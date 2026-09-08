ભારત સામે ઐતિહાસિક T20 માટે જાપાનની ટીમની જાહેરાત, બંને ટીમો પહેલી વાર એકબીજા સામે રમશે
ભારત સામેની ઐતિહાસિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે જાપાને 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. કેન્ડેલ ફ્લેમિંગ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
Published : September 8, 2026 at 1:08 PM IST
INDIA VS JAPAN: ક્રિકેટના મેદાન પર ભારત અને જાપાન વચ્ચે મુકાબલો હકીકત બનવા જઈ રહ્યો છે. બંને દેશોની ટીમો પહેલીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. જાપાને આ ઐતિહાસિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમનું નેતૃત્વ કેન્ડેલ ફ્લેમિંગ કરશે, જે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ટીમનું નેતૃત્વ પણ કરશે.
ભારત અને જાપાન વચ્ચેની આ મેચ 22 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ જાપાનના તોચીગી પ્રીફેક્ચરના સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ સુઝુકી કપનો એક ભાગ છે અને ભારત અને જાપાન વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોના 75 વર્ષ પૂરા થવાના ઉજવણીની શરૂઆત કરવા માટે તેનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
🚨🇯🇵 THE SQUAD IS HERE! 🇯🇵🚨— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 7, 2026
日本 🇯🇵 が、スズキカップでインド 🇮🇳 と対戦する歴史的な一戦に臨むメンバーを発表しました。#japancricket #クリケット #india #JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/DtbkXKCmt0
જાપાનની ટીમમાં ધાકડ ખેલાડીઓ
કેપ્ટન કેન્ડેલ ફ્લેમિંગ ઉપરાંત, જાપાની ટીમમાં ચાર્લી હારા-હિન્ઝે, બેન્જામિન ગો ઇટો-ડેવિસ, કોહેઈ કુબોટા, વાટારુ મિયાચી, ર્યો સાકુરાનો, ડેક્લાન સુઝુકી, શોમા સ્લેટર, એલેક્ઝાન્ડર શિરાઈ, લાચલાન લેક, માકોટો તાનિયામા, ઇબ્રાહિમ તાકાહાશી, ત્સુયોશી તાકાડા, જેક કુસુદા અને એલિસ્ટર ફ્લેમિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચ 'સ્પોર્ટ 75' પહેલનો એક ભાગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય રમતગમત દ્વારા ભારત અને જાપાન વચ્ચે પરસ્પર જોડાણ અને સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ પહેલ બંને દેશો વચ્ચે રમતગમતના સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને જાપાની લોકોમાં ક્રિકેટની પહોંચ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
જ્યારે તાજેતરમાં મેચની જાહેરાત કરવામાં આવી, ત્યારે જાપાન ક્રિકેટ એસોસિએશનના સીઈઓ નાઓકી મિયાજીએ ભારત સામેની મેચને જાપાની ક્રિકેટ માટે એક ઐતિહાસિક તક ગણાવી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે શાસક વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતને જાપાનમાં રમવા માટે આમંત્રણ આપવું એ એસોસિએશન માટે ખરેખર ખાસ પ્રસંગ હતો. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોનું સ્વાગત કરવા સાથે, તેમણે સ્થાનિક જાપાની વસ્તીને મેચ દરમિયાન બહાર આવીને તેમની ટીમને ટેકો આપવા વિનંતી પણ કરી.
🇯🇵🔥 HISTORY IN THE MAKING! 🔥🇮🇳— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 4, 2026
史上初めて、日本🇯🇵とインド🇮🇳が日本の佐野国際クリケット場でT20インターナショナルの舞台で対戦します。！チケット情報や視聴方法については、近日中にお知らせします。🔥#japancricket #クリケット #India #JPNvIND #SuzukiCup2026 pic.twitter.com/sAZKECWZQS
મેચ સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ
નોંધનીય છે કે આ ઐતિહાસિક મેચ માટે સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાસ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે ગ્રાઉન્ડમાં સામાન્ય રીતે લગભગ 500 દર્શકોની ક્ષમતા હોય છે, ત્યારે રમત દરમિયાન આશરે 2,000 લોકોની હાજરીની અપેક્ષા છે. જાપાન ક્રિકેટ એસોસિએશન ટૂંક સમયમાં તેની વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ટિકિટ વેચાણ અંગેની વિગતો જાહેર કરશે.
જાપાનની ટીમ: કેન્ડેલ ફ્લેમિંગ (કેપ્ટન), હાર્લી હારા-હિન્ઝે, બેન્જામિન ગૌ-ઇટો ડેવિસ, કોહેઈ કુબોટા, વાટારુ મિયાઉચી, રિયો સાકુરાનો, ડેક્લાન સુઝુકી, શોમા સ્લેટર, એલેક્ઝાન્ડર શિરાઈ, લાચલાન લેક, માકોટો તાનિયામા, ઇબ્રાહિમ તાકાહાશી, ત્સુયોશી તાકાડા, જેક કુસુદા, એલિસ્ટર ફ્લેમિંગ.
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