મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપમાં મોટો ફેરફાર, સ્ટાર બોલર બન્યો પહેલીવાર કેપ્ટન

PBKS vs MI: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમ IPL 2026 સીઝનની તેની 12મી લીગ-સ્ટેજ મેચ ધર્મશાળા સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ સામે રમી રહી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 7:41 PM IST

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 58મી લીગ મેચ હાલમાં ધર્મશાળાના સ્ટેડિયમમાં પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી સંભાળી છે; ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ તે એક વિશિષ્ટ ક્લબનો સભ્ય બન્યો. આ તેની આઈપીએલ કારકિર્દીમાં પહેલી વાર છે જ્યારે બુમરાહે કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળી છે. હાર્દિક પંડ્યા આ સીઝનની શરૂઆતમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા; જોકે, ઈજા બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. યાદવ વ્યક્તિગત કારણોસર આ ચોક્કસ મેચમાં રમી રહ્યો ન હોવાથી, પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ માટે નેતૃત્વ જસપ્રીત બુમરાહને સોંપવામાં આવ્યું છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરતાં જ જસપ્રીત બુમરાહ એક વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાયો. આઈપીએલના ઇતિહાસમાં આ ફક્ત પાંચમી ઘટના છે જ્યાં કોઈ ટીમે એક જ સિઝનમાં ત્રણ અલગ અલગ કેપ્ટન નિયુક્ત કર્યા છે; જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આ યાદીમાં બે વાર છે, પુણે વોરિયર્સ ઈન્ડિયા, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને પંજાબ કિંગ્સ દરેકે એક વાર આવું કર્યું છે. જસપ્રીત બુમરાહ આઈપીએલમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે કેપ્ટનશીપ સંભાળનાર માત્ર 10મો ખેલાડી બન્યો છે.

એક સિઝનમાં ત્રણ અલગ-અલગ કેપ્ટન બનાવનારી ટીમો

  • મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (2008) – હરભજન સિંહ, સચિન તેંડુલકર, શોન પોલોક.
  • પુણે વોરિયર્સ ઇન્ડિયા (2013) – એન્જેલો મેથ્યુસ, રોસ ટેલર, એરોન ફિન્ચ.
  • સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (2021) – ડેવિડ વોર્નર, કેન વિલિયમસન, મનીષ પાંડે.
  • પંજાબ કિંગ્સ (2024) – શિખર ધવન, સેમ કુરન, જીતેશ શર્મા.
  • મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (2026) – હાર્દિક પંડ્યા, સૂર્યકુમાર યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ.

બુમરાહ એ જણાવ્યું સૂર્યા કેમ નથી રમી રહ્યો

પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ પહેલા ટોસ દરમિયાન, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવની ગેરહાજરી અને પોતાની કેપ્ટનશીપ સંભાળવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે જસપ્રીત બુમરાહએ કહ્યું કે સૂર્યા વ્યક્તિગત કારણોસર આ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. કેપ્ટનશીપ અંગે, તેમણે ટિપ્પણી કરી, "હું 19 વર્ષનો હતો ત્યારે આ ટીમમાં જોડાયો હતો; તે સમયે, મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કરતા પહેલા મને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કેપ્ટનશીપ કરવાની તક મળશે. જોકે, આ પણ એક મોટી જવાબદારી છે. કેપ્ટન તરીકે, તમારે દરેકનું ધ્યાન રાખવું પડશે અને સાથે સાથે તમારું પોતાનું યોગદાન પણ આપવું પડશે. અમે આ સિઝનની બાકીની મેચોને સંપૂર્ણ ગંભીરતાથી લઈશું, કારણ કે આ એવી તકો છે જેમાંથી આપણે શીખીએ છીએ અને વિકાસ કરીએ છીએ."

