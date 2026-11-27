11મા નંબરે ઉનડકટનું તોફાન: T20 ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઇનિંગ રમી રચ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
સૌરાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ વચ્ચે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026 ની મેચમાં, જયદેવ ઉનડકટે બેટથી એક વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
Published : November 27, 2026 at 5:11 PM IST
SMAT 2026-27: ભારતીય ક્રિકેટની સૌથી મોટી ઘરેલુ T20 ટુર્નામેન્ટ, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની સીઝન ચાલી રહી છે. 26 નવેમ્બરના રોજ સૌરાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસનો એક મોટો વિશ્વ રેકોર્ડ તૂટી ગયો. ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં, સૌરાષ્ટ્ર તરફથી રમતા ભારતીય બોલર જયદેવ ઉનડકટે 11મા નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે 40 રન બનાવ્યા અને T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ બેટિંગ પોઝિશન પર મેચમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો. આ મેચમાં, તે 6 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડવામાં સફળ રહ્યો. જોકે, ઉનડકટે આ મેચમાં પોતાની ટીમને 38 રનની હારથી બચાવી શક્યો નહીં.
ઉનડકટે ડેની બ્રિગ્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો
સૌરાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં, તમિલનાડુએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 192 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતા સૌરાષ્ટ્રે 92 રનમાં 9 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. અહીંથી બેટિંગ કરવા આવતા, જયદેવ ઉનડકટે ચેતન સાકરિયા સાથે મળીને ઇનિંગ્સને મજબૂત બનાવી, 26 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 40 રન બનાવ્યા, જે T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં 11મા ક્રમે કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા બનાવેલ સૌથી વધુ સ્કોર છે. ઉનડકટે ઓસ્ટ્રેલિયાના ડેની બ્રિગ્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે 2020 માં બિગ બેશ લીગમાં એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ માટે રમતી વખતે નંબર 11 પર 35 રન બનાવ્યા હતા.
💥 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗕𝗢𝗢𝗞𝗦 💥 🤝 Jaydev Unadkat and Chetann Sakariya add 62 for the 10th wicket vs Tamil Nadu - joint second-highest partnership in T20s 🚀 Unadkat's 40 is the highest individual score by a No. 11 in T20 cricket https://t.co/qQLnaIKEbR— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
10મી વિકેટની ભાગીદારી વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી
જયદેવ ઉનડકટે માત્ર 40 રન જ નહીં પરંતુ ચેતન સાકરિયા સાથે 10મી વિકેટ માટે 62 રનની ભાગીદારી પણ કરી, જે T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં 10મી વિકેટ માટે સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ ભાગીદારી છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ પનામાના ખેંગાર આહિર અને નિકુંજ આહિરના નામે હતો, જેમણે 2021 માં આર્જેન્ટિના સામે 10મી વિકેટ માટે અણનમ 62 રનની ભાગીદારી કરી હતી.
રેકોર્ડ ભાગીદારી છતાં સૌરાષ્ટ્ર હારી ગયું
ઉનડકટ અને સાકરિયાની આ ઐતિહાસિક અને લડાયક ઇનિંગ છતાં, સૌરાષ્ટ્ર જીત મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયું. સની સંધુએ 17મી ઓવરના ચોથા બોલ પર ઉનડકટને આઉટ કરીને ભાગીદારી તોડી નાખી, અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર ટીમ 16.4 ઓવરમાં 154 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. તમિલનાડુએ મેચ 38 રનથી જીતી લીધી. આ હાર સાથે, સૌરાષ્ટ્ર સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026 ના સુપર લીગ તબક્કા માટે ક્વોલિફાય થવાથી ચૂકી ગયું અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું.
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