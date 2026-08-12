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અરશદ નદીમે લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું, નીરજ ચોપરા સાથે થવાની હતી ટક્કર

પાકિસ્તાની ભાલા ફેંકનાર અરશદ નદીમે લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો છે, જ્યાં તે 21 ઓગસ્ટના રોજ નીરજ ચોપરા સામે સ્પર્ધા કરવાનો હતો.

અરશદ નદીમે લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું
અરશદ નદીમે લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 8:50 PM IST

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Lausanne Diamond League: પાકિસ્તાનના ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા અને ભાલા ફેંકનાર અરશદ નાથ્યામ આ મહિને યોજાનારી લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેશે નહીં. તેણે આ નિર્ણય પોતાની આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ અને આ વર્ષના અંતમાં જાપાનમાં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સની તૈયારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો લીધો છે.

અરશદના લાંબા સમયથી કોચ રહેલા સલમાન બટ્ટે માહિતી આપી હતી કે 28 વર્ષીય ખેલાડી હાલમાં લાહોરમાં તાલીમ લઈ રહ્યો છે. તે ટૂંક સમયમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પોચેફસ્ટ્રુમ જશે, જ્યાં તે તેના કોચ ટેરેસિયસ લિબેનબર્ગ અને સ્થાનિક ટ્રેનર્સની દેખરેખ હેઠળ થોડા અઠવાડિયા તાલીમ લેશે. સલમાન બટ્ટે કહ્યું, "તેણે આ મહિને ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેવાનું નક્કી કર્યું છે કારણ કે તે એશિયન ગેમ્સ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહેવા માંગે છે."

ગ્લાસગોમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ફાઇનલમાં અરશદ ટોચના આઠમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. આ ઇવેન્ટમાં, શ્રીલંકાના રુમેશ થરંગાએ 89.75 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે ભારતના નીરજ ચોપરા અને યશવીર સિંહે અનુક્રમે સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે બે ભારતીય ખેલાડીઓએ પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં પોડિયમ સુધી સ્થાન મેળવ્યું હતું.

અરશદ 21 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેવાનો હતો, જ્યાં નીરજ ચોપરા પણ જુલિયન વેબર અને એન્ડરસન પીટર્સ જેવા મોટા નામો સાથે સ્પર્ધા કરશે. જો કે, તે હવે આ ઇવેન્ટમાંથી ખસી ગયો છે અને તાલીમ શિબિર માટે સીધો દક્ષિણ આફ્રિકા જશે. પોચેફસ્ટ્રોમ એ જગ્યા છે જ્યાં અરશદે 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2024 ઓલિમ્પિક પહેલા તાલીમ લીધી હતી. તેણે આ બંને સ્પર્ધાઓમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી, અરશદ 6 થી 14 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બુડાપેસ્ટમાં યોજાનારી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ અલ્ટીમેટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લે તેવી શક્યતા છે. ત્યારબાદ, તેનું મુખ્ય લક્ષ્ય એશિયન ગેમ્સ હશે. સલમાન બટ્ટે માહિતી આપી હતી કે અરશદ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા જવા માટે વિઝાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે બે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન ન કરવા અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં નવમા સ્થાને રહેવા બદલ તેને ટીકાનો સામનો પણ કરવો પડ્યો છે.

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