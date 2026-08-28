નીરજ ચોપરા ડાયમંડ લીગની ફાઇનલમાં એન્ટ્રી, હવે ગોલ્ડ માટે શ્રીલંકન સ્ટાર સાથે ટક્કર
નીરજ ચોપરાએ ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. તે હવે બ્રસેલ્સમાં ગોલ્ડ માટે રમશે.
Published : August 28, 2026 at 3:11 PM IST
NEERAJ CHOPRA: ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરાએ ડાયમંડ લીગની ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. હવે તે 4 અને 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ બ્રસેલ્સમાં યોજાનારી ફાઇનલમાં ગોલ્ડ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, નીરજ 27 ઓગસ્ટના રોજ યોજાયેલી ઝુરિચ ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લઈ શક્યો ન હતો; તેમ છતાં, તે ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયો.
નીરજ ચોપરાએ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું
શ્રીલંકાના રુમેશ થરંગા પાથિરાજે ઝુરિચ ડાયમંડ લીગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 92.07 મીટરના થ્રો સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. આ સિઝનનું તેનું બીજું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું; તેણે અગાઉ રોમ ડાયમંડ લીગમાં 92.62 મીટરનો થ્રો રેકોર્ડ કર્યો હતો.
દરમિયાન, નીરજ ચોપરાએ 21 ઓગસ્ટના રોજ યોજાયેલી લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં 88.05 મીટરનો થ્રો રેકોર્ડ કર્યો હતો અને બીજા સ્થાને રહ્યો હતો. આ પહેલા, તે દોહા ડાયમંડ લીગમાં ચોથા સ્થાને રહ્યો હતો. તેણે આ બે સ્પર્ધાઓમાંથી કુલ 12 પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા અને ક્વોલિફિકેશન સ્ટેન્ડિંગમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યો હતો, જેનાથી ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં તેનું સ્થાન નિશ્ચિત થયું હતું.
ડાયમંડ લીગમાં પોઈન્ટ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?
દરેક ડાયમંડ લીગ સ્પર્ધામાં, ટોચના આઠ ભાલા ફેંકનારાઓને તેમના રેન્કિંગના આધારે પોઈન્ટ આપવામાં આવે છે. ક્વોલિફિકેશન શ્રેણી પૂર્ણ થયા પછી, બધી ઇવેન્ટ્સમાં મેળવેલા પોઈન્ટની ગણતરી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, ટોચના છ એથ્લેટ્સ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે. નીરજે દોહા ડાયમંડ લીગમાં 5 પોઈન્ટ અને લૌઝેનમાં બીજા સ્થાને રહીને 7 પોઈન્ટ મેળવ્યા, જેનાથી તેના કુલ પોઈન્ટ 12 થયા. આ પોઈન્ટ જ તેને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ કરી.
આ 6 ખેલાડીઓ ક્વોલિફાય થયા છે
ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં કુલ છ ખેલાડીઓએ ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં સ્થાન મેળવ્યું છે. શ્રીલંકાના રુમેશ થરંગા પાથિરાજ 39 પોઈન્ટ સાથે ટોચના સ્થાને છે, જ્યારે ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સ 35 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોના કેશોર્ન વોલકોટ 23 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, યુએસએના કર્ટિસ થોમ્પસન 20 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે અને કેન્યાના જુલિયસ યેગો 13 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને છે. ભારતના નીરજ ચોપરા 12 પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે.
- રુમેશ થરંગા પાથિરાજ (શ્રીલંકા) - 39 પોઈન્ટ
- એન્ડરસન પીટર્સ (ગ્રેનાડા) - 35 પોઈન્ટ
- કેશોર્ન વોલકોટ (ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો) - 23 પોઈન્ટ
- કર્ટિસ થોમ્પસન (યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ) - 20 પોઈન્ટ
- જુલિયસ યેગો (કેન્યા) - 13 પોઈન્ટ
- નીરજ ચોપરા (ભારત) - 12 પોઈન્ટ
પાથિરાજનું શાનદાર પ્રદર્શન
રૂમેશ થરંગા પાથિરાજે આ વર્ષે ડાયમંડ લીગમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે કુલ પાંચ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો હતો અને 39 પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા. તે રબાત ડાયમંડ લીગમાં 85.97 મીટરના થ્રો સાથે બીજા સ્થાને રહ્યો હતો. વધુમાં, તેણે આ વર્ષે ચાર અન્ય ડાયમંડ લીગ ઇવેન્ટ્સ જીતી હતી. પાથિરાજે તાજેતરના કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં તેણે 89.75 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે નીરજ ચોપરાએ 85.83 મીટરના થ્રો સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. હવે, ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં ફરી એકવાર બંને એથ્લેટ્સ વચ્ચે ઉગ્ર સ્પર્ધા જોવા મળી શકે છે.
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