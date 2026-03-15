જય શાહે સૂર્યા અને ગંભીરને આપ્યો ટાર્ગેટ, શું કેપ્ટન અને કોચ અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરશે?
જય શાહે ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો છે.
Published : March 15, 2026 at 1:15 PM IST
JAY SHAH MASSAGE SURYA AND GAMBHIR: ICC ચેરમેન જય શાહે ટીમ ઈન્ડિયાના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે તેમને ટીમને યોગ્ય દિશામાં આગળ વધારવા, સખત મહેનત કરતા રહેવા અને પ્રશંસા મેળવતા રહેવા વિનંતી કરી છે.
ગૌતમ ગંભીર અને સૂર્યકુમાર યાદવના કાર્યકાળમાં, ભારતે હજુ સુધી એક પણ દ્વિપક્ષીય T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ગુમાવી નથી. તેમના અજેય રેકોર્ડ ઉપરાંત, આ જોડીએ ભારતને એશિયા કપ અને તાજેતરમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં વિજય અપાવ્યો છે. હવે જ્યારે વર્લ્ડ કપ પૂર્ણ થયો છે, ત્યારે જય શાહ ઇચ્છે છે કે ભારતીય ટીમ લોસ એન્જલસ અને તેનાથી આગળ 2028 સમર ઓલિમ્પિક માટે તૈયારીઓ શરૂ કરે.
ઓલિમ્પિક્સ પર નજર
એક કાર્યક્રમમાં બોલતા જય શાહે કહ્યું, "સૂર્યા અને ગૌતમ ભાઈ માટે મારો એક સંદેશ છે: શિખર પરથી નીચે પડવામાં ફક્ત થોડા મહિના લાગે છે, જ્યારે નીચેથી ટોચ પર ચઢવામાં ઘણા વર્ષો લાગે છે. સખત મહેનત કરતા રહો અને પુરસ્કારો જીતતા રહો. જ્યારે હું BCCI સાથે હતો, ત્યારે મેં 2028 ઓલિમ્પિક સુધીની યોજના બનાવી હતી. હવે હું ICC સાથે છું, અને BCCI ની બાગડોર બીજાના હાથમાં છે. તમારે બધાએ 2030, 2031 અને 2036 માટે પણ તૈયારી કરવી જોઈએ."
બાંગ્લાદેશ વિવાદ પર બોલ્યા શાહ
પ્રથમ વખત, જય શાહે ભારત અને શ્રીલંકામાં આયોજિત T20 વર્લ્ડ કપના આયોજન દરમિયાન તેમણે સામનો કરેલા પડકારો વિશે પણ વાત કરી, અને પુનરોચ્ચાર કર્યો કે કોઈપણ વ્યક્તિગત ટીમ કરતાં સંગઠન હંમેશા પ્રથમ આવે છે. તેમણે કહ્યું, "આ ICC વર્લ્ડ કપ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હતો, કારણ કે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં, ચોક્કસ ટીમો ભાગ લેશે કે કેમ અને વર્લ્ડ કપ કેવી રીતે આગળ વધશે તે અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી હતી. ICC ચેરમેન તરીકે, હું ભારપૂર્વક કહી શકું છું કે કોઈ એક ટીમ સંગઠનથી મોટી નથી, અને કોઈ એક ટીમ પોતાના પર સંગઠનનું નિર્માણ કરતી નથી. એક સંગઠન બધી ટીમોના સંયુક્ત અસ્તિત્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે."
