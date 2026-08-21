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કારકિર્દી ખતમ! નીરજ ચોપરાના સાથી ખેલાડી પર 10 વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો

NADA એ ડોપિંગ અંગે કડક કાર્યવાહી કરી છે. ઓલિમ્પિયન ભાલા ફેંકનાર શિવપાલ સિંહ પર 10 વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ભાલા ફેંકનાર શિવપાલ સિંહ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો
ભાલા ફેંકનાર શિવપાલ સિંહ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 2:00 PM IST

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SHIVPAL SINGH BANNED: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતે ભાલા ફેંકમાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. ઓલિમ્પિક્સથી લઈને કોમનવેલ્થ અને એશિયન ગેમ્સ સુધી, નીરજ ચોપરાએ આ રમતમાં ભારતનું કદ ઊંચું કર્યું છે, ગોલ્ડથી લઈને વિવિધ સિલ્વર મેડલ સુધી બધું જ જીત્યું છે. નીરજ ચોપરાએ આ રમતમાં દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે, ત્યારે બીજા એક ખેલાડીએ આ રમતની પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરી છે.

ભારતીય ભાલા ફેંકનાર શિવપાલ સિંહ સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તેના પર 10 વર્ષ માટે રમતમાંથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. NADA એ તેની સામે આ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરી છે. શિવપાલ સિંહ પર આ 10 વર્ષનો પ્રતિબંધ શા માટે લાદવામાં આવ્યો છે. આ પગલું તેમની કારકિર્દીનો અંત લાવવા માટે પૂરતું ગંભીર છે? ચાલો આ વિશે વધુ જાણીએ.

ઓલિમ્પિયન ભાલા ફેંકનાર શિવપાલ સિંહ પર બીજી વખત પ્રતિબંધિત પદાર્થ માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ બાદ 10 વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ વિરોધી એજન્સી (NADA) એ આ બીજા ડોપિંગ ઉલ્લંઘન બાદ તેની સામે કાર્યવાહી કરી હતી. તે ડોપિંગ માટે દોષિત ઠર્યો હતો, જેના કારણે આ કડક સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ભારતીય ખેલાડીએ પ્રતિબંધિત પદાર્થ મેથેન્ડીએનોન માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કર્યું હતું, જેના પરિણામે આ કડક સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

નોંધનીય છે કે ભારતીય ઓલિમ્પિયન અને ભાલા ફેંકમાં ભૂતપૂર્વ એશિયન સિલ્વર મેડલ વિજેતા શિવપાલ સિંહની કારકિર્દી હવે જોખમમાં મુકાઈ ગઈ હોય તેવું લાગે છે. NADA ની શિસ્ત પેનલે આ બીજા ડોપિંગ ગુનાને કારણે 10 વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. શિવપાલ હાલમાં 31 વર્ષનો છે. જ્યારે તે ભાલા ફેંકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું ચાલુ રાખી શક્યો હોત, 10 વર્ષના પ્રતિબંધનો અર્થ એ છે કે તેને ફક્ત 41 વર્ષની ઉંમરે ફરીથી દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળશે.

શિવપાલે ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય ટુકડીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત માટે સિલ્વર મેડલ પણ જીત્યો હતો. તેની કારકિર્દીની એક મુખ્ય વિશેષતા 2019 એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીતવાની હતી; તેણે દોહામાં 86.23 મીટરના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે મેડલ મેળવ્યો.

શિવપાલ સિંહ પર અગાઉ પણ પ્રતિબંધ લાગી ચૂક્યો છે

ઓગસ્ટ 2022 માં, NADA ના એન્ટી-ડોપિંગ ડિસિપ્લિનરી પેનલે ડોપિંગ ઉલ્લંઘન બદલ તેમના પર 2021 થી 2025 સુધી ચાર વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. જોકે, તેમણે NADA ના અપીલ પેનલ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે દૂષિત સપ્લિમેન્ટ્સ જવાબદાર છે, જેના કારણે જાન્યુઆરી 2023 માં પ્રતિબંધ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો હતો. હવે, તેમનો ડોપિંગ ટેસ્ટ ફરી એકવાર પોઝિટિવ આવ્યો છે અને તેમના પર 10 વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. શિવપાલ પહેલા, દોડવીર એમવી જિલ્નાને પણ મેફેન્ટરમાઇન માટે પોઝિટિવ ટેસ્ટ આવ્યા બાદ બીજી વખત ડોપિંગ ઉલ્લંઘન માટે કામચલાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

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