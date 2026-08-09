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માલાબાર રિવર ઇન્ટરનેશનલ કાયકિંગ કોમ્પિટિશન 2026: જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન

કેરળના કોઝિકોડ જિલ્લામાં આવેલી ચાલીપુઝા અને ઇરુવાઝિંજી નદીઓના અતિ તીવ્ર, ખડકાળ અને જોખમી રેપિડ્સ પર આ વૈશ્વિક સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન (INFORMATION DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 3:24 PM IST

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જામનગર: એશિયાની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને પડકારજનક સાહસિક રમત સ્પર્ધાઓ પૈકીની એક એવી 'માલાબાર રિવર ઇન્ટરનેશનલ કાયકિંગ કોમ્પિટિશન-2026 'માં ગુજરાતે સુવર્ણ સફળતા મેળવીને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. જામનગર સિંચાઈ વિભાગમાં વર્ગ-2 ના આસિસ્ટંટ એન્જિનિયર તરીકે ફરજ બજાવતા યુવા સાહસિક નચિકેતા ગુપ્તાએ કેરળ ખાતે યોજાયેલી આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવીને ચેમ્પિયનનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. આ ભવ્ય વિજય સાથે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્હાઇટ વોટર કાયકિંગ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવનારા સમગ્ર ગુજરાતના પ્રથમ કયાકર બની ગયા છે.

10 થી વધુ દેશોના શ્રેષ્ઠ કાયકરો વચ્ચે આકરી સ્પર્ધા

કેરળના કોઝિકોડ જિલ્લામાં આવેલી ચાલીપુઝા અને ઇરુવાઝિંજી નદીઓના અતિ તીવ્ર, ખડકાળ અને જોખમી રેપિડ્સ પર આ વૈશ્વિક સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઇવેન્ટમાં ભારત ઉપરાંત યુરોપ, અમેરિકા, કેનેડા, ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા ૧૦થી વધુ દેશોના શ્રેષ્ઠ અને અનુભવી કાયકરોએ ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધાની અત્યંત કઠિન ગણાતી 'બોટર ક્રોસ' અને 'ડાઉનરિવર રેસ' જેવી કેટેગરીમાં નચિકેતા ગુપ્તાએ પોતાની અસાધારણ ઝડપ, અદ્ભુત શારીરિક સંતુલન, શ્રેષ્ઠ તકનીકી કૌશલ્ય અને જોખમી પરિસ્થિતિમાં ત્વરિત નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા દર્શાવીને વિશ્વભરના વૈશ્વિક સ્પર્ધકોને પછાડીને આ ઝળહળતી સફળતા મેળવી છે.

જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન (Etv Bharat Gujarat)
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન (INFORMATION DEPARTMENT)

સરકારી ફરજ અને સાહસિક રમતોનો અનોખો સમન્વય

કાયકિંગ એ વિશ્વની અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત રમત છે અને તેની કેટલીક શાખાઓ ઓલિમ્પિકમાં પણ સામેલ છે. તેમાં પણ 'વ્હાઇટ વોટર કાયકિંગ'ને સૌથી વધુ સાહસિક માનવામાં આવે છે. પર્વતીય નદીઓના તેજ પ્રવાહ, વિશાળ મોજાં અને ધસમસતા પાણી વચ્ચે કાયક ચલાવવા માટે અસાધારણ તકનીક તથા મજબૂત શારીરિક અને માનસિક ધૈર્યની જરૂર પડે છે.

જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન (INFORMATION DEPARTMENT)
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન (INFORMATION DEPARTMENT)

જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તાએ સરકારી સેવાની વ્યસ્ત અને જવાબદારીપૂર્વકની ફરજો નિભાવવાની સાથે-સાથે અવિરત મહેનત અને આકરી તાલીમ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ પૂર્વે પણ તેઓ સ્કીઇંગ, પેરાગ્લાઇડિંગ, સ્કાયડાઇવિંગ અને પર્વતારોહણ જેવી વિવિધ સાહસિક રમતોમાં ગુજરાતનું સફળ પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે.

જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન
જામનગરના નચિકેતા ગુપ્તા બન્યા ગોલ્ડન ચેમ્પિયન (INFORMATION DEPARTMENT)

ગુજરાતના યુવાનો માટે પ્રેરણાસ્રોત

પોતાની આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ અંગે હર્ષ વ્યક્ત કરતા નાચિકેતા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારત અને ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને ગોલ્ડ મેડલ મેળવવો એ મારા માટે અત્યંત ગૌરવની ક્ષણ છે. મારી ઈચ્છા છે કે આ સિદ્ધિથી પ્રેરિત થઈને ગુજરાતના વધુને વધુ યુવાનો વ્હાઇટ વોટર કાયકિંગ જેવી રોમાંચક અને સાહસિક રમતો તરફ આગળ વધે." નાચિકેતા ગુપ્તાની આ અવિસ્મરણીય સિદ્ધિ માત્ર એક મેડલ પૂરતી સીમિત ન રહેતા ગુજરાતના સાહસિક રમતગમતના ઇતિહાસમાં એક નવો સુવર્ણ અધ્યાય ઉમેરે છે અને રાજ્યમાં વ્હાઇટ વોટર કાયકિંગ ક્ષેત્રે નવા યુગનો પ્રારંભ સૂચવે છે.

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