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શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે રાહતના સમાચાર, સ્ટાર ફાસ્ટ ફિટનેસ ટેસ્ટમાં પાસ

શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમ માટે સારા સમાચાર છે. ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહે ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી ચૂક્યો છે.

File Photo: Jasprit Bumrah
File Photo: Jasprit Bumrah (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 7:49 PM IST

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JASPRIT BUMRAH: શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે એક સારા સમાચાર છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને બંને મેચ રમવા માટે ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે બુમરાહનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની ભાગીદારીનો અંતિમ નિર્ણય તેની ફિટનેસ પર નિર્ભર હતો. હવે, અહેવાલો દર્શાવે છે કે તે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી ચૂક્યો છે; COE એ ફાસ્ટ બોલરને રમવા માટે મંજૂરી આપી દીધી છે.

જસપ્રીત બુમરાહ ફિટનેસ ટેસ્ટમાં પાસ

ભારતીય સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસની બીજી વનડે દરમિયાન ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ, ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરવાને આધીન શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ ટીમમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થનારી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઘણા ખેલાડીઓની ઇજાઓથી ઝઝૂમી રહી છે, ત્યારે બુમરાહની ઉપલબ્ધતા મોટી રાહત સમાન છે.

બીસીસીઆઈના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "જસપ્રીત બુમરાહ તેની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ ગયો છે. તેણે COE ખાતે ફરજિયાત ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી છે. તે બંને મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે તે ટીમની યોજનાઓનો મુખ્ય ભાગ છે."

ટીમ ઈન્ડિયાનું પેસ આક્રમણ મજબૂત બન્યું

જસપ્રીત બુમરાહની વાપસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રના એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે ભારતના પેસ આક્રમણને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવે છે. હાલમાં, શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારત WTC સ્ટેન્ડિંગમાં પાંચમા સ્થાને છે. શ્રીલંકાથી એક સ્થાન ઉપર અને 2027 ફાઇનલ માટે દાવેદારીમાં રહેવા માટે તેને જીતની જરૂર છે. નોંધનીય છે કે, ફાઇનલની દોડમાં ટકી રહેવા માટે મુલાકાતી ટીમે બાકીની નવ ટેસ્ટ મેચોમાંથી સાત જીતવી આવશ્યક છે. તેથી, આ વર્ષના અંતમાં યોજાનાર ન્યુઝીલેન્ડના પડકારજનક પ્રવાસ પહેલા શ્રીલંકામાં 2-0થી શ્રેણી જીત મેળવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

શ્રીલંકા સામે બુમરાહનો રેકોર્ડ કેવો છે?

શ્રીલંકા સામે જસપ્રીત બુમરાહના આંકડા ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં તેમની સામે બે ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં ચાર ઇનિંગ્સમાં 9 ની સરેરાશથી 10 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે ચાર વિકેટ પણ લીધી હતી, જેમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 5/24 છે.

ભારત vs શ્રીલંકા: બે ટેસ્ટ મેચનું શેડ્યૂલ

ભારતીય ટીમ શ્રેણી પહેલા 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે, ત્યારબાદ બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના SSC ખાતે શરૂ થશે.

શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.

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