સિનસિનાટી ઓપન: પાંચ વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ વિજેતા જેનિક સિનર નહિ રમે, અલ્કારાઝ પણ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
વર્તમાન વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન અને પાંચ વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ વિજેતા જેનિક સિનર જમણા ઘૂંટણની ઈજાને કારણે સિનસિનાટી ઓપનમાંથી ખસી ગયા છે.
Published : August 10, 2026 at 3:59 PM IST
Cincinnati Open: વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન અને પાંચ વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ વિજેતા યાનિક સિનર જમણા ઘૂંટણની ઈજાને કારણે સિનસિનાટી ઓપનમાંથી ખસી ગયા છે. ટુર્નામેન્ટના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલે રવિવારે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. સિનર્સ સિનર્સ સિનસિનાટી ઓપનમાંથી ખસી ગયા હોવાથી, ટુર્નામેન્ટ હવે બે યુવા ટેનિસ સુપરસ્ટાર - સિનર અને તેમના લાંબા સમયના હરીફ કાર્લોસ અલ્કારાઝ વિના રમાશે. ટુર્નામેન્ટના સત્તાવાર હેન્ડલે પોસ્ટ કર્યું. "યાનિક સિનર જમણા ઘૂંટણની ઈજાને કારણે સિનસિનાટી ઓપનમાંથી ખસી ગયા છે. અમારા 2024 ચેમ્પિયનને શુભેચ્છાઓ, અને અમે આવતા વર્ષે તમને મળવા માટે આતુર છીએ,"
સિનર 2024 ચેમ્પિયન હતો: સિનરે 2024 માં સિનસિનાટી ઓપન જીત્યું હતું, ફાઇનલમાં ફ્રાન્સિસ ટિયાફોને 7-6 (7-4), 6-2 થી હરાવ્યું હતું. સિનરનું પાછું ખેંચવું ટુર્નામેન્ટ માટે એક મોટો ફટકો છે. સિનસિનાટી ઓપન 13-23 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાવાનું છે, જ્યારે સિઝનનો અંતિમ ગ્રાન્ડ સ્લેમ, યુએસ ઓપન, 30 ઓગસ્ટથી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રમાશે.
Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026
Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE
સિનસિનાટી ઓપનમાંથી અલકારાઝ પણ બહાર: સિનર પહેલા, તેના કટ્ટર હરીફ કાર્લોસ અલકારાઝે પણ સિનસિનાટી ઓપનમાંથી ખસી ગયા છે. સાત વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન, અલકારાઝ ગયા વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટમાં જીતેલા ખિતાબનો બચાવ કરી શકશે નહીં. એપ્રિલમાં બાર્સેલોના ઓપન દરમિયાન કાંડામાં ઈજા થયા બાદથી તે સ્પર્ધાત્મક ટેનિસથી દૂર છે. આ ઈજાને કારણે તે ફ્રેન્ચ ઓપન અને વિમ્બલ્ડન પણ ચૂકી ગયો હતો.
યુએસ ઓપનમાં વાપસી કરવા તૈયારી: 23 વર્ષીય અલ્કારાઝ હવે યુએસ ઓપનમાં વાપસી માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે. આ વર્ષે યુએસ ઓપન 30 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, અને અલ્કારાઝ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કરશે. સ્પેનના ખેલાડીએ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં ધીમે ધીમે તેની ફિટનેસમાં સુધારો કર્યો છે; તેણે સિનસિનાટીમાં સંપૂર્ણ તાલીમ ફરી શરૂ કરતા પહેલા તેની શારીરિક શક્તિ અને કન્ડીશનીંગ પર કામ કર્યું હતું. જોકે, સિનરની ઘૂંટણની ઈજા અને અલ્કારાઝની કાંડાની ઈજાને કારણે સિનસિનાટી ઓપનમાં સ્ટાર ખેલાડીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. હવે, બંને ખેલાડીઓ આગામી યુએસ ઓપન માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ રહેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
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