રણજી ટ્રોફી ફાઈનલ: જમ્મુ કાશ્મીરે રચ્યો ઈતિહાસ, પહેલીવાર રણજી ટ્રોફી પોતાને નામ કરી
Ranji Trohpy Final: જમ્મુ કાશ્મીરે રણજી ટ્રોફીની ફાઈનલમાં કર્ણાટકને પહેલી ઈનિંગની લીડના આધારે હરાવ્યું છે.
Published : February 28, 2026 at 4:45 PM IST
Ranji Trophy Final: જમ્મુ અને કાશ્મીર અને કર્ણાટક વચ્ચેની રણજી ટ્રોફી ફાઇનલ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ, પરંતુ જમ્મુ અને કાશ્મીરને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 291 રનની લીડને કારણે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું. જમ્મુ અને કાશ્મીરે પ્રથમ વખત રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો, જ્યારે કર્ણાટકનું નવમી વખત ટાઇટલ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. જમ્મુ અને કાશ્મીરે ટોસ જીતીને પ્રથમ ઇનિંગમાં 584 રન બનાવ્યા, જ્યારે કર્ણાટક ફક્ત 293 રન જ બનાવી શક્યું.
મેચના પાંચમા અને અંતિમ દિવસે, જમ્મુ અને કાશ્મીરે 342/4 પર પોતાનો બીજો ઇનિંગ જાહેર કરી, જેનાથી તેમની કુલ લીડ 633 રન થઈ ગઈ. જોકે, કર્ણાટકે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવ્યા બાદ, મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. આ પછી, જમ્મુ અને કાશ્મીરને તેમની પ્રથમ ઇનિંગની લીડના આધારે ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવ્યું.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
Congratulations to Jammu & Kashmir on clinching the #RanjiTrophy 2025-26 title 👏@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MK783wzvtZ
ફાઇનલ મેચ અને ટુર્નામેન્ટનો હીરો
જમ્મુ અને કાશ્મીરના શુભમ પુંડિરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો. તેણે ફાઇનલ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં શાનદાર 121 રન બનાવ્યા, જેનાથી જમ્મુ અને કાશ્મીરે મોટો સ્કોર બનાવ્યો. ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબીને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. તેણે આ સિઝનમાં સૌથી વધુ 60 વિકેટ લીધી, જેમાં સાત વખત પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. નબીએ ફાઇનલ મેચમાં પણ પાંચ વિકેટ લીધી.
જમ્મુ કાશ્મીરની પહેલી ઇનિંગ
જમ્મુ અને કાશ્મીરે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 584 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. ઓપનર કામરાન ઇકબાલ સિવાય, તેના તમામ છ ટોચના બેટ્સમેન 50 થી વધુ રન બનાવવામાં સફળ રહ્યા. શુભમ પુંડિરે શાનદાર 121 રન બનાવ્યા. યાવર હસન (88), કેપ્ટન પારસ ડોગરા (70), અબ્દુલ સમદ (61), કન્હૈયા વાધવાન (70) અને સાહિલ લોત્રાએ શાનદાર 72 રન બનાવ્યા. કર્ણાટક તરફથી પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ પાંચ વિકેટ લીધી.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐌𝐌𝐔 & 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐌𝐈𝐑! 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
🎥 An outpouring of pure, unadulterated emotion as J&K conquer the summit to claim their first-ever #RanjiTrophy crown 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XRyia1coda
કર્ણાટકની પહેલી ઇનિંગ
584 રનના જવાબમાં, કર્ણાટકનો પહેલી ઇનિંગ 293 રનમાં સમેટાઈ ગઈ. મયંક અગ્રવાલનો 160 રન સૌથી વધુ સ્કોર હતો. જમ્મુ અને કાશ્મીરના બોલરો સામે અન્ય બેટ્સમેન ટકી શકવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, જેના કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરને પ્રથમ ઇનિંગમાં 291 રનની નોંધપાત્ર લીડ મળી. આકિબ નબીએ સૌથી વધુ પાંચ વિકેટ લીધી, જ્યારે સુનિલ કુમાર અને યુદ્ધવીર સિંહે બે-બે વિકેટ લીધી.
જમ્મુ અને કાશ્મીરનો બીજો ઇનિંગ
291 રનની લીડ લીધા પછી, જમ્મુ અને કાશ્મીરે બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર બેટિંગ કરી, પાંચમા દિવસે 4 વિકેટે 342 રન પર ડિકલેર કરી. કામરાન ઇકબાલના અણનમ 160 અને સાહિલ લોત્રાના અણનમ 101 રન સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા. કર્ણાટક માટે કૃષ્ણાએ બે વિકેટ લીધી.
કર્ણાટક માટે 633 રનનો લક્ષ્યાંક હતો
ફાઇનલ મેચના પાંચમા અને અંતિમ દિવસે, જ્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરે ટી ટાઈમ પહેલા પોતાનો દાવ ડિક્લેર કર્યો, ત્યારે કર્ણાટકના કેપ્ટને સમયના અભાવે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો અને તેના પ્રતિસ્પર્ધી પારસ ડોગરા સાથે હાથ મિલાવીને ડ્રોમાં સંમતિ આપી. મેચ ડ્રો થઈ, પરંતુ પ્રથમ ઇનિંગમાં પોતાની લીડને કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીર પ્રથમ વખત રણજી ટ્રોફી ચેમ્પિયન બન્યું.
