જય મીણાએ ઇતિહાસ રચ્યો, સોફ્ટ ટેનિસમાં ભારતનો પહેલો એશિયન ગેમ્સ મેડલ જીત્યો
ભારતના સ્ટાર સોફ્ટ ટેનિસ ખેલાડી જય મીણાએ એશિયન ગેમ્સ 2026માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે.
Published : September 23, 2026 at 3:25 PM IST
ASIAN GAMES 2026: ભારતીય સ્ટાર સોફ્ટ ટેનિસ ખેલાડી જય મીણાએ જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં એશિયન ગેમ્સ 2026માં ઇતિહાસ રચ્યો. મીણાએ શાનદાર પ્રદર્શન સાથે સોફ્ટ ટેનિસ મેન્સ સિંગલ્સની સેમિફાઇનલમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો અને સોફ્ટ ટેનિસમાં એશિયન ગેમ્સ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો. મીનાનો ઐતિહાસિક સિલસિલો સેમિફાઇનલમાં સમાપ્ત થયો, જ્યાં તે જાપાનના તાકુયા કુરોસાકા સામે 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4 થી હારી ગયો.
અગાઉ, મીણાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ફિલિપાઇન્સના શેરવિન નુગિટને સાત ગેમની રોમાંચક ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં 4-3 (0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5) થી હરાવ્યો હતો. આ જીત સાથે, તેણે એશિયન ગેમ્સમાં સોફ્ટ ટેનિસમાં ભારતનો પ્રથમ મેડલ સુરક્ષિત કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
History made at Aichi-Nagoya 2026🥳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 23, 2026
Jay Meena secures a historic Bronze for India after going down to Japan’s Takuya Kurosaka 2-4 in the Men's Singles Semifinal.
A landmark medal for India in Soft Tennis at the Asian Games! #AsianGames2026 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/4Q3uFi3BQU
જય મીણાએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
જય મીણાએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પુરુષોની સિંગલ્સ સોફ્ટ ટેનિસ ઇવેન્ટમાં ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. મીણાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો, પરંતુ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવામાં મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો. સેમિફાઇનલમાં, મીણા જાપાની ખેલાડી તાકુયા કુરોસાકા સામે 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4 થી હારી ગયો. મીણા એક સમયે 0-3 થી પાછળ હતો, પરંતુ તેણે નોંધપાત્ર વાપસી કરીને સ્કોર 2-3 પર લાવ્યો.
જોકે, તે પછી તે મેચ જીતી શક્યો નહીં અને જાપાની ખેલાડી જીતી ગયો અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. સેમિફાઇનલમાં હારવા છતાં, જય મીણાની સિદ્ધિ ઐતિહાસિક હતી. તે એશિયન ગેમ્સમાં સોફ્ટ ટેનિસમાં ભારત માટે મેડલ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. સોફ્ટ ટેનિસ એક રેકેટ રમત છે જે લોન ટેનિસમાંથી વિકસિત થઈ છે.
જય મીણા અગાઉ પણ ઈતિહાસ રચી ચૂક્યો છે
24 વર્ષીય જય મીણાએ સોફ્ટ ટેનિસમાં ભારત માટે અનેક પ્રસંગોએ ઈતિહાસ રચ્યો છે. 2024માં, આદ્યા તિવારી સાથે જોડી બનાવીને, મીણાએ વર્લ્ડ સોફ્ટ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપની મિક્સ્ડ ડબલ્સ શ્રેણીમાં ભારત માટે સૌપ્રથમ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. તેમનું શાનદાર પ્રદર્શન 2025માં પણ ચાલુ રહ્યું; તે એશિયન સોફ્ટ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપની મેન્સ સિંગલ્સ શ્રેણીની સેમી-ફાઇનલમાં પહોંચ્યો અને આ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો.
અગાઉ જકાર્તા (2018) અને હાંગઝોઉ (2023) ખાતેની એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લીધા બાદ, તેણે ત્રીજી વખત તેમાં ભાગ લીધો અને સોફ્ટ ટેનિસમાં એશિયન ગેમ્સનો મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો. આ સિદ્ધિ તેમના શાનદાર પ્રદર્શન અને આંતરરાષ્ટ્રીય સોફ્ટ ટેનિસ ક્ષેત્રે વધતા જતા કદમાં એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે.
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