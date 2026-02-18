ETV Bharat / sports

જમ્મુ અને કાશ્મીરે બંગાળને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ, પહેલીવાર રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં પહોંચી

જમ્મુ અને કાશ્મીરે રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીર રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરે બંગાળને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ
જમ્મુ અને કાશ્મીરે બંગાળને હરાવી રચ્યો ઈતિહાસ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JK vs WB: ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક નવી કહાની લખાઈ છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરે પહેલીવાર રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરે સેમિફાઇનલમાં સ્ટાર્સથી ભરપૂર બંગાળને હરાવીને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. જમ્મુ અને કાશ્મીરે ચોથી ઇનિંગમાં છ વિકેટ બાકી રહેતા 126 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો.

આ જીતનો ખરો હીરો આકિબ નબી હતો, જેને સતત બીજી મેચ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. તેણે બંગાળ સામેની મેચમાં કુલ નવ વિકેટ લીધી હતી, જેમાં પ્રથમ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. બોલિંગ ઉપરાંત, અબ્દુલ સમદે બેટથી પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્રથમ ઇનિંગમાં મહત્વપૂર્ણ 82 રન બનાવ્યા બાદ, તેણે બીજી ઇનિંગમાં અણનમ 30 રન બનાવીને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ.

મેચ રોમાંચક રહી

બંગાળની પહેલી ઇનિંગમાં, સુદીપ કુમાર ઘરામીએ 146 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેનાથી ટીમ 328 ના સ્કોર સુધી પહોંચી શકી. ત્યારબાદ મોહમ્મદ શમીએ આઠ વિકેટ લીધી અને બંગાળને 26 રનની લીડ અપાવી. જોકે, જમ્મુ અને કાશ્મીરે શાનદાર ટક્કર આપી. અબ્દુલ સમદના 82 અને આકિબ નબીના 42 રનથી ટીમ 300 રનનો સ્કોર પાર કરી શકી. 26 રનની લીડ મેળવ્યા બાદ, બંગાળ મજબૂત સ્થિતિમાં દેખાતું હતું, પરંતુ બીજા ઇનિંગમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરના બોલરોએ મેચનું પાસું ફેરવી દીધું. આકિબ નબીએ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે સુનિલ કુમારે પણ ચાર બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. બંગાળ ફક્ત 99 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

નબીના પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શને જમ્મુ અને કાશ્મીરને ફાઇનલમાં પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. તેણે મધ્યપ્રદેશ સામે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં વિજયમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી, જેમાં 110 રનમાં 12 વિકેટ લીધી. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 40 રન આપીને 7 વિકેટ અને બીજી ઇનિંગમાં 70 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. નબીની ઉત્તમ બોલિંગને કારણે, જમ્મુ અને કાશ્મીર 56 રનથી જીતવામાં સફળ રહ્યું.

જમ્મુ અને કાશ્મીરે દબાણ હેઠળ સારુ પ્રદર્શન કર્યું

126 રનનો લક્ષ્યાંક સરળ નહોતો. બંગાળના બોલરોએ તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ જમ્મુ અને કાશ્મીરના બેટ્સમેનોએ સંયમ જાળવી રાખ્યો અને 6 વિકેટ હાથમાં રાખીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. હવે, ટીમની નજર રણજી ટ્રોફી ટાઇટલ પર રહેશે, જ્યાં તેઓ બીજો નવો ઇતિહાસ રચવાનું લક્ષ્ય રાખશે. ફાઇનલમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરનો સામનો કર્ણાટક અને ઉત્તરાખંડ વચ્ચે ચાલી રહેલી સેમિફાઇનલ મેચના વિજેતા સાથે થશે.

આ પણ વાંચો:

  1. આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે મુકાબલો, ટીમમાં થઈ શકે છે ફેરફાર
  2. વરસાદે ઓસ્ટ્રેલિયાની આશાઓ પર ફેરવ્યું પાણી, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માંથી બહાર

TAGGED:

RANJI TROPHY FINAL 2026
JAMMU KASHMIR VS BENGAL
RANJI TROPHY SEMIFINAL
RANJI TROPHY 2026
RANJI TROPHY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.