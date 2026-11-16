મોટા સમાચાર! જય શાહ ફરી એકવાર ICCના બન્યા બોસ, બીજી વખત ચેરમેન તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયા
જય શાહને સતત બીજા કાર્યકાળ માટે ICC ચેરમેન તરીકે ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બિનહરીફ ચૂંટાયા બાદ તેમને ICC ચેરમેન તરીકે ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવશે.
Published : November 16, 2026 at 1:12 PM IST
JAY SHAH CHAIRPERSON OF ICC: જય શાહને ICC ચેરમેન તરીકે ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં બાલીમાં બોર્ડ મીટિંગ યોજાઈ હતી, જ્યાં ICC ડિરેક્ટરોએ સર્વાનુમતે જય શાહને ICC ચેરમેન તરીકે ચૂંટ્યા હતા. જય શાહ હવે તેમનો બીજો કાર્યકાળ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. શાહને વિવિધ ક્રિકેટ બોર્ડ અને ICC સભ્યો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળ્યું છે, જેના કારણે તેઓ ફરી એકવાર આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવતા જોવા મળશે. નોંધનીય છે કે શાહ પહેલી વાર 2024 માં ICC ચેરમેન બન્યા હતા.
ICC એ જય શાહની પ્રશંસા કરી
જય શાહના ચેરમેન તરીકે ફરીથી ચૂંટાયાની જાહેરાત કરતા, ICC એ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર લખ્યું, "આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ બોર્ડને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે, બાલીમાં બોર્ડ અને સમિતિની બેઠકમાં તમામ ડિરેક્ટરોના મતદાન બાદ, જય શાહ કોઈપણ વિરોધ વિના બીજા કાર્યકાળ માટે ICC ચેરમેન તરીકે ફરીથી ચૂંટાયા છે. આ નિર્ણય બોર્ડના તેમના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ક્રિકેટ માટે આ મહત્વપૂર્ણ સમયે આ પગલું મહત્વપૂર્ણ છે, જે રમતને વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તૃત કરવા, ચાહકોનો આધાર વધારવા અને ભવિષ્યની યોજનાઓ માટે નવા આવકના સ્ત્રોતો ખોલવા સક્ષમ બનાવે છે."
The International Cricket Council (ICC) Board is delighted to announce the unopposed reappointment of Mr Jay Shah for a second term as ICC Chair, following a proposal by the ICC Directors at the Board and Committee meetings in Bali. This decision reflects the Board’s confidence in Shah’s leadership and provides continuity at a defining moment for the sport, with global expansion, growth in fandom and commercial development on the strategic roadmap for its future. ICC Chairman Jay Shah said: “I am deeply honoured by the confidence the ICC Board has placed in me and sincerely grateful to every Director for their continued trust and support. Serving as Chair of the ICC is both a privilege and a responsibility, and I remain committed to working with our Members to advance the interests of cricket across the world. “We are entering one of the most important and exciting periods in our sport’s history. Cricket’s return to the Olympic Games at LA28 presents an extraordinary opportunity to introduce our game to new audiences and inspire a new generation of players and fans. “Our responsibility extends well beyond delivering successful events. We must build a stronger and more sustainable future for the sport with a focus on fans, athletes, commercial partners and other key stakeholders. “I have always believed that cricket’s greatest strength lies in its ability to bring people together. With the support of the Board and our Members, our focus will be on turning ambition into action and ensuring that the progress we make leaves a lasting legacy for generations to come.” More: https://t.co/Xs4sidFvOU— ICC (@ICC) November 16, 2026
આ પદ પર સેવા આપવી એ મારા માટે ગર્વની વાત છે - જય શાહ
ICC ચેરમેન જય શાહે જણાવ્યું છે કે આ પદ પર સેવા આપવી એ ગર્વની વાત છે અને એક મોટી જવાબદારી પણ છે. તેઓ વિશ્વભરમાં ક્રિકેટને આગળ વધારવા માટે તમામ સભ્યો સાથે મળીને કામ કરશે. તેમણે સમજાવ્યું કે ક્રિકેટ હાલમાં ખૂબ જ રોમાંચક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, અને 2028ના લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં તેનો સમાવેશ નવા પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચવાની એક મોટી તક રજૂ કરે છે. વધુમાં, તેમની જવાબદારી ફક્ત મુખ્ય ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવા ઉપરાંત, ક્રિકેટના ભવિષ્યને મજબૂત બનાવવા, ખેલાડીઓ, ચાહકો, વ્યવસાયિક ભાગીદારો અને રમત સાથે સંકળાયેલા દરેક વ્યક્તિની સંપૂર્ણ સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ વિસ્તરે છે.
જય શાહ 36 વર્ષની ઉંમરે ICC ચેરમેન બન્યા
જય શાહને 2024 માં પહેલી વાર ICC ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ન્યુઝીલેન્ડના ગ્રેગ બાર્કલેનું સ્થાન લીધું અને માત્ર 36 વર્ષની ઉંમરે, આ પદ સંભાળનારા સૌથી યુવા વ્યક્તિ બન્યા. જય શાહ ICCના વડા બનનારા પાંચમા ભારતીય છે. તેમના પહેલા જગમોહન દાલમિયા, શરદ પવાર, એન. શ્રીનિવાસન અને શશાંક મનોહર પણ આ પદ સંભાળી ચૂક્યા છે. જોકે, 2015 પહેલા, આ પદને રાષ્ટ્રપતિ કહેવામાં આવતું હતું, જે પછીથી ચેરમેનમાં બદલી નાખવામાં આવ્યું.
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