કોણ છે આકિબ નબી? 30 લાખની બેઝ પ્રાઈસ ધરાવતા અનકેપ્ડ ખેલાડીને મળ્યા 8.40 કરોડ રુપિયા

જમ્મુ અને કાશ્મીરના આકિબ નબીને દિલ્હી કેપિટલ્સે 8.40 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો.

આકિબ નબી
આકિબ નબી (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 6:43 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 6:49 PM IST

જમ્મુ અને કાશ્મીર: દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2026 ના મીની-હરાજીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના આકિબ નબીને ₹8.40 કરોડ (US$1.2 મિલિયન) માં કરારબદ્ધ કર્યા ત્યારે ક્રિકેટ વિશ્લેષકોને આશ્ચર્ય થયું નહીં. તેઓ જાણતા હતા કે તેમના ભૂતકાળના પ્રદર્શનથી તેમને નોંધપાત્ર ઇનામ મળશે, અને 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી મીની-હરાજીમાં પણ આવું જ બન્યું.

જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે કાશ્મીરી ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબીને ₹8.40 કરોડ (US$1.2 મિલિયન) માં હસ્તગત કર્યો, ત્યારે સમગ્ર જમ્મુ અને કાશ્મીર ખુશીથી છવાઈ ગયું. સૌથી મોટી ઉજવણી બારામુલ્લા જિલ્લાના તેમના વતન ગામ શેરીમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં સંબંધીઓ, પડોશીઓ અને અન્ય લોકો તેમના પરિવારના ઘરે તેમને અભિનંદન આપવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા.

પાંચ વર્ષની સતત મહેનત પછી આકિબની સિદ્ધિ કાશ્મીરની ક્રિકેટ પ્રતિભા અને અથાક સમર્પણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમના પિતા ગુલામ નબી દાર કહે છે કે આકિબ બાળપણથી જ ક્રિકેટને પ્રેમ કરતો હતો, અને ખીણમાં હવામાન ગમે તે હોય, તે દરરોજ અને સમય રમવા માટે ઉત્સુક રહેતો હતો.

આકિબ નબીના પિતાએ શું કહ્યું?

આકિબના પિતાએ ETV ભારતને કહ્યું, "તેનો ક્રિકેટ પ્રત્યેનો પ્રેમ દિવસેને દિવસે વધતો ગયો. શાળાના સમયથી લઈને રણજી ટ્રોફીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર ટીમમાં જોડાયા ત્યાં સુધી, તેણે એક પણ દિવસ વિરામ લીધા વિના સખત મહેનત કરી. મેં પણ તેને પાછળથી ટેકો આપ્યો, અને આજે ભગવાને તેને તેનું ફળ આપ્યું છે." જોકે આકિબના માતાપિતા ઇચ્છતા હતા કે તે તેના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, આકિબે તેના પિતાને રમત રમવાનું ચાલુ રાખવા માટે સમજાવ્યા.

પિતા ગુલામ નબીએ એમ પણ કહ્યું કે આકિબને પહેલા પણ ઘણી વખત IPL હરાજીમાં નકારવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેણે ક્યારેય હાર માની નહીં અને સખત મહેનત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, અને મારા પુત્રને આ IPL હરાજીમાં પુરસ્કાર મળ્યો છે. આ સમગ્ર પરિવાર માટે એક અવિશ્વસનીય છતાં આનંદની ક્ષણ છે, અને અમે આકિબના બધા શુભેચ્છકોનો આભાર માનવાની આ તક લઈએ છીએ.

આકિબના પિતાએ કાશ્મીરના યુવાનો વિશે કહ્યું હતું કે તેમની પાસે ઘણી પ્રતિભા છે, પરંતુ તેમણે પહેલા તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, પછી તેમની મનપસંદ રમતને આગળ ધપાવવી જોઈએ, અને પછી સખત મહેનત કરવી જોઈએ, કારણ કે સફળતાની આ એકમાત્ર ચાવી છે.

આકિબે તેના સ્વિંગનો શ્રેય ઇરફાનને આપ્યો

આકિબે તેની બોલિંગ પર સખત મહેનત કરી છે, અને જમ્મુમાં રણજી ટ્રોફી મેચમાં હૈદરાબાદને હરાવ્યા પછી આ રિપોર્ટર સાથેની અનૌપચારિક વાતચીતમાં, તેણે તેની બોલિંગનો શ્રેય તેના કોચ, ખાસ કરીને ઇરફાન પઠાણને આપ્યો છે, જેમણે તેની કાંડાની સ્થિતિ અને સ્વિંગ પર કામ કર્યું હતું.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તેના પ્રદર્શને તેને વિવિધ IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓના ધ્યાન પર લાવ્યો છે, જે IPL 2026 મીની ઓક્શન દરમિયાન સ્પષ્ટ થયું હતું, અને તેને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા ₹8.40 કરોડની બોલીમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો.

