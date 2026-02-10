ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા યુએસએ ટીમને મોટો ઝટકો, જસદીપ સિંહ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં અમેરિકાની ટીમ પોતાની બીજી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ટીમ માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે.

જસદીપ સિંહ
જસદીપ સિંહ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
T20 WORLD CUP 2026: આજે યુએસએની ટીમ પાકિસ્તાન સામે તેની બીજી મેચ રમશે. આ મેચ પહેલા, યુએસએ ટીમની મુશ્કેલીઓ સતત વધી રહી છે. 10 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા યુએસએને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના ફાસ્ટ બોલર જસદીપ સિંહ ખભાની ઇજાને કારણે આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. 32 વર્ષીય જસદીપ સિંહને 5 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમાયેલી વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી. જસદીપ આ મેચમાં એક પણ બોલ નાખી શક્યો ન હતો. આ પછી, તે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારત સામે યુએસએની પ્રથમ ટી20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં ટીમનો ભાગ બની શક્યો ન હતો.

એહસાન આદિલને તક મળી

આઈસીસીએ જસદીપ સિંહના સ્થાને એહસાન આદિલનો યુએસએ ટીમમાં સમાવેશ કરવાની મંજૂરી આપી છે. એહસાન આદિલ અગાઉ પાકિસ્તાન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી ચૂક્યો છે. તેણે પાકિસ્તાન માટે ત્રણ ટેસ્ટ અને છ વનડે રમી છે, જોકે તેણે હજુ સુધી યુએસએ માટે સત્તાવાર મેચ રમી નથી.

ICC ના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટેની ઇવેન્ટ ટેકનિકલ કમિટીએ જસદીપ સિંહના સ્થાને એહસાન આદિલનો યુએસએ ટીમમાં સમાવેશ કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. જસદીપ સિંહને 5 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન જમણા ખભામાં ઈજા થઈ હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે એહસાન આદિલ પોતાની પહેલી મેચ પોતાના દેશ પાકિસ્તાન સામે રમી શકે છે. યુએસએ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ મેચ કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ (SSC) ખાતે રમાશે.

યુએસએ પર સંકટના વાદળો

જસદીપ સિંહ ઉપરાંત, બે અન્ય યુએસએ ફાસ્ટ બોલર પણ ઈજાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. ભારત સામેની મેચમાં અલી ખાન અને શુભમ રંજને બંને ઘાયલ થયા હતા. અલી ખાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, જ્યારે શુભમ રંજને તેની ઓવર દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. બંને બોલરોએ ઈજા પહેલા બે-બે ઓવર ફેંકી હતી, પરંતુ તેમને મેદાન છોડી દેવું પડ્યું હતું. હવે, પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે તેમની ઉપલબ્ધતા પણ શંકામાં છે. સતત ઈજાઓને કારણે, યુએસએ ટીમ સંતુલન સાથે સંઘર્ષ કરી રહી છે, ખાસ કરીને ફાસ્ટ બોલિંગ વિભાગમાં. આ પરિસ્થિતિ પાકિસ્તાન જેવી મજબૂત ટીમ સામેની મેચ પહેલા યુએસએ માટે મોટો પડકાર બની શકે છે.

યુએસએની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટીમ: મોનાંક પટેલ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), એન્ડ્રીસ ગૌસ, શાહન જયસૂર્યા, મિલિંદ કુમાર, શયાન જહાંગીર, સૈતેજા મુક્કામાલા, સંજય કૃષ્ણમૂર્તિ, હરમીત સિંહ, નોથુશ કેંજીગે, શેડલી વાન શૈલક, મોહમ્મદ શૈકવ, મોહમ્મદ, શૌક, શૌક, શૈલ રાંજને, અલી ખાન, એહસાન આદિલ.

