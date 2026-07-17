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JAPAN OPEN: સિંધુ પહોંચી સેમિફાઇનલમાં, ચીનની ચેન યુફેઈ સામે ટક્કર

પીવી સિંધુએ હવે જાપાન ઓપન 2026 ના સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન કન્ફર્મ કરી લીધું છે, જેમાં તેનો મુકાબલો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જાપાનની ઓકુહારા સામે થવાનો હતો.

PV SINDHU
PV SINDHU (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 1:27 PM IST

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JAPAN OPEN: ભારતીય સ્ટાર મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી આગામી એશિયન ગેમ્સ 2026 પહેલા શાનદાર ફોર્મમાં છે. પીવી સિંધુ હાલમાં જાપાન ઓપન સુપર-750 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે, જ્યાં તેનો મુકાબલો 17 જુલાઈની સવારે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં યજમાન દેશની ખેલાડી અને ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ચેમ્પિયન નાઓમી ઓકુહારા સામે થવાનો હતો, પરંતુ આ મેચમાં પીવી સિંધુને વોકઓવર મળ્યો અને તેણે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. પીવી સિંધુ હવે સેમિફાઇનલમાં ભૂતપૂર્વ ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન અને વિશ્વ નંબર 4 ખેલાડી ચીનની ચેન યુફેઈ સામે ટકરાશે.

સિંધુ ત્રણ વર્ષ પછી સુપર-750 ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી

પીવી સિંધુએ 2026 માં ઉત્તમ ફોર્મ જોયું છે, જેનાથી તેણીના રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. સિંધુ ત્રણ વર્ષના વિરામ પછી સુપર-750 ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી હતી, તેણીની છેલ્લી સફળતા 2023 માં ડેનમાર્ક ઓપનમાં આવી હતી. સિંધુના રેન્કિંગની વાત કરીએ તો, તે આ વર્ષની શરૂઆતમાં 18મા ક્રમે હતી, પરંતુ હાલમાં તે વિશ્વ રેન્કિંગમાં 9મા ક્રમે છે. સિંધુ માટે સેમિફાઇનલ મેચ મુશ્કેલ રહેશે, કારણ કે ચીની ખેલાડી ચેન યુફેઈ સામે તેનો રેકોર્ડ ખરાબ રહ્યો છે, કારણ કે તે તેમની છેલ્લી પાંચ મેચમાંથી દરેકમાં હારનો સામનો કરી રહી છે. બંને વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, સિંધુએ 14 માંથી છ મેચ જીતી છે, જ્યારે ચેન યુફેઈએ આઠ જીતી છે.

સિંધુ તેના પહેલા ટાઇટલની રાહ જોઈ રહી છે

સિંધુ આ સિઝનમાં તેના પહેલા ટાઇટલની રાહ જોઈ રહી છે. તેણીએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવનારા ખેલાડીઓ સામે સંઘર્ષ કર્યો છે. એન સે-યંગે પણ ઈજાને કારણે જાપાન ઓપનમાંથી નામ પાછું ખેંચી લીધું. મોટાભાગના ટોચના શટલરો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની નજીક ઈજાનું જોખમ લેવા માટે તૈયાર નહીં હોય. આવતા અઠવાડિયે ચાઇના ઓપન પણ એક મહત્વપૂર્ણ સુપર 1000 ઇવેન્ટ છે.

સિંધુ અને ચેન વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ ક્યારે શરૂ થશે?

જાપાન ઓપન 2026માં પીવી સિંધુ અને ચેન યુફેઈ વચ્ચેનો સેમિફાઇનલ મેચ 18 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 6:30 વાગ્યે રમાશે. ભારતીય ચાહકો આ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ Jio Hotstar એપ પર ઓનલાઈન જોઈ શકે છે. 2026 એશિયન ગેમ્સ પહેલા પીવી સિંધુનું ફોર્મ ચોક્કસપણે ભારતીય ચાહકો માટે એક મોટી રાહત છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ તેના મેડલ જીતવાની અપેક્ષા રાખે છે. પીવી સિંધુ જાપાનમાં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય બેડમિન્ટન ટીમનો ભાગ છે.

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