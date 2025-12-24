ETV Bharat / sports

સ્ટાર બેટ્સમેન જેમીમા રોડ્રિગ્સને મળી મોટી જવાબદારી, દિલ્હી કેપિટલ્સની બની કેપ્ટન

મેગ લેનિંગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ ત્રણ વખત ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. જોકે, તે હવે ટીમનો ભાગ નથી.

જેમીમા રોડ્રિગ્સ
જેમીમા રોડ્રિગ્સ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jemimah Rodrigues Captain: દિલ્હી કેપિટલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે 25 વર્ષીય ભારતીય સ્ટાર બેટ્સમેન જેમીમા રોડ્રિગ્સને દિલ્હી કેપિટલ્સની કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. દિલ્હીની ટીમ આગામી સીઝનમાં જેમીમાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમશે. WPL 2026 9 જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે. મેગ લેનિંગે અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ સીઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.

ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં શાનદાર પ્રદર્શન

25 વર્ષીય જેમીમા WPLમાં દિલ્હીની પ્રથમ ખેલાડી હતી. તે હવે ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગઈ છે, તેણે 27 મેચમાં 139.66 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 507 રન બનાવ્યા છે. તાજેતરમાં, જેમીમાએ ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર સદી રમી હતી. તે મેચવિનિંગ ઇનિંગે ભારતને સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવામાં મદદ કરી હતી. તે હાલમાં શ્રીલંકા સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ છે, જ્યાં તેણે પ્રથમ T20I માં અણનમ 69 રન બનાવ્યા હતા.

મેગ લેનિંગની જગ્યાએ જવાબદારી મળી

મેગ લેનિંગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ ત્રણ વખત ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. જોકે, તે હવે ટીમનો ભાગ નથી. મેગા ઓક્શનમાં યુપી વોરિયર્સ ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા તેણીને ખરીદવામાં આવી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ પણ ટીમનો ભાગ હોવા છતાં, ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક ભારતીય ખેલાડીને પ્રાથમિકતા આપી અને જેમિમાહને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો. એ નોંધવું જોઈએ કે જેમિમાહએ પહેલાં ક્યારેય ટીમ ઈન્ડિયા કે WPL ની કેપ્ટનશીપ કરી નથી.

જેમીમા રોડ્રિગ્સ
જેમીમા રોડ્રિગ્સ (IANS)

જેમી 2023 થી દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ સાથે

મેગા ઓક્શન દરમિયાન જ, દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિક પાર્થ જિંદાલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ વખતે એક ભારતીય ખેલાડીને કેપ્ટન તરીકે ઇચ્છે છે. તેમણે હરાજી દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે તેઓ ખૂબ જ સ્પષ્ટ હતા કે તેઓ એક ભારતીય કેપ્ટન ઇચ્છે છે, અને તેમણે પોતાનું મન બનાવી લીધું હતું. જેમીમાહ 2023 થી દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ સાથે છે અને તેને 2026 સીઝન માટે શેફાલી વર્મા, એનાબેલ સધરલેન્ડ, મેરિઝાન કાપ અને અનકેપ્ડ ખેલાડી નિક્કી પ્રસાદ સાથે જાળવી રાખવામાં આવી હતી.

TAGGED:

JEMIMAH RODRIGUES
DELHI CAPITALS CAPTAIN
JEMIMAH RODRIGUES DELHI CAPITALS
WPL 2026
WPL 2026

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

