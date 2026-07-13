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યાનિક સિનરે ઝ્વેરેવને હરાવી સતત બીજો વિમ્બલ્ડન ખિતાબ જીત્યો, પાંચમો ગ્રાન્ડ સ્લેમ પોતાના નામે કર્યો

યાનિક સિનરે એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવને હરાવીને વિમ્બલ્ડન 2026નો ખિતાબ જીત્યો. આ જીત સાથે, સિનરે સતત બીજી વિમ્બલ્ડન ટ્રોફી જીતી છે.

jannik sinner becomes Wimbledon 2026 champion
jannik sinner becomes Wimbledon 2026 champion (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 1:54 PM IST

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WIMBLEDON 2026: વિશ્વના નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી યાનિક સિનરે ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વિમ્બલ્ડન મેન્સ સિંગલ્સ ટાઇટલ જીત્યું. ઇટાલીના સિનરે સેન્ટર કોર્ટ પર ફાઇનલમાં જર્મનીના એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવને 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 થી હરાવીને વિમ્બલ્ડન 2026 ટ્રોફી જીતી. આ તેની પાંચમી ગ્રાન્ડ સ્લેમ કારકિર્દી હતી. ફાઇનલ ખૂબ જ ખાસ હતી, જેમાં ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. ત્રણ કલાકથી વધુ ચાલેલી આ મેચમાં બંને ખેલાડીઓએ પોતાની બધી શક્તિથી રમત રમી. સિનર ટેનિસ ઇતિહાસમાં સતત બે વિમ્બલ્ડન ટાઇટલ જીતનાર 10મો ખેલાડી બન્યો.

પહેલા બે સેટમાં બંને ખેલાડીઓનું શાનદાર પ્રદર્શન

ફાઇનલ મેચનો પહેલો સેટ ખૂબ જ રોમાંચક રહ્યો. બંને ખેલાડીઓએ એકબીજાને સખત લડાઈ આપી, જેના કારણે ટાઇબ્રેક થયો. ઝ્વેરેવે શક્તિશાળી ફોરહેન્ડ વિનર સાથે પહેલો સેટ જીત્યો. પોઇન્ટ જીત્યા પછી તેણે ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી. બીજા સેટમાં પણ બંને ખેલાડીઓએ કેટલાક ઉત્તમ શોટ રમ્યા. જોકે, સેટની અંતિમ ક્ષણોમાં ઝ્વેરેવ થોડો હતાશ દેખાયો. સિનરે આનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને ટાઇબ્રેકમાં લીડ મેળવીને બીજો સેટ જીતી લીધો. આમ, મેચ એક સેટના ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ.

ઝ્વેરેવ મેચની વચ્ચે જ ઘાયલ થઈ ગયો

મેચના ત્રીજા સેટમાં, જે અઢી કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલ્યો, ઝ્વેરેવને લીડ મેળવવાની પહેલી તક મળી. જોકે, સિનરના ડ્રોપ શોટને રોકવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તે લપસી ગયો અને કોર્ટ પર પડી ગયો. ઝ્વેરેવે પોતાનો જમણો ઘૂંટણ પકડી લીધો અને પીડાથી કરડ્યો, જેના કારણે સ્ટેડિયમના ચાહકો શ્વાસ રોકાઈ ગયા. આમ છતાં, ઝ્વેરેવે તેની સર્વિસ ગેમમાં પાટો બાંધ્યા પછી રમવાનું ચાલુ રાખ્યું. જોકે, બીજી જ ગેમમાં, સિનરે તેની સર્વિસ ગેમ જીતી લીધી અને 5-3થી આગળ થઈ ગયો. આનાથી હતાશ થઈને, ઝ્વેરેવે ગુસ્સાથી કોર્ટ પર પોતાનો રેકેટ ફેંક્યો. ત્યારબાદ સિનરે ત્રીજો સેટ પણ જીતી લીધો, મેચમાં 2-1ની લીડ મેળવી.

સિનરે અંતિમ સેટ એકતરફી જીત્યો

ચોથા સેટમાં, સિનરે ઝ્વેરેવની સર્વિસ ગેમ જીતીને 4-3ની લીડ મેળવી. ત્યારબાદ તેણે ઝ્વેરેવને વાપસી કરવાની કોઈ તક નકારી કાઢી અને શાનદાર પ્રદર્શન કરીને મેચ જીતી લીધી. પોતાની જીત બાદ, 24 વર્ષીય સિનર ઘાસ પર પડી ગઈ અને સતત બીજી વખત વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન બનવાની ઉજવણી કરી. અગાઉ, 11 જુલાઈના રોજ, વિમ્બલ્ડન 2026માં મહિલા સિંગલ્સ ફાઇનલ રમાઈ હતી, જેમાં લિન્ડા નોસ્કોવાએ જીત મેળવી હતી.

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