આકિબ નબીનું પ્રદર્શન

2024-25 રણજી ટ્રોફી સીઝન દરમિયાન, આકિબ નબી ઝડપી બોલરોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતો, તેણે 13.93 ની સરેરાશથી 8 મેચમાં 44 વિકેટ લીધી હતી. તેના પ્રદર્શનથી જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ મળી. આ વર્ષે, તેણે અત્યાર સુધીમાં 29 વિકેટ લીધી છે, જેમાં રાજસ્થાન સામે 24 રન આપીને 7 વિકેટનો શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનનો સમાવેશ થાય છે.

આકિબ ક્યારે ચર્ચામાં આવ્યો?

આકિબ નબી ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યો જ્યારે, ઉત્તર ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને, તેણે પૂર્વ ઝોન સામે દુલીપ ટ્રોફી મેચમાં ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લીધી. આકિબ પાસે નવા બોલને બંને રીતે સ્વિંગ કરવાની અને યોર્કર અને ધીમી બોલ ફેંકવાની ક્ષમતા છે, જેના કારણે તે T20 મેચોમાં ડેથ ઓવરોમાં ખૂબ અસરકારક બને છે. વધુમાં, આકિબ પાસે છગ્ગા મારવાની ક્ષમતા છે અને ડેથ ઓવરોમાં કેટલાક ઝડપી રન ઉમેરી શકે છે, જે તેણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં દર્શાવ્યું છે.

IPLમાં રમી રહેલા જમ્મુ અને કાશ્મીરના અન્ય ખેલાડીઓ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઘણા ખેલાડીઓ અગાઉ વિવિધ IPL ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે સંકળાયેલા છે. મુદસ્સિર અહેમદને કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેમને એક પણ મેચ રમવાની તક મળી ન હતી. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર પરવેઝ રસૂલને 2013 માં પુણે વોરિયર્સ ઇન્ડિયા દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના પછી, મંજૂર ડાર 2018 માં કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબમાં જોડાયા હતા. રસિક સલામને 2019 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ દ્વારા, અબ્દુલ સમદને 2020 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દ્વારા, ઉમરાન મલિકને 2021 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દ્વારા, યુદ્ધવીર સિંહ ચરકને 2023 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ દ્વારા અને વિવ્રત શર્માને 2023 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.

જમ્મુ અને કાશ્મીરનો બીજો ખેલાડી મીની ઓક્શનમાં વેચાયો

આ વર્ષે, જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉધમપુર જિલ્લાના અન્ય એક ખેલાડી, બ્રિજેશ શર્મા, જે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીના માર્ગદર્શન હેઠળ પશ્ચિમ બંગાળમાં ઝડપી બોલર તરીકે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમે છે, તેને રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો. પરવેઝ રસૂલે બ્રિજેશ શર્માના IPLમાં સમાવેશની પ્રશંસા કરતા પોસ્ટ કરી, "બ્રિજેશ શર્માને હરાજીમાં પસંદ થવા બદલ અભિનંદન. મેં તેને આ વર્ષે BPL (બિજબેહરા પ્રીમિયર લીગ) માં જોયો; તે ખરેખર પ્રભાવશાળી હતો. પ્રતિભા હંમેશા પોતાનો માર્ગ શોધે છે, ભલે તેનો રાજ્ય ટીમનો ટેગ ન હોય. ભગવાન જાણે બ્રિજેશ જેવા કેટલા ખેલાડીઓ બહાર છે જે હજુ પણ શોધાયેલા નથી પરંતુ અતિ પ્રતિભાશાળી છે, ફક્ત યોગ્ય પ્લેટફોર્મની રાહ જોઈ રહ્યા છે."

દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ:

અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), નીતીશ રાણા, અભિષેક પોરેલ, અજય મંડલ, આશુતોષ શર્મા, દુષ્મંથા ચમીરા, કરુણ નાયર, કેએલ રાહુલ, કુલદીપ યાદવ, માધવ તિવારી, મિચેલ સ્ટાર્ક, સમીર રિઝવી, ટી નટરાજન, ત્રિપુરાણા વિજય, ટ્રિસ્તાન સ્ટબ, ડેવિડ બેન, દ્વિરાજ, દ્વિગુજરાત, દ્વિગુજરાતી વિજય. નબી, પથુમ નિસાંકા, લુંગી એનગીડી, સાહિલ પારખ, પૃથ્વી શો, કાયલ જેમીસન.

સંપાદકની પસંદ

