WWWW... સૌરાષ્ટ્ર સામે ડેબ્યૂ મેચમાં 4 બોલમાં 4 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રેલવે માટે T20 ડેબ્યૂ કરતા, યુપીના ઝડપી બોલર જમશેદ આલમે સૌરાષ્ટ્ર સામે સતત 4 બોલમાં 4 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : November 22, 2026 at 4:09 PM IST
SMAT 2026-27: 22 નવેમ્બર, રવિવારના રોજ 2026-27 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ જોવા મળી. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં રેલવે તરફથી રમતા ઉત્તર પ્રદેશના મધ્યમ ગતિના બોલર જમશેદ આલમે સૌરાષ્ટ્ર સામે સતત ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લઈને સનસનાટી મચાવી દીધી. આ નોંધપાત્ર પ્રદર્શન સાથે, જમશેદ પુરુષ ટી20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો ભારતીય બોલર બન્યો.
ઇન્દોરમાં રમાયેલી આ મેચમાં, રેલ્વેએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 182/5 નો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, સૌરાષ્ટ્રના કેપ્ટને ચોથી ઓવરમાં T20 માં ડેબ્યુ કરનાર જમશેદ આલમને બોલ સોંપ્યો. જમશેદે તેની પહેલી જ ઓવરમાં ચાર બેટ્સમેન હાર્વિક દેસાઈ, પ્રેરક માંકડ, રુચિત આહિર અને સમ્મર ગજ્જરને સતત ચાર બોલમાં આઉટ કરીને ભારે તબાહી મચાવી દીધી.
ત્યારબાદ તેણે પોતાની આગામી ઓવરમાં સિદ્ધાર્થ રાણાને આઉટ કરીને માત્ર નવ બોલમાં પાંચ વિકેટ લીધી, જેનાથી સૌરાષ્ટ્રનો સ્કોર 30/6 થઈ ગયો. જમશેદે પોતાના સ્પેલમાં 5/38 લીધા, જેના કારણે રેલવેએ 29 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. તે પુરુષોની T20 ડેબ્યૂમાં પાંચ વિકેટ લેનાર છઠ્ઠો ભારતીય બોલર પણ બન્યો.
The start of something bigger? Railways' 23-year-old right-arm medium pacer Jamshed Alam had a dream T20 debut as he became the third Indian bowler to take four wickets in four balls in the format 🔗 https://t.co/mG5aCV3VkL https://t.co/lNJPrN06ZT— Cricinfo (@cricinfo) November 22, 2026
અભિમન્યુ મિથુન અને દર્શન નલકાંડેની સાથે ખાસ ક્લબમાં જોડાયો
જમશેદ આલમ પહેલા, ભારત માટે ફક્ત બે બોલરોએ પુરુષોની T20 ક્રિકેટમાં સતત ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, અને બંને વખત આ સિદ્ધિ ઇનિંગની 20મી ઓવરમાં આવી હતી:
- અભિમન્યુ મિથુન (કર્ણાટક): નવેમ્બર 2019માં હરિયાણા સામે 20મી ઓવરમાં ચાર બોલમાં 4 વિકેટ.
- દર્શન નાલકંડે (વિદર્ભ): નવેમ્બર 2021માં કર્ણાટક સામે 20મી ઓવરમાં ચાર બોલમાં 4 વિકેટ.
- જમશેદ આલમ (રેલ્વે): નવેમ્બર 2026માં સૌરાષ્ટ્ર સામે તેની ડેબ્યૂ ઓવર (ઇનિંગની ચોથી ઓવર)માં ચાર બોલમાં 4 વિકેટ.
જમશીદ આલમ તેના T20 ડેબ્યૂમાં સતત ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લેનાર વિશ્વનો બીજો બોલર બન્યો. પાકિસ્તાનના અફાક આફ્રિદીએ ડિસેમ્બર 2024માં ચેમ્પિયન્સ T20 કપ દરમિયાન તેના ડેબ્યૂમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
જમશેદ આલમ કોણ છે?
ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી ઝડપી બોલર જમશેદ આલમ અગાઉ યુપી ટી20 લીગમાં મેરઠ મેવેરિક્સ તરફથી રમી ચૂક્યો છે. તેણે અંડર-23 સીકે નાયડુ ટ્રોફીમાં રેલ્વેનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું હતું અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં ટી20 મુંબઈ લીગમાં આકાશ ટાઇગર્સ MWS તરફથી રમ્યો હતો.
આ પણ વાંચોઃ