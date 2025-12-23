નીરજ ચોપરાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી, પત્ની હિમાની મોર પણ રહી હાજર
પીએમ મોદી લોક કલ્યાણ માર્ગ પર નીરજ ચોપરા અને તેમની પત્ની હિમાની મોરને મળ્યા.
Published : December 23, 2025 at 8:40 PM IST
Neeraj Chopra met PM MODI: ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કરીને આ માહિતી આપી હતી. નીરજ ચોપરાની પત્ની હિમાની મોર પણ તેમની સાથે હાજર હતી. પીએમ મોદીએ પોતાના ટ્વિટમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, મુલાકાત દરમિયાન તેમણે નીરજ ચોપરા સાથે રમતગમત સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી.
પીએમ મોદીનું ટ્વીટ
X પરની પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ લખ્યું કે તેઓ આજે સવારે 7, લોક કલ્યાણ માર્ગ પર નીરજ ચોપરા અને તેમની પત્ની હિમાની મોરને મળ્યા. આ મુલાકાત દરમિયાન, અમે ઘણા મુદ્દાઓ પર સારી વાતચીત કરી, અને અલબત્ત, અમે રમતગમત વિશે પણ ઘણી ચર્ચા કરી. આ પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ બે ફોટા શેર કર્યા.
Met Neeraj Chopra and his wife, Himani Mor at 7, Lok Kalyan Marg earlier today. We had a great interaction on various issues including sports of course!@Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/YYQjV324aV— Narendra Modi (@narendramodi) December 23, 2025
નીરજ ચોપરા માટે 2025નું વર્ષ કેવું રહ્યું?
બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપરા માટે 2025નું વર્ષ ઉતાર-ચઢાવનું હતું. તેમણે દોહામાં યોજાયેલી ડાયમંડ લીગમાં ભાલા ફેંકમાં 90 મીટરનું અંતર હાંસલ કર્યું હતું. જોકે, તે જ વર્ષે ટોક્યોમાં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં તે મેડલ જીતી શક્યો ન હતો. ચૂકી ગયા બાદ તે સ્પષ્ટપણે નિરાશ થયો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં, યુવાન સચિન યાદવે નીરજ ચોપરાને પાછળ છોડીને ચોથા સ્થાને રહીને વિશ્વ કક્ષાના ભાલા ફેંકનાર બનવાની પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી.
ભારતે 2025માં બે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. નીરજ ચોપરાએ આમાંથી એકનું આયોજન કર્યું હતું અને જીત મેળવી હતી. ભારતે 2031માં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ સહિત કેટલીક મોટી કોન્ટિનેન્ટલ અને વર્લ્ડ કક્ષાની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં પણ રસ દાખવ્યો છે.
નીરજ ચોપરાના હિમાની મોર સાથે લગ્ન કર્યા
નીરજ ચોપરાએ આ વર્ષે ટેનિસ ખેલાડી હિમાની મોર સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન સમારોહમાં ફક્ત થોડા નજીકના સંબંધીઓ અને પરિવારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. ચોપરાએ પોતે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લગ્નના ફોટા પોસ્ટ કર્યા ત્યારે લોકોને તેમના લગ્ન વિશે ખબર પડી.
