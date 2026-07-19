પીવી સિંધુએ રચ્યો ઇતિહાસ, જાપાન ઓપન ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બની
પીવી સિંધુએ જાપાન ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં ત્રણ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન યામાગુચીને 21-17, 21-17 થી હરાવી.
Published : July 19, 2026 at 11:42 AM IST
ટોક્યો: બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પીવી સિંધુએ જાપાન ઓપન ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણીએ ફાઇનલ મેચમાં ત્રણ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અકાને યામાગુચીને 21-17, 21-17 થી હરાવી, બે વર્ષથી વધુ સમયમાં પોતાનો પહેલો ટાઇટલ જીત્યો.
આ સાથે, સિંધુ પણ આ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બની. રવિવારે (19 જુલાઈ) જાપાન ઓપન ફાઇનલમાં, 31 વર્ષીય સિંધુએ અવિરત પ્રહારને વ્યૂહાત્મક શિસ્ત સાથે જોડીને અને મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં સંયમ જાળવી રાખીને વિજય મેળવ્યો.
ડિસેમ્બર 2024 માં સૈયદ મોદી ટુર્નામેન્ટ જીત્યા પછી આ ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનું પ્રથમ BWF વર્લ્ડ ટૂર ટાઇટલ છે. વધુમાં, આ જીતથી સિંધુની સુપર 750 કે તેથી વધુ ટાઇટલ જીતવાની સાત વર્ષની રાહનો પણ અંત આવ્યો.
આ જાપાન ઓપન જીત 2019 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ જીત્યા પછી સિંધુની સૌથી મોટી ટાઇટલ જીત છે.