશે નહીં, કારણ કે તેણે તેની ટીમની સાથી સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા બાદ ભારતમાં રહેવાની વિનંતી સ્વીકારી છે.
ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જેમીમાહ માટે આ સ્પષ્ટપણે મુશ્કેલ સમય રહ્યો છે, તેથી તે દુઃખદ છે કે તે WBBLમાં વધુ ભાગ લેશે નહીં. જોકે, અમે ભારતમાં રહેવાની તેની વિનંતી સ્વીકારી છે. બ્રિસ્બેન હીટ ક્લબ સ્પષ્ટપણે તેણીને અને સ્મૃતિ મંધાનાના પરિવારને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવે છે."
WBBL 2025 માં બ્રિસ્બેન હીટનું પ્રદર્શન
બ્રિસ્બેન હીટની આ સિઝન ખરાબ રહી છે અને તે હજુ પણ તેમની પ્રથમ જીતની શોધમાં છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, તેમને એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ સામે છેલ્લા બોલ પર હૃદયદ્રાવક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમની આગામી મેચ શુક્રવારે એડિલેડ ઓવલ ખાતે સિડની સિક્સર્સ સામે છે. પોઈન્ટ ટેબલમાં, તે 6 મેચમાં 6 હાર સાથે 8મા ક્રમે તળિયે છે.
